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Local history: Former slave Alvin Smith was Akron’s last Civil War veteran
Published: February 4, 2018 - 8:18 PM
By Mark J. Price
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