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Tails wag at Akron Pet Expo in Hardesty Park
Published: June 2, 2018 - 8:03 PM | Updated: June 2, 2018 - 8:11 PM
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By Amanda Garrett

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