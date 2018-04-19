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Wine and waterfalls in the Columbia River Gorge
Published: April 19, 2018 - 7:29 PM
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By Sally Carpenter Hale
Associated Press
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