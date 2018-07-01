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Local history: Former 1980s teenager recalls horror of drive-in movies
Published: July 1, 2018 - 6:39 PM
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There was no escape in the dark. A bloodthirsty killer, relentless in pursuit, crept closer toward an unsuspecting victim.

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