Ohio.com / Lifestyle / Top Stories Lifestyle / Local history: Front Street closure a dead end in Cuyahoga Falls
Published: February 11, 2018 - 10:38 PM | Updated: February 11, 2018 - 11:21 PM
-
Image 1 of 4
-
Image 2 of 4
-
Image 3 of 4
-
Image 4 of 4
Image 1 of 4
View Gallery
By Mark J. Price
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1ib3gtd3JhcHBlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1ib3gtaGVhZGVyIj48aDI+RGV0YWlscy4uLjwvaDI+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1pdGVtcyI+PGh0bWw+PGhlYWQ+PG1ldGEgaHR0cC1lcXVpdj0iQ29udGVudC1UeXBlIiBjb250ZW50PSJ0ZXh0L2h0bWwiIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiAvPjwvaGVhZD48Ym9keT48IS0tUFNUWUxFPVBEVExfSGVkLS0+PHA+TW9yZSBoaXN0b3J5IC4uLiA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0JvZHlUeHQtLT48cD5JbnRlcmVzdGVkIGluIGxvY2FsIGhpc3Rvcnk/IEFjY2VzcyBuZWFybHkgMyBtaWxsaW9uIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIHBhZ2VzIGdvaW5nIGJhY2sgdG8gMTg3MiwgYXMgd2VsbCBhcyBvdGhlciBBa3JvbiBwYXBlcnMsIGF0IHd3dy5vaGlvLmNvbS9hcmNoaXZlcy48L3A+PC9ib2R5PjwvaHRtbD48L2Rpdj48L2Rpdj4=
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5GaWZ0eSB5ZWFycyBhZ28sIGVtcHR5IGJ1aWxkaW5ncyBsaXR0ZXJlZCBGcm9udCBTdHJlZXQgaW4gQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMuIENpdHkgb2ZmaWNpYWxzIGZlYXJlZCB0aGV5IHdlcmUgaW4gZGFuZ2VyIG9mIGxvc2luZyB0aGVpciBoaXN0b3JpYyBkb3dudG93bi48L3A+CjxwPkluIHRoZSBwYXJsYW5jZSBvZiB0aGUgVmlldG5hbSBlcmEsIGl0IGJlY2FtZSBuZWNlc3NhcnkgdG8gZGVzdHJveSB0aGUgdG93biBpbiBvcmRlciB0byBzYXZlIGl0LjwvcD4KPHA+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgUGxhbm5pbmcgRGlyZWN0b3IgQXJ0aHVyIFN0b3V0LCBhIENhbGlmb3JuaWEgbmF0aXZlIHdobyBoYWQgYmVlbiBoaXJlZCBieSB0aGUgY2l0eSBpbiAxOTY1IGFmdGVyIHNlcnZpbmcgb24gdGhlIFRyaS1Db3VudHkgUmVnaW9uYWwgUGxhbm5pbmcgQ29tbWlzc2lvbiwgbm90ZWQgdGhlIGV4b2R1cyBvZiByZXRhaWwgY3VzdG9tZXJzIHRvIFN0YXRlIFJvYWQgYW5kIENoYXBlbCBIaWxsLCBhbmQgZGV0ZXJtaW5lZCB0aGF0IHNvbWV0aGluZyBkcmFzdGljIHdhcyBuZWVkZWQgdG8gYnJpbmcgdGhlbSBiYWNrIHRvIEZyb250IFN0cmVldC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXZSBlaXRoZXIgZ28gd2l0aCBhIGRvd250b3duIG9yIHRoZSBkb3dudG93biB3aWxsIGdvLCYjODIyMTsgaGUgd2FybmVkLjwvcD4KPHA+U3RvdXQgcHJvcG9zZWQgYW4gdXJiYW4gcmVuZXdhbCBwcm9qZWN0IGtub3duIGFzIEZyb250ICZhbXA7IENlbnRlciwgYW4gYW1iaXRpb3VzIHBsYW4gdG8gYWNxdWlyZSBwcm9wZXJ0aWVzIGFsb25nIEZyb250IFN0cmVldCBhbmQgcmV2aXRhbGl6ZSBhbiBhcmVhIGJvdW5kZWQgYnkgT2Frd29vZCBEcml2ZSwgU2Vjb25kIFN0cmVldCwgQnJvYWQgQm91bGV2YXJkIGFuZCB0aGUgQ3V5YWhvZ2EgUml2ZXIuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgaGVhZGluZyBpbiB0aGUgcmlnaHQgZGlyZWN0aW9uLCBidXQgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBhIGxvdCB0aGF0IG11c3QgYmUgZG9uZSB0byB0cnVseSBtYWtlIEN1eWFob2dhIEZhbGxzIGEgYmVhdXRpZnVsIGNpdHksJiM4MjIxOyBTdG91dCBub3RlZC48L3A+CjxwPlRoZSBDaXR5IENvdW5jaWwgYWdyZWVkIHRvIGFwcGx5IGZvciBmZWRlcmFsIGxvYW5zIGFuZCBncmFudHMgdG8gYWNxdWlyZSA3NSBidWlsZGluZ3MsIGluY2x1ZGluZyBkb3plbnMgb2YgaG9tZXMsIG92ZXIgYSAzNS1hY3JlIHNlY3Rpb24uPC9wPgo8cD5JbiBBcHJpbCAxOTY4LCBMb2Nrd29vZCBNYXJ0bGluZywgYSBzdXBlcnZpc29yeSBhcmNoaXRlY3Qgb2YgdGhlIFUuUy4gRGVwYXJ0bWVudCBvZiBIb3VzaW5nIGFuZCBVcmJhbiBEZXZlbG9wbWVudCwgZ2F2ZSBhIHNsaWRlIHNob3cgYXQgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgSGlnaCBTY2hvb2wgdG8gcHJvbW90ZSBGcm9udCAmYW1wOyBDZW50ZXIuIFRoZSAkNiBtaWxsaW9uIHBsYW4gY2FsbGVkIGZvciBjbG9zaW5nIEZyb250IFN0cmVldCB0byB2ZWhpY2xlcywgZGV2ZWxvcG1lbnQgb2YgYSBwZWRlc3RyaWFuIG1hbGwsIGNvbnN0cnVjdGlvbiBvZiBhIG1vdGVsIG5lYXIgQnJvYWQgQm91bGV2YXJkLCB0aGUgZGVtb2xpdGlvbiBvZiBzZXZlcmFsIG9sZCBidWlsZGluZ3MgYW5kIHRoZSB3aWRlbmluZyBvZiBTZWNvbmQgU3RyZWV0IHRvIGFjY29tbW9kYXRlIHR3by13YXkgdHJhZmZpYy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGVyZSBpcyBubyBlYXN5IHJvYWQgdG8gYSBtb3JlIGhhbmRzb21lIGNpdHksJiM4MjIxOyBNYXJ0bGluZyB0b2xkIHRoZSBhdWRpZW5jZS4gJiM4MjIwO1NvbWUgcmVoYWJpbGl0YXRpb24gc3RhbmRhcmRzIG11c3QgYmUgZGV2ZWxvcGVkIGFuZCB5b3UgbXVzdCBkYXJlIHRvIGJlIG9sZC1mYXNoaW9uZWQuICYjODIzMDsgSXQgaXMgYmVhdXR5IHRoYXQgY291bnRzIGFuZCBiZWF1dHkgdGhhdCBlbmR1cmVzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkZyb250IFN0cmVldCBtZXJjaGFudHMgaGFkIGRvdWJ0cyBidXQgcmVhbGl6ZWQgc29tZXRoaW5nIG5lZWRlZCB0byBiZSBkb25lLiBUaGV5IGhhZCBsb3N0IGN1c3RvbWVycyB0byBzaG9wcGluZyBtYWxscyBhbmQgcmV0YWlsIHBsYXphcywgYW5kIG1hbnkgb2YgdGhlaXIgbmVpZ2hib3JpbmcgYnVzaW5lc3NlcyBoYWQgY2xvc2VkLiBUaGUgRnJvbnQgJmFtcDsgQ2VudGVyIHByb2plY3QgcHJvbWlzZWQgc3BlY2lhbHR5IHNob3BzLCBib3V0aXF1ZXMsIHJlc3RhdXJhbnRzIGFuZCByZWNyZWF0aW9uYWwgZXN0YWJsaXNobWVudHMuPC9wPgo8cD5GaW5hbGx5LCBzb21lb25lIGhhZCBhIGNvbXByZWhlbnNpdmUgcGxhbiBmb3IgdGhlIGNpdHkgb2YgNTMsMDAwLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIGhhZCBubyBwbGFubmluZyBpbiB0aGlzIHRvd24sJiM4MjIxOyBDaXR5IENvdW5jaWxtYW4gQ2hlc3RlciBUcmF2aXMgY29tcGxhaW5lZC4gJiM4MjIwO0l0IGdyZXcgbGlrZSBUb3BzeS4gSXQgd2FzIGFuIHVwaGlsbCBiYXR0bGUgZm9yIGV2ZXJ5IGRhbW5lZCBjaGFuZ2Ugd2UgdHJpZWQgdG8gbWFrZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5XaXRoIGdyZWF0IGZhbmZhcmUsIHRoZSBVLlMuIERlcGFydG1lbnQgb2YgSG91c2luZyBhbmQgVXJiYW4gRGV2ZWxvcG1lbnQgYXBwcm92ZWQgYSAkNCBtaWxsaW9uIGdyYW50IGZvciBGcm9udCAmYW1wOyBDZW50ZXIgaW4gTWF5IDE5NjkuPC9wPgo8cD5TdG91dCwgd2hvIGhhZCBndWlkZWQgdGhlIHByb2plY3Qgc2luY2UgaXRzIGluY2VwdGlvbiwgd2FzIHRocmlsbGVkLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dpdGggdGhlIGF0dGl0dWRlIG9mIGJ1c2luZXNzbWVuIGFuZCB0aGUgcG90ZW50aWFsIGZvciByZWRldmVsb3BtZW50LCBJIHNlZSBub3RoaW5nIGJ1dCBzdWNjZXNzIGZvciBkb3dudG93biwmIzgyMjE7IGhlIHRvbGQgdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsLiAmIzgyMjA7SSBoYXZlIG5vIGRvdWJ0cyBhcyB0byB0aGUgcG90ZW50aWFsIG9mIHRoaXMgYXJlYS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5UaGF0JiM4MjE3O3Mgd2h5IGNpdHkgb2ZmaWNpYWxzIHdlcmUgc28gc2hvY2tlZCBhIG1vbnRoIGxhdGVyIHdoZW4gU3RvdXQgcmVzaWduZWQgdG8gYmVjb21lIHRoZSBkaXJlY3RvciBvZiBjb21tdW5pdHkgZGV2ZWxvcG1lbnQgaW4gRGVjYXR1ciwgSWxsLiwgYSBjaXR5IG9mIDkwLDAwMC48L3A+CjxwPlRoZSBGcm9udCBTdHJlZXQgcHJvamVjdCBjb250aW51ZWQgdW5kZXIgdGhlIGRpcmVjdGlvbiBvZiBhY3RpbmcgZGlyZWN0b3IgUGF0IFN3aXR6LiBXcmVja2VycyBiZWdhbiB0byBjbGVhciBvdXQgc29tZSBvZiB0aGUgYWdpbmcgYnVpbGRpbmdzIHRoYXQgd2VyZSBkZWVtZWQgdG8gYmUgc3RhbmRpbmcgaW4gdGhlIHdheSBvZiBwcm9ncmVzcy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtNb3N0IGludmVzdG1lbnQgaW4gdXJiYW4gcmVuZXdhbCB3aWxsIGJlIG1hZGUgYnkgZGV2ZWxvcGVycywmIzgyMjE7IFN3aXR6IGV4cGxhaW5lZC4gJiM4MjIwO1RoZSBvbmx5IHRoaW5nIHdlIGRvIGlzIGdldCB0aGUgb2xkIGJ1aWxkaW5ncyBvdXQgb2YgdGhlIHdheSBhbmQgcHJlcGFyZSB0aGUgcHJvcGVydHkgZm9yIHJlc2FsZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5JbiBmaXRzIGFuZCBzdGFydHMsIHVyYmFuIHJlbmV3YWwgY29udGludWVkIHRocm91Z2ggdGhlIHRlbnVyZXMgb2YgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgbWF5b3JzIERlbGJlcnQgQWNrZXJtYW4gKDE5NjYtMTk2OCksIEJydWNlIFRob21hcyAoMTk2OC0xOTY5KSwgV2lsbGlhbSBDb2xlbWFuICgxOTcwLTE5NzMpIGFuZCBSb2JlcnQgUXVpcmsgKDE5NzQtMTk4NSkuPC9wPgo8cD5RdWlyaywgaW4gcGFydGljdWxhciwgZW1icmFjZWQgdGhlIGNvbmNlcHQgb2YgYSBGcm9udCBTdHJlZXQgbWFsbC4gSGUgdHJhdmVsZWQgdG8gQWxleGFuZHJpYSwgVmEuLCBCYWx0aW1vcmUsIE1kLiwgV2lsbWluZ3RvbiwgRGVsLiwgYW5kIFBoaWxhZGVscGhpYSB0byB0b3VyIHBlZGVzdHJpYW4gd2Fsa3dheXMgdG8gYnJpbmcgYmFjayBpZGVhcyBmb3IgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMuPC9wPgo8cD5KYWNrIEJyYXVuLCBhcmNoaXRlY3Qgd2l0aCBKb2huIERhdmlkIEpvbmVzIGFuZCBBc3NvY2lhdGVzLCBwcmVzZW50ZWQgcGxhbnMgdG8gdGhlIENpdHkgQ291bmNpbCBmb3IgYnJpY2stc3VyZmFjZWQsIHRyZWUtbGluZWQgcGVkZXN0cmlhbiBjb25jb3Vyc2VzIHRvIGJlIGJ1aWx0IGJldHdlZW4gQnJvYWQgQm91bGV2YXJkIGFuZCBQb3J0YWdlIFRyYWlsLCBhbmQgYmV0d2VlbiBQb3J0YWdlIFRyYWlsIGFuZCBPYWt3b29kIERyaXZlLjwvcD4KPHA+V2hlbiBhIGJ1c2luZXNzbWFuIGV4cHJlc3NlZCBkb3VidHMgdG8gUXVpcmsgaW4gMTk3NiwgdGhlIG1heW9yIHJlcGxpZWQ6ICYjODIyMDtZb3UgY2FuJiM4MjE3O3Qgc3VkZGVubHkgdHVybiBhcm91bmQgb25jZSB5b3UmIzgyMTc7cmUgaGFsZndheSBkb3duIGEgc2tpIHNsb3BlLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkVybmVzdCBBbGVzc2lvIENvbnN0cnVjdGlvbiBDby4gc3VibWl0dGVkIHRoZSB3aW5uaW5nIGJpZCBvZiAkMS43IG1pbGxpb24gdG8gZGV2ZWxvcCB0aGUgbWFsbC4gRm9ybWVybHkgYSBtYWpvciByb3V0ZSBiZXR3ZWVuIEFrcm9uIGFuZCBDbGV2ZWxhbmQsIEZyb250IFN0cmVldCB3YXMgY2xvc2VkIHRvIHRyYWZmaWMgTm92LiA4LCAxOTc2LiBBIGdyb3VuZGJyZWFraW5nIGNlcmVtb255IHdhcyBoZWxkIHRoZSBzYW1lIGRheS48L3A+CjxwPkFzIHdvcmsgcHJvY2VlZGVkLCBjcmV3cyBlcmVjdGVkIGNhdXRpb25hcnkgc2lnbnMgdGhhdCB3ZXJlIGFsbW9zdCBjb21pY2FsIGluIHJldHJvc3BlY3Q6ICYjODIyMDtObyBUaHJ1IFRyYWZmaWMgQnV0IE9wZW4gZm9yIEJ1c2luZXNzIEFzIFVzdWFsLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkJ1c2luZXNzIGFzIHVzdWFsPyBBZnRlciB0aGUgYmFycmljYWRlcyB3ZW50IHVwLCBtb3JlIG1lcmNoYW50cyBleHByZXNzZWQgbWlzZ2l2aW5ncy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXaGVyZSB3ZXJlIHRoZXkgbmluZSBvciAxMCB5ZWFycyBhZ28/JiM4MjIxOyBRdWlyayBmdW1lZC48L3A+CjxwPlRoZSBGcm9udCBTdHJlZXQgTWFsbCB0b29rIGFib3V0IGEgeWVhciBhbmQgYSBoYWxmIHRvIGNvbXBsZXRlLiBNYXlvciBRdWlyayBwcmVzaWRlZCBvdmVyIHRoZSByaWJib24tY3V0dGluZyBjZXJlbW9ueSBKdW5lIDIsIDE5NzgsIGFuZCB2aXNpdG9ycyBhZG1pcmVkIHRoZSBiZWF1dGlmdWwgd2Fsa3dheXMgYW5kIGxhbmRzY2FwZWQgYXJlYXMsIGluY2x1ZGluZyBndXNoaW5nIGZvdW50YWlucy48L3A+CjxwPkJ1dCB0aGUgc2hvcHBpbmcgZGlzdHJpY3QgbmV2ZXIgZGlkIGxpdmUgdXAgdG8gdGhlIGhvcGVzIG9mIGl0cyBkZXZlbG9wZXJzLjwvcD4KPHA+V2hpbGUgc29tZSBidXNpbmVzc2VzIGVuZHVyZWQsIG90aGVycyBwdWxsZWQgdXAgc3Rha2VzLiBGcm9udCBTdHJlZXQgTWFsbCwgbGF0ZXIga25vd24gYXMgUml2ZXJmcm9udCBDZW50ZXIsIGJlY2FtZSBiZXN0IGtub3duIGZvciB3ZWVrZW5kIGZlc3RpdmFscyBhbmQgY2Fybml2YWxzLiBPdGhlcndpc2UsIHBlZGVzdHJpYW4gdHJhZmZpYyB3YXMgc3BhcnNlIG9uIG1vc3QgZGF5cy48L3A+CjxwPkFmdGVyIDQwIHllYXJzLCB0aGUgZXhwZXJpbWVudCBlbmRlZC48L3A+CjxwPlRoZSBjaXR5IHJlb3BlbmVkIEZyb250IFN0cmVldCB0byBhdXRvbW9iaWxlIHRyYWZmaWMgdGhpcyBtb250aC4gVGhlcmUgYXJlIHBsYW5zIGZvciBhIGdyYW5kLW9wZW5pbmcgY2VsZWJyYXRpb24gaW4gSnVuZSwgb24gdGhlIDQwdGggYW5uaXZlcnNhcnkgb2YgdGhlIHN0cmVldCBjbG9zaW5nLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1JldGFpbCBlc3RhYmxpc2htZW50cyBkZW1hbmQgdmlzaWJpbGl0eSBhbmQgYWNjZXNzaWJpbGl0eSB0byBzdWNjZWVkLCYjODIyMTsgTWF5b3IgRG9uIFdhbHRlcnMgc2FpZCBpbiBhIHByZXBhcmVkIHN0YXRlbWVudC4gJiM4MjIwO1VuZm9ydHVuYXRlbHksIHRoZSBwZWRlc3RyaWFuIG1hbGwgb2ZmZXJlZCBuZWl0aGVyLiBJdCYjODIxNztzIGJlZW4gNDAgeWVhcnMgc2luY2UgY2FycyBoYXZlIGRyaXZlbiBkb3duIEZyb250IFN0cmVldCBhbmQgSSBhbSBleGNpdGVkIHRvIHVzaGVyIGluIHRoaXMgZXhjaXRpbmcgdGltZSBvZiBlY29ub21pYyBncm93dGggYW5kIHByb3NwZXJpdHkuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+SW4gdGhlIHBhcmxhbmNlIG9mIHRoZSBtb2Rlcm4gZXJhLCBpdCBiZWNhbWUgbmVjZXNzYXJ5IHRvIHJlc3RvcmUgdGhlIHRvd24gaW4gb3JkZXIgdG8gc2F2ZSBpdC48L3A+CjxwPk1hcmsgSi4gUHJpY2UgaXMgdGhlIGF1dGhvciBvZiA8ZW0+TWFmaWEgQ29wIEtpbGxlcnMgaW4gQWtyb246IFRoZSBHYW5nIFdhciBCZWZvcmUgUHJvaGliaXRpb248L2VtPiBmcm9tIFRoZSBIaXN0b3J5IFByZXNzLiBIZSBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM4NTAgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1qcHJpY2VAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5tanByaWNlQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Cavaliers notebook: Rodney Hood hopes time with LeBron James goes better than first experience facing him
UPDATE: 2 Ohio officers killed responding to 911
Pregnant Akron woman recovers from heroin addiction while preparing for birth complications
Larry Nance Jr. revels in following in dad’s footsteps with Cavaliers: ‘There’s something about it that just feels right’