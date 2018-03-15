Wary parents set more limits to deter abuse in youth sports

Published: March 15, 2018 - 11:14 PM
-
1/4
-
2/4
-
3/4
-
4/4
By Sally Ho
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XaXRoIE9seW1waWMgcHJvZGlnaWVzIGhhdmluZyBqdXN0IGRhenpsZWQgYXVkaWVuY2VzIHdvcmxkd2lkZSwgcGFyZW50cyBpbiB0aGUgVS5TLiBhcmUgcmVjb25jaWxpbmcgdGhlIHRocmlsbCBvZiB0aGUgZ29sZCB3aXRoIHRoZWlyIGZlYXJzIGZyb20gcmVjZW50IHNleHVhbCBhYnVzZSBzY2FuZGFscyBpbiBlbGl0ZSB5b3V0aCBzcG9ydHMuPC9wPgo8cD5TaGFubm9uIFN0YWJiZXJ0IHNhaWQgaGVyIDYteWVhci1vbGQgZGF1Z2h0ZXIgd2FudHMgdG8gYmUgYSBneW1uYXN0LCBidXQgdGhlIFNlYXR0bGUgbW90aGVyIGhhcyBkZWNpZGVkIHRvIHB1dCBoZXIgaW4gYSBtYXJ0aWFsLWFydHMgcHJvZ3JhbSBpbnN0ZWFkLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgaGF2ZSBubyBkb3VidCBzaGUgd2lsbCBiZSBxdWl0ZSBhbWF6aW5nIGF0IGd5bW5hc3RpY3MsJiM4MjIxOyBTdGFiYmVydCBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBqdXN0IGRvbiYjODIxNzt0IGZlZWwgbGlrZSBpdCYjODIxNztzIGEgbWVudGFsbHksIHBoeXNpY2FsbHksIGVtb3Rpb25hbGx5IGhlYWx0aHkgc3BvcnQgZm9yIGdpcmxzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkhpZ2gtcHJvZmlsZSBjYXNlcyBvZiBzZXh1YWwgYWJ1c2UgYW5kIG90aGVyIHByZWRhdG9yeSBiZWhhdmlvciBpbiBneW1uYXN0aWNzLCBzd2ltbWluZyBhbmQgb3RoZXIgc3BvcnRzIGhhdmUgam9sdGVkIG1hbnkgcGFyZW50cyB3aG8gYmVsaWV2ZSBhdGhsZXRpY3MgY2FuIGJlIGFuIGltcG9ydGFudCBwYXJ0IG9mIHRoZWlyIGNoaWxkJiM4MjE3O3MgZGV2ZWxvcG1lbnQuIFNvbWUgbm93IGZlZWwgY29tcGVsbGVkIHRvIGJlIG1vcmUgY2F1dGlvdXMgaW4gbW9uaXRvcmluZyBjb250YWN0IHdpdGggY29hY2hlcyBhbmQgb3RoZXIgYWR1bHRzLjwvcD4KPHA+RXhwZXJ0cyBzYXkgc3BvdHR5IHJ1bGVzIGFuZCBjZXJ0aWZpY2F0aW9ucyBmb3IgY29hY2hlcyBhbmQgZ2xvcmlmaWNhdGlvbiBvZiBzcG9ydHMgY3VsdHVyZSBjYW4gbWFrZSBjaGlsZHJlbiB3aG8gZmVlbCBwcmVzc3VyZSB0byBhY2hpZXZlIGV2ZW4gbW9yZSB2dWxuZXJhYmxlLiBObyBsb25nZXIgYSBjYXN1YWwgcGFzdGltZSwgc3BvcnRzIHRlYW1zIGNhbiBsZWF2ZSBraWRzIGFzIHlvdW5nIGFzIDUgaW4gdGhlIGNhcmUgb2YgdW5kZXJ0cmFpbmVkLCB1bmRlcnN1cGVydmlzZWQgY29hY2hlcy48L3A+CjxwPkVtbWV0dCBHaWxsLCBhIHByb2Zlc3NvciBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBUZXhhcyBhbmQgZXhwZXJ0IG9uIHRoZSBwZXJzb25hbCBkZXZlbG9wbWVudCBvZiBzdHVkZW50LWF0aGxldGVzLCBzYWlkIHN1Y2Nlc3Mgb2Z0ZW4gbWVhbnMgY2hpbGRyZW4gbGVhdmUgdGhlaXIgY29tbXVuaXRpZXMgdG8gY29tcGV0ZSwgd2hpY2ggY2FuIGxlYXZlIHRoZW0gYXQgbW9yZSByaXNrLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgY2xlYXIgdGhhdCB0aGUgY29hY2gmIzgyMTc7cyByZXNwb25zaWJpbGl0eSwgYW5kIHRoZWlyIHBlcm1hbmVudCBnb2FsLCBpcyB0byB3aW4sIGFuZCB0aGF0IGNhbiBzYWNyaWZpY2UgcHJvdGVjdGluZyB2dWxuZXJhYmxlIGNoaWxkcmVuLCYjODIyMTsgR2lsbCBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgcmVhbGx5IGhhdmUgZm9yZ290dGVuIGFib3V0IHRoYXQgZ29vZCwgb2xkIG5laWdoYm9yaG9vZCB0ZWFtLiBOb3cgeW91dGggc3BvcnRzIGlzIGEgYnVuY2ggb2Ygc3RyYW5nZXJzIG9uIHRlYW1zIHdpdGggdGhlIGJlc3QgYXRobGV0ZXMsIHdpdGggdGhlIHB1cnBvc2Ugb2Ygd2lubmluZy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5PbmUgbmF0aW9uYWwgb3JnYW5pemF0aW9uIHRyeWluZyB0byBwcmV2ZW50IGFidXNlIG9mIHlvdW5nIGF0aGxldGVzIGlzIHRoZSBVLlMuIENlbnRlciBmb3IgU2FmZVNwb3J0LCBhIERlbnZlci1iYXNlZCBub25wcm9maXQuIEl0IGxhdW5jaGVkIGZvbGxvd2luZyB0aGUgaW5pdGlhbCBhbGxlZ2F0aW9ucyBvZiBzZXh1YWwgYWJ1c2UgYWdhaW5zdCBMYXJyeSBOYXNzYXIsIHRoZSBkaXNncmFjZWQgc3BvcnRzIGRvY3RvciBmb3IgVVNBIEd5bW5hc3RpY3Mgd2hvIHdpbGwgc3BlbmQgaGlzIGxpZmUgaW4gcHJpc29uIGZvciBzZXh1YWxseSBhc3NhdWx0aW5nIGd5bW5hc3RzIHVuZGVyIHRoZSBndWlzZSBvZiBtZWRpY2FsIHRyZWF0bWVudC48L3A+CjxwPlRoZSBVLlMuIE9seW1waWMgQ29tbWl0dGVlIGRldmVsb3BlZCBTYWZlU3BvcnQsIGJ1dCBpdCYjODIxNztzIG5vdyBhbiBpbmRlcGVuZGVudCBvcmdhbml6YXRpb24gdGhhdCB3b3JrcyB3aXRoIGxhdyBlbmZvcmNlbWVudCB0byBpbnZlc3RpZ2F0ZSBhYnVzZSBhbGxlZ2F0aW9ucyBmb3IgT2x5bXBpYyBhbmQgUGFyYWx5bXBpYyBzcG9ydHMuPC9wPgo8cD5JbiBhZGRpdGlvbiB0byBvZmZlcmluZyBhbiBvbmxpbmUgbGluayBmb3IgYW5vbnltb3VzIGFidXNlIHJlcG9ydHMsIFNhZmVTcG9ydCBhbHNvIHByb3ZpZGVzIGVkdWNhdGlvbmFsIGFuZCB0cmFpbmluZyBtYXRlcmlhbCBmb3IgeW91dGggbGVhZ3VlcyBuYXRpb253aWRlLiBUaGUgZ29hbCBpcyB0byBwcmV2ZW50IGFidXNlIGFsdG9nZXRoZXIuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UgaGF2ZSBnb3QgdG8gZ2V0IHVwc3RyZWFtIGFuZCBkbyBtb3JlIHRvIGVkdWNhdGUgYXRobGV0ZXMsIHRvIGVkdWNhdGUgcGFyZW50cywgdG8gZWR1Y2F0ZSBjb2FjaGVzIGFuZCB0byBlZHVjYXRlIHNwb3J0IGFkbWluaXN0cmF0b3JzLCYjODIyMTsgU2FmZVNwb3J0IENFTyBTaGVsbGllIFBmb2hsIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHdhbnQgZXZlcnkgcGFyZW50IHRvIGtub3cgd2hhdCBxdWVzdGlvbnMgdGhleSBzaG91bGQgYmUgYXNraW5nIHdoZW4gdGhleSBzaWduIHRoZWlyIGNoaWxkIHVwLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlNpbmNlIGl0cyBpbmNlcHRpb24sIFNhZmVTcG9ydCBoYXMgcmVjZWl2ZWQgNDcwIHJlcG9ydHMgb2YgZW1vdGlvbmFsIG9yIHBoeXNpY2FsIGFidXNlLCBpbmNsdWRpbmcgMTY1IHJlcG9ydHMgdGhpcyB5ZWFyIGFuZCAyMjIgYWN0aXZlIGludmVzdGlnYXRpb25zIG92ZXJhbGwuIEluIHNvbWUgY2FzZXMsIHRoZSBvcmdhbml6YXRpb24gZGlkbiYjODIxNzt0IGhhdmUganVyaXNkaWN0aW9uIG92ZXIgYSB5b3V0aCBsZWFndWUgdG8gaW52ZXN0aWdhdGUgYW4gYWxsZWdhdGlvbi48L3A+CjxwPllvdXRoIGxlYWd1ZXMgb3V0c2lkZSBPbHltcGljIGFuZCBQYXJhbHltcGljIHNwb3J0cyBkb24mIzgyMTc7dCBoYXZlIGEgbmF0aW9uYWwgb3JnYW5pemF0aW9uIHRvIGludmVzdGlnYXRlIHJlcG9ydHMgb2YgcGh5c2ljYWwgYWJ1c2UsIGhhcmFzc21lbnQsIGhhemluZyBhbmQgb3RoZXIgaXNzdWVzLiBNYW55IGxlYWd1ZXMgaGF2ZSBzcGVudCB5ZWFycyB0cnlpbmcgdG8gbXV0ZSBvdmVycmVhY2hpbmcgcGFyZW50cyBidXQgbm93IGhhdmUgdG8gd2FsayB0aGUgbGluZSBiZXR3ZWVuIGlucHV0IGFuZCBjaGlsZCBzYWZldHkuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhlcmUmIzgyMTc7cyBhIGJhbGFuY2UgYmV0d2VlbiBhcHByb3ByaWF0ZSBwYXJlbnRhbCBpbnZvbHZlbWVudCBhbmQgZW5nYWdlbWVudCwgbWVhbmluZyBhcmUgdGhlcmUgb3ZlcnplYWxvdXMgcGFyZW50cyB3aG8gbWF5IHVwc2V0IHRoZSB0ZWFtIGR5bmFtaWMgb3IgYmUgaW5hcHByb3ByaWF0ZSBpbiB0ZXJtcyBvZiB0aGVpciB0cmVhdG1lbnQgb2YgdGhlIGNvYWNoIG9yIGF0aGxldGVzLCBhbmQgYmFsYW5jaW5nIHRoYXQgd2l0aCBwYXJlbnRhbCBkdWUgZGlsaWdlbmNlLCYjODIyMTsgUGZvaGwgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIHdhbnQgcGFyZW50cyB0byBiZSBlbXBvd2VyZWQgdG8gbm90IG9ubHkgYXNrIHRoZXNlIHF1ZXN0aW9ucyBidXQgdG8gaG9sZCBwZW9wbGUgYWNjb3VudGFibGUuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+R2lsbCwgdGhlIGV4cGVydCBvbiBzdHVkZW50LWF0aGxldGUgZGV2ZWxvcG1lbnQsIHVyZ2VzIGFsbCBzcG9ydHMgcHJvZ3JhbXMgdG8gY3JlYXRlIHNhZmV0eSBndWlkZWxpbmVzIHRoYXQgY2xlYXJseSBpbmRpY2F0ZSB0aGUgcHJvdG9jb2wgZm9yIGFkdWx0cyB3aG8gc3VzcGVjdCBhYnVzZS4gVGhvdWdoIHRlYWNoZXJzIGFuZCBkb2N0b3JzIG11c3QgcmVwb3J0IGl0LCBjb2FjaGVzIGFuZCB2b2x1bnRlZXJzIGRvIG5vdC48L3A+CjxwPkZvciBtYW55IHBhcmVudHMsIHRoZXkgc2F5IHRoZXkgd2lsbCBsb29rIHRvIHNldCBib3VuZGFyaWVzIGFuZCBhc2sgbW9yZSBxdWVzdGlvbnMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7U29tZXRpbWVzIHlvdSBraW5kIG9mIHdvbmRlcjogQW0gSSBtaXNzaW5nIHNvbWV0aGluZyBhcyBwYXJlbnQ/IEFtIEkgbm90IGxvb2tpbmc/IEFtIEkgbm90IGFza2luZyB0aGUgcmlnaHQgcXVlc3Rpb25zPyBBbSBJIHRydXN0aW5nIHRvbyBtdWNoPyYjODIyMTsgc2FpZCBMYXJhIE1hZSBDaG9sbGV0dGUsIGEgU2VhdHRsZSBtb3RoZXIgb2YgdGhyZWUuPC9wPgo8cD5BcyBhIGNvYWNoIGhlcnNlbGYgb2YgeW91dGggc29jY2VyIGFuZCBiYXNrZXRiYWxsLCBDaG9sbGV0dGUgc2FpZCBzaGUga25vd3MgdGhlIHNjaGVkdWxlcywgb3RoZXIgcGFyZW50cyBhbmQgaG93IHBlb3BsZSBjb21lIGFuZCBnbyBmcm9tIHRoZSBzcG9ydHMgZmFjaWxpdGllcywgd2hpY2ggaXMgaGVscGZ1bC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIHRydWx5IGEgY29tbWl0bWVudCBmb3IgdXMsJiM4MjIxOyBDaG9sbGV0dGUgc2FpZCBvZiBhdHRlbmRpbmcgZXZlcnkgcHJhY3RpY2UsIGdhbWUgYW5kIHRyaXAuICYjODIyMDtXZSBzZWUgaXQgYXMgYW4gZWR1Y2F0aW9uYWwgZWxlbWVudCBmb3Igb3VyIGtpZHMuIFRoZXJlIGFyZSB0aGluZ3MgaW4gc3BvcnRzIHRoYXQgYSB0ZWFjaGVyIGNhbiYjODIxNzt0IHRlYWNoLiBUaGVyZSBhcmUgdGhpbmdzIGluIHNwb3J0cyB0aGF0IGxpZmUgY2FuJiM4MjE3O3QgdGVhY2guJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyB3cml0ZXIgS3VydCBWb2lndCBjb250cmlidXRlZCBmcm9tIEZheWV0dGV2aWxsZSwgQXJrLjwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)