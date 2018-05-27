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Local history: In the hell of war, a brave man risked all for his troops
Published: May 27, 2018 - 7:25 PM
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