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Pope presides over Good Friday amid security, controversy
Published: March 30, 2018 - 6:52 PM
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By Nicole Winfield
Associated Press
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