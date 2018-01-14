Ohio.com / Lifestyle / Local History / Local history: The truth about the devil strip
Published: January 14, 2018 - 10:30 PM
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By Mark J. Price
Beacon Journal staff writer
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