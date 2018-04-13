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In Kiev, borscht, Maidan and a side trip to Chernobyl
Published: April 13, 2018 - 4:45 PM | Updated: April 13, 2018 - 5:57 PM
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By Nicole Evatt
Associated Press
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