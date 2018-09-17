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Local history: Highland Square corner store is older than you think
Published: September 17, 2018 - 12:12 AM | Updated: September 17, 2018 - 12:14 AM
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By Mark J. Price

Beacon Journal/Ohio.com

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