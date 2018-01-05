Why are hipsters now all playing Dungeons & Dragons?

Published: January 5, 2018 - 2:43 PM
-
Image 1 of 3
-
Image 2 of 3
-
Image 3 of 3
Image 1 of 3
View Gallery
By Samantha Melamed
The Philadelphia Inquirer
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UbyBhbGwgYXBwZWFyYW5jZXMsIEVtbWEgQXByZWEgaXMgYSB0YXR0b29lZCBhbmQgcGllcmNlZCAyNC15ZWFyLW9sZCwgYSBiYXJ0ZW5kZXIgYW5kIGZyZWVsYW5jZSBwaG90b2dyYXBoZXIuPC9wPgo8cD5TaGUgYWxzbywgZGVzcGl0ZSBoZXIgcGV0aXRlIGZyYW1lLCBoYXBwZW5zIHRvIGJlICYjODIyMDthIGZlbWFsZSwgdGllZmxpbmcgYmFyYmFyaWFuOiBoYWxmLXdvbWFuLCBoYWxmIGRlbW9uLiBJIGNhcnJ5IGEgaHVnZSBncmVlbiBzd29yZC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5Gb3J0dW5hdGVseSwgdGhlIGJhcmJhcmlhbiBvbmx5IGNvbWVzIG91dCBpbiBjZXJ0YWluIGNvbnRleHRzICYjODIxMjsgbmFtZWx5LCBpbiBvbmUgb2YgdGhlIHRocmVlIGRpZmZlcmVudCBmYW50YXN5IHRhYmxldG9wIHJvbGUtcGxheWluZyBnYW1lcyBzaGUgcGFydGljaXBhdGVzIGluIGVhY2ggbW9udGguIFR3byBvZiB0aG9zZSBhcmUgRHVuZ2VvbnMgJmFtcDsgRHJhZ29ucywgYSBjb2xsYWJvcmF0aXZlIHN0b3J5dGVsbGluZyBnYW1lIGZpcnN0IHB1Ymxpc2hlZCBpbiAxOTc0LCBkZWNhZGVzIGJlZm9yZSBBcHJlYSB3YXMgYm9ybi48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGUgc3RpZ21hIG9mIEQmYW1wO0QgaXMgdGhhdCB5b3UmIzgyMTc7cmUgYSBoYXJkY29yZSBjbG9zZXQgbmVyZDsgeW91IGRvbiYjODIxNzt0IGV2ZW4gc2VlIHRoZSBzdW5saWdodCwmIzgyMjE7IEFwcmVhIHNhaWQuICYjODIyMDtCdXQgbm90IGFsbCBuZXJkcyBhcmUgdGhhdCB3YXkuIEFzIHBlb3BsZSBldm9sdmUsIHRoaXMgaXMgZ2V0dGluZyB0byBiZSBsZXNzIHN0aWdtYXRpemVkIGJlY2F1c2UgaXQmIzgyMTc7cyBmdW4gdG8gY29tZSBvdXQgYW5kIGRyaW5rIGFuZCBiZSBzb2NpYWwsIGJ1dCBhbHNvIGdldCB0byBwbGF5IGEgZ2FtZS4gVGhlcmUmIzgyMTc7cyBhIGxldmVsIG9mIGNvbW11bml0eSB0byBpdC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5UaGF0IGV2b2x1dGlvbiBpcyBhbHJlYWR5IHdlbGwgdW5kZXJ3YXk6IER1bmdlb25zICZhbXA7IERyYWdvbnMgaGFzLCBhZ2FpbnN0IGxvbmcgb2RkcywgcmVjZW50bHkgYmVjb21lIHNvbWV0aGluZyB2YWd1ZWx5IHJlc2VtYmxpbmcgY29vbC4gUmVndWxhciBnYW1lcyBhcmUgcG9wcGluZyB1cCBpbiBiYXJzIGFuZCBjb2ZmZWUgc2hvcHMsIGFuZCBpbiBwZW9wbGUmIzgyMTc7cyBob21lcyBhY3Jvc3MgUGhpbGFkZWxwaGlhIGFuZCBpdHMgc3VidXJiczwvcD4KPHA+LiBUaGV5JiM4MjE3O3JlIGJlaW5nIGRvY3VtZW50ZWQgaW4gcG9kY2FzdHMgYW5kIHJlY29yZGVkIG9uIFlvdVR1YmUgb3IgVHdpdGNoLCBpbiBzb21lIGNhc2VzIGRyYXdpbmcgdGhvdXNhbmRzIG9mIHZpZXdlcnMuIFRoZSB0cmVuZCwgd2hpY2ggaGFzIGFsc28gcGVyY29sYXRlZCBhcm91bmQgdGhlIGNvdW50cnksIGhhcyBldmVuIGZ1ZWxlZCBraWRzJiM4MjE3OyBjYW1wcyBhbmQgcG9wLXVwIGdhbWluZyBjYWZlcy48L3A+CjxwPkF0IFJlZGNhcCYjODIxNztzIENvcm5lciBpbiBQb3dlbHRvbiBWaWxsYWdlLCBQYS4sIGV2ZW50cyBtYW5hZ2VyIEtyaXMgWndhY2sgc2FpZCB0aGUgVGh1cnNkYXkgRCZhbXA7RCBuaWdodHMgaGF2ZSBiZWVuIGRyYXdpbmcgc3Ryb25nIGNyb3dkcy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIHJlZ3VsYXJseSBzZWxsaW5nIG91dCBvZiBuZXcgcHJpbnRpbmdzIG9mIHRoZSBsYXRlc3QgRCZhbXA7RCBleHBhbnNpb24gYm9va3MsIGxpa2UgPGVtPlhhbmF0aGFyJiM4MjE3O3MgR3VpZGUgdG8gRXZlcnl0aGluZzwvZW0+LCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5GYW5zIGF0dHJpYnV0ZSB0aGUgcmVzdXJnZW5jZSBpbiBwYXJ0IHRvIGltcHJvdmVtZW50cyBpbiB0aGUgZ2FtZSBpdHNlbGYuIEQmYW1wO0QgJiM4MjEyOyB3aGljaCBvZmZlcnMgYSBzdHJ1Y3R1cmUgZm9yIGNoYXJhY3RlcnMgZnJvbSBvcmNzIHRvIGRyYWdvbnMgdG8gcGxheSBvdXQgZGlmZmVyZW50IHNjZW5hcmlvcyBndWlkZWQgYnkgcm9sbHMgb2YgdGhlIGRpY2UgJiM4MjEyOyBpcyBvbiBpdHMgZmlmdGggZWRpdGlvbjsgWndhY2sgc2FpZCBtYW55IG9mIGhlciBjdXN0b21lcnMgaGFkIGRyb3BwZWQgb3V0IG9mIHRoZSBnYW1lIG92ZXIgdGhlIHllYXJzLCBidXQgYXJlIG5vdyByZXR1cm5pbmcuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBub3QgbmVhcmx5IGFzIGNvbXBsaWNhdGVkIGFzIGl0IHVzZWQgdG8gYmUuIFlvdSBkb24mIzgyMTc7dCBuZWVkIGEgUGguRC4gaW4gRHVuZ2VvbnMgJmFtcDsgRHJhZ29ucywmIzgyMjE7IGFncmVlZCBCcmlhbiBCb2xsZXMsIDMzLCBhIGJhciBtYW5hZ2VyIGFuZCBhdmlkIHBsYXllci4gJiM4MjIwO1RoZSBsYXN0IHZlcnNpb24gb2YgdGhlIGdhbWUgd2FzIGtpbmQgb2YgY29uZnVzZWQgaW4gaXRzIGNvbXBsZXhpdHkuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+SXQmIzgyMTc7cyBjb21lIGEgbG9uZyB3YXkgc2luY2UgdGhlICYjODIxNjs4MHMsIHdoZW4gYSBtb3JhbCBwYW5pYyBzdXJyb3VuZGluZyBEJmFtcDtEIHdhcyB0cmlnZ2VyZWQgaW4gcGFydCBieSB0aGUgc3VpY2lkZSBvZiBhIHRlZW5hZ2VyIHdobyBoYWQgYmVlbiBhbiBhdmlkIHBsYXllci48L3A+CjxwPlRvZGF5LCBpdCYjODIxNztzIHNlZW4gYXMgYSByZWxhdGl2ZWx5IHdob2xlc29tZSBwYXN0aW1lLCBhbmQgZXZlbiBhIHdheSB0byBkcmF3IG91dCBhdXRpc3RpYyBjaGlsZHJlbiBpbiBzb2NpYWwgc2V0dGluZ3MuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSBzdGFydGVkIHBsYXlpbmcgYXJvdW5kIHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIFNhdGFuaWMgUGFuaWMsIHNvIGl0IHdhcyB0aGUgZGV2aWwmIzgyMTc7cyBnYW1lIGFuZCBhbGwgdGhhdCwmIzgyMjE7IHNhaWQgWmFjaCBBcmVzLURldGVyZGluZywgbm93IDM3LiAmIzgyMjA7VGhlbiwgaW4gaGlnaCBzY2hvb2wsIHdlIHBsYXllZCBhcyBwYXJ0IG9mIHRoZSBkcmFtYSBjbHViLiBXaGVuIEkgZ290IHRvIGNvbGxlZ2UsIHRoYXQgd2FzIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIEkgZW5jb3VudGVyZWQgdGhlIHN0ZXJlb3R5cGUgb2YgdGhlIHN3ZWF0eSwgZ3JlYXN5IGR1ZGUgd2l0aCB0aGUgbmVjayBiZWFyZCBhbmQgTW90b3JoZWFkIFQtc2hpcnQuIEkgd2FzIGxpa2U6IFdhaXQsIGFtIEkgYSBuZXJkPyBCdXQgbm93LCBpdCYjODIxNztzIGdldHRpbmcgbW9yZSBzb2NpYWxseSBhY2NlcHRhYmxlLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkhlIGNpdGVzIHRoZSBpbmZpbHRyYXRpb24gb2YgRCZhbXA7RCBpbnRvIHRoZSBtZWRpYSwgc3VjaCBhcyBpbiB0aGUgTmV0ZmxpeCBzZXJpZXMgPGVtPlN0cmFuZ2VyIFRoaW5nczwvZW0+LCBhbmQgc2VlaW5nIEQmYW1wO0QgYWRzIGluIG1lbiYjODIxNztzIG1hZ2F6aW5lcywgbGlrZSBHUSBhbmQgTWF4aW0uPC9wPgo8cD5Ob3csIHRoZSBmYXRoZXIgb2YgYSB0b2RkbGVyIHBsYXlzIGEgbW9udGhseSBnYW1lIGF0IGEgYmFyLCBhbmQgaG9zdHMgYW5vdGhlciBvbmUsIGJpd2Vla2x5LCBhdCBoaXMgaG91c2UuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhlIGdhbWUgd2UgcnVuIGF0IG15IGhvdXNlIGlzIG1vcmUgbGlrZSBhIGRheS1jYXJlLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIGhhdmUgdGhyZWUgcGVvcGxlIHRoYXQgY29tZSBvdmVyIHdpdGggdG9kZGxlcnMgYW5kIHRha2UgdHVybnMgd2F0Y2hpbmcgYmFiaWVzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlNvbWUgb2YgdGhvc2UgcGxheWVycyBhcmUgYnJhbmQgbmV3IHRvIHRoZSBnYW1lLiBGb3IgbWFueSwgaXQmIzgyMTc7cyBhbiBpbnZpdGluZyBhbHRlcm5hdGl2ZSB0byB0aGUgbG9uZWxpZXIgcGFzdGltZSBvZiB2aWRlbyBnYW1pbmcuPC9wPgo8cD5XaWxsIENhbGxpZ2FuLCAyOCwgc2FpZCB0aGF0JiM4MjE3O3Mgd2hhdCBkcmV3IGhpbS4gJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7dmUgcGxheWVkIHZpZGVvIGdhbWVzIG15IHdob2xlIGxpZmUsIGJ1dCBJIG9ubHkgZ290IGludG8gdGFibGV0b3AgKHJvbGUtcGxheWluZyBnYW1lcykgYXJvdW5kIGNvbGxlZ2UuIEkgZW5qb3kgdGhlIGFzcGVjdCBvZiBjb21tdW5pdHkuIEl0JiM4MjE3O3MgbGlrZSBhIGNvbGxhYm9yYXRpdmUgYnJhaW5zdG9ybWluZyBzZXNzaW9uLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkhlJiM4MjE3O3MgZXZlbiBkZXZlbG9wZWQgYSBsaXZlLXBsYXkgcG9kY2FzdCwgPGVtPlRoZSBQbGFuZSBTaGlmdDwvZW0+LCBpbnNwaXJlZCBieSB0aGUgc3VjY2VzcyBvZiBvdGhlciBzaG93cyBiYXNlZCBvbiBEJmFtcDtEIGNhbXBhaWducy4gT25lLCBjYWxsZWQgPGVtPlRoZTwvZW0+IDxlbT5BZHZlbnR1cmUgWm9uZTwvZW0+LCBpcyBwcm9kdWNlZCBieSBNYXhpbXVtIEZ1biwgd2hpY2ggbWFrZXMgPGVtPkJ1bGxzZXllPC9lbT4sIGhlYXJkIG9uIE5QUiBzdGF0aW9ucywgYW5kIHRoZSBwb3B1bGFyIGNvbWVkeSBwb2RjYXN0IEp1ZGdlIEpvaG4gSG9kZ21hbi48L3A+CjxwPkhlbHBpbmcgZHJpdmUgdGhlIHRyZW5kIGFyZSBldmVudHMgbGlrZSBEcmlua3MgJmFtcDsgRHJhZ29ucywgYSBnYW1lIG5pZ2h0IHRoYXQgcnVucyBtb250aGx5IGF0IHR3byBTb3V0aCBQaGlsYWRlbHBoaWEgYmFycy4gKEhvdXNlIHJ1bGVzIGluY2x1ZGUgYSBzaG90IG9mIEhlYXZlbiBIaWxsLCAmIzgyMjA7dGhlIHRhYmxlIHF1YWZmLCYjODIyMTsgdGhhdCBjYW4gYmUgY29uc3VtZWQgZm9yIGEgbXVsbGlnYW4uKTwvcD4KPHA+RG9uIENhcmFjbywgNDMsIHdobyBzdGFydGVkIHRoZSBzZXJpZXMgaW4gMjAxNiwgc2FpZCBoZSBmaXJzdCBwaXRjaGVkIGl0IGZpdmUgeWVhcnMgYWdvLiAmIzgyMjA7SXQgd2FzIHNob3QgZG93bi4gVGhlIHJlc3RhdXJhbnQgbWFuYWdlciBhdCB0aGUgdGltZSB3YXMgbGlrZSwgJiM4MjE2O0QmYW1wO0Q/IFRoYXQmIzgyMTc7cyBmb3IgZ2Vla3MuJiM4MjE3OyAmIzgyMjE7IE5vdywgdGhlIGdhbWUgZHJhd3MgYWJvdXQgMjAgb3IgMzAgcGxheWVycyBvbiBhIGdpdmVuIG5pZ2h0LjwvcD4KPHA+U3RhbmRpbmcgaW4gZnJvbnQgb2YgYSBsYXJnZSBwaWVjZSBvZiBncmFwaCBwYXBlciBzY2F0dGVyZWQgd2l0aCBmaWd1cmluZXMgYW5kIGhlYXBzIG9mIGRpY2UsIENhcmFjbyBzYWlkIGl0JiM4MjE3O3MgbW9yZSBwb3B1bGFyIHRoYW4gZXZlbiBoZSByZWFsaXplZC4gJiM4MjIwO0l0IHNlZW1zIGxpa2Ugd2Vla2x5IEkgcnVuIGludG8gc29tZWJvZHkgbmV3IHdobyYjODIxNztzIGxpa2UsICYjODIxNjtJIGRvIHRoaXMgYWxsIHRoZSB0aW1lLiYjODIxNzsgJiM4MjIxOyA8L3A+CjxwPlBsYXllcnMgcmVsaXNoIHRoZSBjaGFuY2UgdG8gYmUgZHJhbWF0aWMsIGNyZWF0aXZlIGFuZCBzaWxseS4gT3ZlcmhlYXJkIGF0IERyaW5rcyAmYW1wOyBEcmFnb25zIG9uIGEgcmVjZW50IG5pZ2h0OjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgYW0gdGhlIGJlZXIgcG9uZyBjaGFtcGlvbiBvZiBteSB2aWxsYWdlISYjODIyMTs8L3A+CjxwPiYjODIyMDtPSywgSSYjODIxNzttIGdvaW5nIHRvIHR1cm4gaW50byBhIGdpYW50IGxpemFyZC4mIzgyMjE7IChUaGlzLCBzcG9rZW4gYnkgYSBjaGFyYWN0ZXIgd2hvJiM4MjE3O2QgcHJldmlvdXNseSBiZWVuIGp1c3QgYSBtb2RlcmF0ZWx5IHNpemVkIGxpemFyZC4pPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SGUgaGl0cyB5b3UsIGZvciBmaXZlIHBvaW50cyBvZiBibHVkZ2VvbiBkYW1hZ2UuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhlcmUgd2VyZSB6b21iaWUgYXR0YWNrcyB0byBmZW5kIG9mZiwgYSBteXN0ZXJpb3VzIHRvbWIgdG8gZXhwbG9yZSwgYW4gdW5leHBsYWluZWQgaWxsbmVzcyB0byBkaWFnbm9zZSwgYW5kIGJsb29keSBzbm93IGFuZ2VscyB0byBtYWtlIGluIHRoZSBjb3Jwc2Ugb2YgYSBkZWNlYXNlZCBtdWxjaCBtb25zdGVyLjwvcD4KPHA+SmVmZiBXYXRlcm1hbiwgMzIsIGhhZCBwbGF5ZWQgaW4gaGlnaCBzY2hvb2wgYW5kIHJldHVybmVkIHRvIHRoZSBnYW1lIG92ZXIgdGhlIHBhc3QgeWVhci48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGUgaWRlYWxpc3RpYyBwYXJ0IG9mIG1lIHNheXMsIGFzIHdlIGdldCBtb3JlIGF0dGFjaGVkIHRvIHNjcmVlbnMsIHdlIHdhbnQgdG8gZG8gdGhpbmdzIHRoYXQgYXJlIGltYWdpbmF0aXZlIGFuZCB3aGVyZSB3ZSB0YWxrIHRvIGh1bWFucywmIzgyMjE7IFdhdGVybWFuIHNhaWQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7RXZlcnl0aGluZyBpcyBzbyBoaWdoIHRlY2ggYW5kIG9ubGluZSBub3csIHBlb3BsZSBzZWUgdGhpcyB2ZXJ5IG9sZCBnYW1lLCBhbmQgdGhleSB0aGluayBpdCYjODIxNztzIHNvbWV0aGluZyBuZXcuJiM4MjIxOzwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)