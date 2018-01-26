Pet Place: Benefits, adoptions, vaccine clinic

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5NYWdnaWUmIzgyMTc7cyBNaXNzaW9uIERvZyAmYW1wOyBIb3JzZSBSZXNjdWUgQWRvcHRpb24gRXZlbnQgJiM4MjEyOyAxMSBhLm0uIHRvIDEgcC5tLiBTYXR1cmRheSBhdCBQZXRTbWFydCwgMzc1MCBXLiBNYXJrZXQgU3QuLCBGYWlybGF3bi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5tYWdnaWVzbWlzc2lvbnJlc2N1ZS5vcmcvdXBjb21pbmctZXZlbnRzLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cubWFnZ2llc21pc3Npb25yZXNjdWUub3JnL3VwY29taW5nLWV2ZW50cyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5tYWdnaWVzbWlzc2lvbnJlc2N1ZS5vcmcvdXBjb21pbmctZXZlbnRzPC9hPi48L2E+PC9wPgo8cD5QYXdzIGFuZCBQcmF5ZXJzIEFkb3B0aW9uIEV2ZW50cyAmIzgyMTI7IDExIGEubS4gdG8gMSBwLm0uIFNhdHVyZGF5IDM1NSBIb3dlIEF2ZS4sIEN1eWFob2dhIEZhbGxzOyAxMSBhLm0uIHRvIDEgcC5tLiBTYXR1cmRheSBhdCBQZXQgU3VwcGxpZXMgUGx1cywgNzkwIEFybGluZ3RvbiBSaWRnZSBVbml0IDMwMywgR3JlZW4uIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cucGF3c2FuZHByYXllcnMub3JnIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5wYXdzYW5kcHJheWVycy5vcmc8L2E+LjwvcD4KPHA+Um9zZSYjODIxNztzIFJlc2N1ZSBBZG9wdGlvbiBFdmVudCAmIzgyMTI7IG5vb24gdG8gMiBwLm0uIFNhdHVyZGF5IGF0IFBldGNvLCAzOTc1IENhc2NhZGVzIEJsdmQuLCBCcmltZmllbGQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9yb3Nlc3Jlc2N1ZS5yZXNjdWVncm91cHMub3JnL2luZm8vY2FsZW5kYXIiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vcm9zZXNyZXNjdWUucmVzY3VlZ3JvdXBzLm9yZy9pbmZvL2NhbGVuZGFyPC9hPi48L3A+CjxwPlNlY29uZGhhbmQgTXV0dHMgUGFuY2FrZSBCYXJrZmVhc3QgJiM4MjEyOyA5IGEubS4gdG8gbm9vbiBTYXR1cmRheSBhdCBTdC4gSWduYXRpdXMgSGlnaCBTY2hvb2wsIFJhZGUgRGluaW5nIEhhbGwsIDE5MTEgVy4gMzB0aCBTdC4sIENsZXZlbGFuZC4gV2l0aCBsb2NhbCBjZWxlYnJpdHkgY2hlZnMuICQxOCAocGFuY2FrZXMsIG5vIG9tZWxldHRlKSwgJDI1IChwYW5jYWtlcyB3aXRoIG9tZWxldHRlKSwgJDgga2lkcyAxMiBvciB5b3VuZ2VyIChwYW5jYWtlcyBhbmQgc2NyYW1ibGVkIGVnZ3MpLiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vc2Vjb25kaGFuZG11dHRzLm9yZy9ldmVudHMvIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3NlY29uZGhhbmRtdXR0cy5vcmcvZXZlbnRzLzwvYT4uIDwvcD4KPHA+UGF3cyBhbmQgUHJheWVycyBNZWx0IEZ1bmRyYWlzZXIgJiM4MjEyOyBTdW5kYXkgIGF0IE1lbHQgQmFyICZhbXA7IEdyaWxsZWQsIDM5MjEgTWVkaW5hIFJvYWQsIEFrcm9uLiBEaW5lIGF0IE1lbHQgYW5kIDIwIHBlcmNlbnQgb2YgeW91ciBjaGVjayB0b3RhbCB3aWxsIGJlIGRvbmF0ZWQgdG8gUGF3cyBhbmQgUHJheWVycy4gRm9yIGZ1bmRyYWlzaW5nIGZseWVyLCBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Bhd3NhbmRwcmF5ZXJzLm9yZy9ldmVudC9mdW5kcmFpc2VyLW1lbHQtYmFyLWdyaWxsZWQvIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cHM6Ly9wYXdzYW5kcHJheWVycy5vcmcvZXZlbnQvZnVuZHJhaXNlci1tZWx0LWJhci1ncmlsbGVkLzwvYT4uICA8L3A+CjxwPk9uZSBvZiBhIEtpbmQgUGV0cyBWYWNjaW5lIENsaW5pYyAmIzgyMTI7IDkgYS5tLiB0byAxIHAubS4gRmViLiAzIGF0IE9uZSBvZiBBIEtpbmQgUGV0cyBTcGF5ICZhbXA7IE5ldXRlciBDbGluaWMsIDE3MDAgVy4gRXhjaGFuZ2UgU3QuLCBBa3Jvbi4gUmFiaWVzIGFuZCBvdGhlciB2YWNjaW5lcywgaGVhcnR3b3JtIHRlc3QvbWVkaWNhdGlvbiwgZGV3b3JtZXIsIG1pY3JvY2hpcCBhbmQgbW9yZS4gTm8gYXBwb2ludG1lbnQgbmVjZXNzYXJ5OyBkb29ycyBjbG9zZSBhdCAxIHAubS4gYnV0IGFsbCB0aG9zZSBpbiBsaW5lIHdpbGwgYmUgc2Vlbi4gRm9yIHByaWNlcyBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9uZW9mYWtpbmRwZXRzLmNvbS9zaXRlL291ci1jbGluaWMvY2xpbmljLWNvc3RzLy4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9uZW9mYWtpbmRwZXRzLmNvbS9zaXRlL291ci1jbGluaWMvY2xpbmljLWNvc3RzLyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5vbmVvZmFraW5kcGV0cy5jb20vc2l0ZS9vdXItY2xpbmljL2NsaW5pYy1jb3N0cy88L2E+LjwvYT4gPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7Qm93IFdvdyBCb29naWUmIzgyMjE7IEV2ZXJ5IERvZyBNYXR0ZXJzIFJlc2N1ZSBCZW5lZml0IERhbmNlIFBhcnR5ICYjODIxMjsgNy0xMSBwLm0uIEZlYi4gMTAgYXQgU3QuIEdlb3JnZSBDcm9hdGlhbiBIYWxsLCAzMjAwIFZlc3RhbCBSb2FkLCBZb3VuZ3N0b3duLiBGZWF0dXJpbmcgdGhlIEpvaG4gUmVlc2UgUHJvamVjdCBhbmQgREogVGltbXkgRC4gJDEwLiBGb3IgdGlja2V0cywgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOkV2ZXJ5RG9nTWF0dGVyc0B5YWhvby5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5FdmVyeURvZ01hdHRlcnNAeWFob28uY29tPC9hPi4gIDwvcD4KPHA+Um9zZSYjODIxNztzIFJlc2N1ZSBQZXQgQ29hdCBDb2xsZWN0aW9uICYjODIxMjsgMjQtaG91ciBkcm9wLW9mZiBhdCBDYXN0b24gTWFzc2FnZSBUaGVyYXB5LCAyNSBTLiBNYWluIFN0LiwgTXVucm9lIEZhbGxzLiBDb2xsZWN0aW5nIGNvYXRzIGZvciBwZXRzOyBQZW9wbGUgQ2FyZSBQZXQgUGFudHJ5IHdpbGwgZGlzdHJpYnV0ZSB0aGVtIGluIGhvbWVsZXNzIGNhbXBzLiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnJvc2VzcmVzY3VlLm5ldC8uIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5yb3Nlc3Jlc2N1ZS5uZXQvIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnJvc2VzcmVzY3VlLm5ldC88L2E+LjwvYT48L3A+Cg==