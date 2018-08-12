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Local history: Hard-working immigrant found a better life while feeding Akron
Published: August 12, 2018 - 8:21 PM
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