Pet Place: Adopt a new best friend

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5NYWdnaWUmIzgyMTc7cyBNaXNzaW9uIERvZyAmYW1wOyBIb3JzZSBSZXNjdWUgQWRvcHRpb24gRXZlbnQgJiM4MjEyOyAxMCBhLm0uIHRvIDEgcC5tLiBTYXR1cmRheSBhdCBQZXQgVmFsdSwgMzQ2MSBIdWRzb24gRHJpdmUsIEN1eWFob2dhIEZhbGxzOyAxMSBhLm0uIHRvIDEgcC5tLiBTYXR1cmRheSBhdCBQZXRTbWFydCwgMzc1MCBXLiBNYXJrZXQgU3QuLCBGYWlybGF3bi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5tYWdnaWVzbWlzc2lvbnJlc2N1ZS5vcmcvdXBjb21pbmctZXZlbnRzLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cubWFnZ2llc21pc3Npb25yZXNjdWUub3JnL3VwY29taW5nLWV2ZW50cyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5tYWdnaWVzbWlzc2lvbnJlc2N1ZS5vcmcvdXBjb21pbmctZXZlbnRzPC9hPi48L2E+PC9wPgo8cD5QYXdzIGFuZCBQcmF5ZXJzIEFkb3B0aW9uIEV2ZW50cyAmIzgyMTI7IDExIGEubS4gdG8gMSBwLm0uIFNhdHVyZGF5IGF0IEdyZWVuIFBldCBTdXBwbGllcyBQbHVzLCA3OTAgQXJsaW5ndG9uIFJpZGdlIFVuaXQgMzAzLCBHcmVlbjsgMTEgYS5tLiB0byAxIHAubS4gU2F0dXJkYXkgYXQgUGV0U21hcnQsIDM1NSBIb3dlIEF2ZS4sIEN1eWFob2dhIEZhbGxzLiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnBhd3NhbmRwcmF5ZXJzLm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cucGF3c2FuZHByYXllcnMub3JnPC9hPi48L3A+CjxwPlJvc2UmIzgyMTc7cyBSZXNjdWUgQWRvcHRpb24gRXZlbnQgJiM4MjEyOyBOb29uIHRvIDIgcC5tLiBTYXR1cmRheSBhdCBQZXRjbywgMzk3NSBDYXNjYWRlcyBCbHZkLiwgQnJpbWZpZWxkLiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vcm9zZXNyZXNjdWUucmVzY3VlZ3JvdXBzLm9yZy9pbmZvL2NhbGVuZGFyIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3Jvc2VzcmVzY3VlLnJlc2N1ZWdyb3Vwcy5vcmcvaW5mby9jYWxlbmRhcjwvYT4uPC9wPgo8cD5TZWNvbmRoYW5kIE11dHRzOiBNZWV0IE91ciBNdXR0cyBpbiBCcmVja3N2aWxsZSAmIzgyMTI7IE5vb24gdG8gMyBwLm0uIFNhdHVyZGF5IGF0IFBldCBWYWx1LCBDcmVlayBWaWV3IENvbW1vbnMsIDgyNDkgQ2hpcHBld2EgUm9hZCwgQnJlY2tzdmlsbGUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9zZWNvbmRoYW5kbXV0dHMub3JnL2V2ZW50cy8iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vc2Vjb25kaGFuZG11dHRzLm9yZy9ldmVudHMvPC9hPi4gPC9wPgo=