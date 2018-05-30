Full Spectrum Marketing is Making it Happen in downtown Akron

Downtown Akron Partnership
You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaHJvdWdoIGFuIG9mZmljZSB0b3VyIGFuZCBvdXRpbmcgdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5taWxiLmNvbS9jb250ZW50L3BhZ2UuanNwP3ltZD0yMDE0MDEyOCZhbXA7Y29udGVudF9pZD02NzIwMjIxOCZhbXA7c2lkPXQ0MDImYW1wO3ZrZXk9dGVhbTEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5UaGUgR2FtZSBCYXIgJmFtcDsgR3JpbGw8L2E+IGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm1pbGIuY29tL2NvbnRlbnQvcGFnZS5qc3A/eW1kPTIwMTIxMTI3JmFtcDtjb250ZW50X2lkPTQwNDI3NzEwJmFtcDtzaWQ9dDQwMiZhbXA7dmtleT10ZWFtMSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkNhbmFsIFBhcmsgU3RhZGl1bTwvYT4sIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRvd250b3duYWtyb24uY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkRvd250b3duIEFrcm9uIFBhcnRuZXJzaGlwPC9hPiBhbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy51cy5qbGwuY29tL3VuaXRlZC1zdGF0ZXMvZW4tdXM/ZWxxVHJhY2tJZD0wNWEwMzZlZDBiMmE0ZTQ1OTQ2YjkzZWY3MWVlZDQ0YiZhbXA7ZWxxYWlkPTcwOSZhbXA7ZWxxYXQ9MiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkpMTDwvYT4gY2hhdHRlZCB3aXRoIEpvc2ggR29yZG9uLCBwcmVzaWRlbnQgYW5kIHBhcnRuZXIsIGFuZCBzZXZlcmFsIHN0YWZmIG1lbWJlcnMgb2YgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZnNtLmFnZW5jeS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5GdWxsIFNwZWN0cnVtIE1hcmtldGluZzwvYT4gb24gaG93IHRoZXnigJl2ZSBhZGp1c3RlZCB0byB0aGVpciBkb3dudG93biBob21lIGF0IDIyMiBTLiBNYWluIFN0LiAoZm9ybWVyIE/igJlOZWls4oCZcyBidWlsZGluZykgc2luY2UgbW92aW5nIGluIEF1Z3VzdCAyMDE3LjwvcD4KPHA+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOiAjMmU2Mjk3OyI+PHN0cm9uZz48ZW0+VGVsbCB1cyBhYm91dCBGdWxsIFNwZWN0cnVtIE1hcmtldGluZzwvZW0+PC9zdHJvbmc+PC9zcGFuPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Kb3NoOjwvc3Ryb25nPiBXaGF0IHdlIHNwZWNpYWxpemUgaW4gYW5kIHN0YXJ0IHdpdGggaXMgd2Vic2l0ZXMgYmVjYXVzZSB0aGF04oCZcyB3aGVyZSBjdXN0b21lcnMgYW5kIHByb3NwZWN0cyBzdGFydC4gSWYgeW914oCZcmUgZXZhbHVhdGluZyBhIGNvbXBhbnkgb3Igb3JnYW5pemF0aW9uIHRoZSBmaXJzdCB0aGluZyB5b3XigJlyZSBnb2luZyB0byBkbyBpcyBjaGVjayB0aGVpciB3ZWJzaXRlLiBIaXN0b3JpY2FsbHkgaWYgeW91IGxvb2sgYXQgaG93IHdlYnNpdGVzIGFyZSBidWlsdCwgdGVjaG5vbG9neSBjb21wYW5pZXMgYnVpbGQgYSBzaGVsbCBhbmQgdGhlbiB5b3Ugc2VuZCB5b3VyIGNvbnRlbnQgdG8gdGhlbSwgb3IganVzdCB1c2UgeW91ciBvbGQgY29udGVudC4gWW91IHdvdWxkbuKAmXQgdGhpbmsgb2YgYSBicm9jaHVyZSBsaWtlIHRoYXQuIEFuZCBhIHdlYnNpdGUgaXMgdGhlIG1vc3QgaW1wb3J0YW50IG1hcmtldGluZyBtYXRlcmlhbCB5b3UgaGF2ZS4gVGhhdOKAmXMgaG93IHdlIGJ1aWx0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZzbS5hZ2VuY3kvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+RlNNPC9hPiAmIzgyMTE7IHdl4oCZcmUgZ29pbmcgdG8gYnVpbGQgYSBncmVhdCB3ZWJzaXRlIGZvciB5b3UgdGhhdCBsb29rcyBncmVhdCwgdGVsbHMgeW91ciBzdG9yeSBhbmQgYnVpbGRzIHlvdXIgYnVzaW5lc3Mgb3Igb3JnYW5pemF0aW9uLiBXZeKAmXJlIGdvaW5nIHRvIGRvIGl0IHRocm91Z2ggc3Rvcnl0ZWxsaW5nLCBhcnRpc3RyeSwgY29kaW5nIGFiaWxpdHksIHByb2plY3QgbWFuYWdlbWVudCBjYXBhYmlsaXRpZXMsIGV0Yy4gVGhlbiB3ZeKAmXJlIGdvaW5nIHRvIGRyaXZlIHRyYWZmaWMgdG8gdGhhdCB3ZWJzaXRlIGFzIG11Y2ggYXMgd2UgY2FuLjwvcD4KPHA+V2XigJlyZSBwcm91ZCBvZiB0aGUgc3VjY2Vzc2VzIHdl4oCZdmUgaGFkIHdpdGggZGlnaXRhbCBtYXJrZXRpbmcuIFdlIGRvIGEgbG90IG9mIHBhaWQgYW5kIG9yZ2FuaWMgc2VhcmNoIG1hcmtldGluZywgY29udmVyc2lvbiBvcHRpbWl6YXRpb24sIHRlY2huaWNhbCBTRU8sIHNvY2lhbCBtZWRpYSBhbmQgY29udGVudCDigJMgYWxsIHRoYXQgZmFuY3kgYnV6endvcmQtdHlwZSBzdHVmZi4gQnV0IGlmIHlvdSBuZWVkIGEgYmlsbGJvYXJkIG9uIFJ0LiAxOCBiZWNhdXNlIHRoYXTigJlzIHdoZXJlIHlvdXIgY3VzdG9tZXJzIGFyZSwgd2UgZG8gdGhhdCB0b28uIE91ciBqb2IgaXMgdG8gYnVpbGQgeW91ciBidXNpbmVzcy4gTGV04oCZcyBzdGFydCB3aXRoIGEgd2Vic2l0ZSB0byBnZXQgeW91ciBzdG9yeSBkb3duIGFuZCB0aGVuIGRyaXZlIHRyYWZmaWMgdG8gaXQuIFRoYXTigJlzIHdoZXJlIG91ciBjbGllbnRzIGhhdmUgc2VlbiB0aGUgbW9zdCB2YWx1ZSBpbiB3aGF0IHdlIGNhbiBhY2NvbXBsaXNoIGZvciB0aGVtLjwvcD4KPHA+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOiAjMmU2Mjk3OyI+PGVtPjxzdHJvbmc+VGFsayBhYm91dCB0aGUgaW1wb3J0YW5jZSBvZiBjdWx0dXJlIGJ1aWxkaW5nIGluIHlvdXIgd29ya3BsYWNlPC9zdHJvbmc+PC9lbT48L3NwYW4+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkpvc2g6PC9zdHJvbmc+IFlvdeKAmXZlIGdvdCB0byBsb3ZlIHdoYXQgeW91IGRvIGFuZCB3aG8geW91IGRvIGl0IHdpdGguIFRvIG1lLCBpZiB5b3UganVzdCBzdGF5IHRydWUgdG8gdGhvc2UgdHdvIHRoaW5ncywgeW914oCZbGwgcHJvYmFibHkgYmUgb2theS4gSSBsb3ZlIG15IHRlYW0sIHRoZXnigJlyZSBhd2Vzb21lLiBUaGV54oCZcmUgc28gZnVuIGFuZCBlbmVyZ2V0aWMgYW5kIHNtYXJ0IGFuZCB0aGV54oCZcmUganVzdCBhIGpveSB0byBiZSBhcm91bmQuIEFuZCBJIGxvdmUgZG9pbmcgd2hhdCB3ZSBkby4gSSBsb3ZlIGJ1aWxkaW5nIHdoYXQgd2UgZ2V0IHRvIGJ1aWxkIGFuZCB3b3JraW5nIHdpdGggdGhlIGNvbXBhbmllcyB3ZSBkby48L3A+CjxwPklmIHlvdeKAmXJlIGEgbm9ucHJvZml0LCBmb3ItcHJvZml0IG9yIHdoYXRldmVyIGFuZCBkb27igJl0IGhhdmUgdGhlIHJlc291cmNlcyB0byBnbyB3aXRoIGEgYmlnIGFnZW5jeSwgYnV0IHRoZSBzbWFsbGVyIHRlbXBsYXRlLXN0eWxlIHZlbmRvci9zaG9wcyBhcmVu4oCZdCByaWdodCBmb3IgeW91IGVpdGhlciwgeW91IGFyZSB3aG8gd2Ugd2FudCB0byBzZXJ2ZS4gVGhlIHBlb3BsZSwgYnVzaW5lc3NlcyBhbmQgbm9uLXByb2ZpdHMgdGhhdCBoYXZlIGEgZ3JlYXQgc3RvcnkgYW5kIGRlc2VydmUgdG8gaGF2ZSBpdCB0b2xkIGF0IGEgaGlnaC1xdWFsaXR5IGxldmVsLCBidXQgaGF2ZSBuZXZlciBoYWQgdGhlIGFiaWxpdHkgdG8gZ2V0IGl0IGRvbmUuIFRoYXTigJlzIHdoYXQgd2UgbG92ZSB0byBkby48L3A+CjxwPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjogIzJlNjI5NzsiPjxlbT48c3Ryb25nPldoYXTigJlzIHlvdXIgZmF2b3JpdGUgZmVhdHVyZSBpbiB0aGUgbmV3IG9mZmljZT88L3N0cm9uZz48L2VtPjwvc3Bhbj48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+S2VsbHkgQ2Vjb3JhLCBhY2NvdW50IG1hbmFnZXI6PC9zdHJvbmc+IEkgbG92ZSB0aGUgd2F5IHRoZSBvZmZpY2UgaXMgc3RydWN0dXJlZCBiZWNhdXNlIGV2ZXJ5b25lIGhhcyB0aGVpciBvd24gc2VwYXJhdGUgc3BhY2UuIFRoZXJlIGFyZSBtYW55IHRpbWVzIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIGRheSB0aGF0IHdlIGRvIGEgY3JlYXRpdmUgYnJlYWtvdXQgc2Vzc2lvbiBvciB3ZSBnZXQgaW50byBhIG1lZXRpbmcgb3Igd2XigJlyZSBqdXN0IGRvaW5nIGEgcXVpY2sgYnJhaW5zdG9ybSBvbiBhIHdoaXRlYm9hcmQsIGl0IG5ldmVyIGZlZWxzIGFzIGlmIHlvdeKAmXJlIGluIGEgY3ViZSBmYXJtIG9yIGEgc2lsby4gSXTigJlzIHJlYWxseSBhIGNvbGxhYm9yYXRpdmUgYW5kIGNyZWF0aXZlIGVudmlyb25tZW50LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Kb3NoOjwvc3Ryb25nPiBPdXIgbWVldGluZyBzcGFjZS4gSSBqdXN0IGxvdmUgaXQuIFdlIHNldCBpdCB1cCBmb3IgYSBEb251dHMgJmFtcDsgRGlnaXRhbCB3b3Jrc2hvcCB3ZSBkaWQgZm9yIG5vbi1wcm9maXRzLCBhbmQgd2UgaGF2ZSBjbGllbnQgbWVldGluZ3MgaW4gdGhlcmUsIGFuZCB3ZeKAmXZlIGhhZCBicmFpbnN0b3JtcyB3aXRoIDI1IHBlb3BsZSBhdCBmb3VyIGRpZmZlcmVudCB0YWJsZXMgYXMgd2VsbC4gVGhlIHRhYmxlcyBhcmUgYWxsIG9uIHJvbGxlcnMgc28gdGhleSBjYW4ganVzdCBtb3ZlIGFsbCBvdmVyIG91ciBzcGFjZS4gSWYgeW91IHdhbnQgdG8gYmUgY29sbGFib3JhdGl2ZSwgb3IgaWYgeW91IGp1c3Qgd2FudCB0byBnbyB0aGluayBvciBtYXAgb3V0IGEgd2hvbGUgd2Vic2l0ZSBvbiB0aGUgd2hpdGVib2FyZCwgaXQgaXMgYSB0cnVseSBjcmVhdGl2ZSBzcGFjZS48L3A+CjxwPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjogIzJlNjI5NzsiPjxlbT48c3Ryb25nPklzIGl0IGVhc3kgdG8gZmluZCB0YWxlbnQgaW4gQWtyb24/PC9zdHJvbmc+IDwvZW0+PC9zcGFuPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Kb3NoOjwvc3Ryb25nPiBJ4oCZdmUgYmVlbiBmb3J0dW5hdGUgdG8gaGF2ZSB3b3JrZWQgaW4gZG93bnRvd24gQWtyb24gYmVmb3JlIGFuZCB3ZeKAmXZlIG5ldmVyIGhhZCBhIHByb2JsZW0gcmVjcnVpdGluZyBwZW9wbGUuIEl04oCZcyBvbmUgb2YgdGhlIHJlYXNvbnMgSSBsb3ZlIGNvbWluZyB0byBBa3Jvbi4gSWYgeW91IGxvb2sgYXQgdGhlIHBlb3BsZSBvbiBvdXIgdGVhbSwgdGhleeKAmXJlIGFtYXppbmcgYW5kIGFjY29tcGxpc2hlZDogdGhleeKAmXZlIHdvcmtlZCBpbiBOZXcgWW9yaywgd3JpdHRlbiBiZXN0LXNlbGxpbmcgYm9va3MsIGFuZCBub3cgdGhleSB3b3JrIGluIEFrcm9uIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZzbS5hZ2VuY3kvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+RlNNPC9hPi4gSSB0aGluayB0aGF04oCZcyBvbmUgb2YgdGhlIGdyZWF0IHRoaW5ncyBhYm91dCBvdXIgY29tbXVuaXR5IHRoYXQgcGVvcGxlIGRvbuKAmXQgdW5kZXJzdGFuZC4gSXTigJlzIGxpa2Ugb3VyIGJ1aWxkaW5ncy4gVGhleSBsb29rIGEgY2VydGFpbiB3YXkgb24gdGhlIG91dHNpZGUgYW5kIHlvdSBnZXQgaW4gdGhlcmUgYW5kIHNheSwg4oCcV293LCB0aGlzIGlzIGFtYXppbmcu4oCdIFRoYXTigJlzIGhvdyB3ZSBhcmUgYXMgYSBjb21tdW5pdHk7IGlmIHlvdSBjYXJlIHRvIGxvb2sgZGVlcCBlbm91Z2ggeW914oCZbGwgYmUgcmVhbGx5IGltcHJlc3NlZC4gV2XigJlyZSBTaWxpY29uIFZhbGxleSwgYnV0IHdlIGp1c3Qgd2VhciBpdCBkaWZmZXJlbnRseS48L3A+CjxwPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjogIzJlNjI5NzsiPjxlbT48c3Ryb25nPkhhdmUgeW91IGNvbm5lY3RlZCB3aXRoIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uPzwvc3Ryb25nPjwvZW0+PC9zcGFuPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Kb3NoOjwvc3Ryb25nPiBXZeKAmXZlIGFsc28gdGF1Z2h0IHNvbWUgY2xhc3NlcyBhdDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LnVha3Jvbi5lZHUvY2JhL2NlbnRlcnMtYW5kLWluc3RpdHV0ZXMvdGF5bG9yLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPiBUYXlsb3IgSW5zdGl0dXRlIG9uIGRpZ2l0YWwgbWFya2V0aW5nPC9hPi4gV2XigJl2ZSBpbnRlcnZpZXdlZCBzdHVkZW50cyBmb3IgcG9zc2libGUgcG9zaXRpb25zIHRoYXQgbWF5IG9wZW4gdXAuIFRoZXkgaGF2ZSBleHRyYW9yZGluYXJ5IHN0dWRlbnRzIG92ZXIgdGhlcmUuIFdoYXQgdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LnVha3Jvbi5lZHUvY2JhL2NlbnRlcnMtYW5kLWluc3RpdHV0ZXMvdGF5bG9yLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlRheWxvciBJbnN0aXR1dGU8L2E+IGlzIGJ1aWxkaW5nIGlzIHJlYWxseSBpbXByZXNzaXZlLiBTaW5jZSB3ZSBkbyBhIGxvdCBvZiB3ZWJzaXRlcywgd2UgaGF2ZSBhIHBhcnRuZXIgcmlnaHQgYWNyb3NzIHRoZSBzdHJlZXQgZm9yIGFueSB0ZXN0aW5nIHRoYXQgbmVlZHMgdG8gYmUgZG9uZSBmb3IgdXNlciBleHBlcmllbmNlIG9yIHVzZXIgaW50ZXJmYWNlLiBUaGV5IGhhdmUgYWxsIHRoZSBleWUtdHJhY2tpbmcgYW5kIGV4cGVyaWVuY2UgdHJhY2tpbmcgc29mdHdhcmUgZm9yIHdlYnNpdGVzLiBBbmQgaXTigJlzIGFsbCByaWdodCBoZXJlIGluIEFrcm9uLjwvcD4KPHA+PGVtPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjogIzJlNjI5NzsiPjxzdHJvbmc+V2hhdCB3ZXJlIHRoZSBiaWcgZHJpdmVycyBpbiB5b3VyIGRlY2lzaW9uIHRvIGJlIGRvd250b3duPzwvc3Ryb25nPjwvc3Bhbj48L2VtPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Kb3NoOjwvc3Ryb25nPiBQZXJzb25hbGx5LCBpdCB3YXMgbGlrZSBjb21pbmcgaG9tZSBhIGxpdHRsZSBiaXQgYmVjYXVzZSBJ4oCZdmUgd29ya2VkIGRvd250b3duIGEgbG90LiBCdXQgb3VyIHNwYWNlIGlzIGEgZ3JlYXQgc3BhY2UuIFdl4oCZcmUgaW4gdGhlIG1pZGRsZSBvZiBpdCBhbGwuIFdl4oCZcmUgYmV0d2VlbiB0aGlzIGF3ZXNvbWUgcGFyayBbPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2xvY2szbGl2ZS5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+TG9jayAzPC9hPl0gdGhhdCBoYXMgY29uY2VydHMgZXZlcnkgRnJpZGF5IG5pZ2h0IGFuZCB0aGUgYmFsbHBhcmsuIFdl4oCZcmUgd2Fsa2luZyBkaXN0YW5jZSB0byBlaXRoZXIgZW5kIG9mIHRvd24sIGdyZWF0IHJlc3RhdXJhbnRzIGFuZCBwbGFjZXMgbGlrZSB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ha3JvbmFydG11c2V1bS5vcmcvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+QWtyb24gQXJ0IE11c2V1bTwvYT4uIFdl4oCZcmUgaW4gdGhlIG1pZGRsZSBvZiBldmVyeXRoaW5nIHRoYXTigJlzIGhhcHBlbmluZyBpbiBkb3dudG93biBBa3Jvbiwgd2hpY2ggaXMgcHJldHR5IGdyZWF0LjwvcD4KPHA+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOiAjMmU2Mjk3OyI+PGVtPjxzdHJvbmc+V2hhdCBoYXMgYmVlbiB0aGUgcmVzcG9uc2UgZnJvbSBlbXBsb3llZXMgYXMgYSByZXNwb25zZSB0byB0aGUgdHJhbnNpdGlvbiBvZiBiZWluZyBpbiBkb3dudG93bj88L3N0cm9uZz48L2VtPjwvc3Bhbj48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TmljaG9sZSBUZXJyZXR0LCBhY2NvdW50IG1hbmFnZXI6PC9zdHJvbmc+IEkgbG92ZSBpdC4gSeKAmXZlIHdvcmtlZCBpbiBkb3dudG93biBBa3JvbiBmb3IgYWxtb3N0IG15IHdob2xlIGNhcmVlciBhbmQgSSB3b3VsZG7igJl0IHdhbnQgaXQgYW55IG90aGVyIHdheS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Sm9zaDo8L3N0cm9uZz4gVGhlcmXigJlzIGp1c3QgYSBsb3QgdG8gZG8gYW5kIGl04oCZcyBhbGwgZnVuIGFuZCBpbnRlcmVzdGluZyBzdHVmZi4gT25lIG9mIG15IGZhdm9yaXRlIHRoaW5ncyB0byBkbyBpcyB3YWxrIHRvIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL2Frcm9uYXJ0bXVzZXVtLm9yZy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5Ba3JvbiBBcnQgTXVzZXVtPC9hPiBmb3IgRnJlZSBUaHVyc2RheS4gQSBmZXcgb2YgdXMgb24gdGhlIHRlYW0gdG91cmVkIHRoZSB3aG9sZSBtdXNldW0gYnkgdmlzaXRpbmcgZXZlcnkgb3RoZXIgVGh1cnNkYXkgYW5kIHNwZW5kaW5nIHRpbWUgaW4gZWFjaCB3aW5nIHVudGlsIHdlIG1hZGUgaXQgYWxsIHRoZSB3YXkgdGhyb3VnaC4gWW91IGNhbuKAmXQgZG8gdGhhdCBpbiBhIGxvdCBvZiBwbGFjZXMuPC9wPgo8cD48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6ICMyZTYyOTc7Ij48ZW0+PHN0cm9uZz5EbyB5b3UgdXNlIHRoZSBUb3dwYXRoIFRyYWlsPzwvc3Ryb25nPjwvZW0+PC9zcGFuPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5NaWtlIFNhbHZpLCB2aWNlIHByZXNpZGVudCwgcGFydG5lcjo8L3N0cm9uZz4gQWJzb2x1dGVseS4gSSBqdXN0IHdhbGtlZCBpdCB5ZXN0ZXJkYXkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk5pY29sZTo8L3N0cm9uZz4gV2UganVzdCByZWFsaXplZCB0aGVyZSB3ZXJlIHJlbnRhbCBiaWtlcyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vbG9jazNsaXZlLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5Mb2NrIDM8L2E+LiBJIGxvdmUgcmlkaW5nIGJpa2VzIG9uIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5zdW1taXRtZXRyb3BhcmtzLm9yZy90b3dwYXRoLXRyYWlsLmFzcHgiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5Ub3dwYXRoPC9hPiwgYnV0IGl04oCZcyBhIHBhaW4gdG8gaGF1bCBteSBiaWtlIGRvd24gaGVyZSwgc28gbm93IHRoZXJl4oCZcyBhIHBsYWNlIHRvIHJlbnQgZm9yIGZyZWUgcmlnaHQgZG93bnN0YWlycy48L3A+CjxwPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjogIzJlNjI5NzsiPjxlbT48c3Ryb25nPldoYXTigJlzIHVuaXF1ZSBhYm91dCBkb3dudG93biBBa3Jvbj88L3N0cm9uZz48L2VtPjwvc3Bhbj48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Sm9zaDo8L3N0cm9uZz4gVGhlIGhpc3RvcnkuIEl04oCZcyBhIHByZXR0eSBhbWF6aW5nIGhpc3RvcnkuIEZvciBleGFtcGxlLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm1lYXRiYWxscy5jb20vbG9jYXRpb25zL2Frcm9uLW9oLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlNwYWdoZXR0aSBXYXJlaG91c2U8L2E+IHdhcyBwYXJ0IG9mIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cubWVhdGJhbGxzLmNvbS9sb2NhdGlvbnMvYWtyb24tb2gvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+QkYgR29vZHJpY2jigJlzPC9hPiBvcmlnaW5hbCBoZWFkcXVhcnRlcnMgZm9yIHRoZSBnbG9iYWwgY29tcGFueSB3aGVuIGhlIG1vdmVkIGhlcmUgZnJvbSBCdWZmYWxvLiBOb3cgaXTigJlzIGEgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5tZWF0YmFsbHMuY29tL2xvY2F0aW9ucy9ha3Jvbi1vaC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5TcGFnaGV0dGkgV2FyZWhvdXNlPC9hPiwgdGhhdOKAmXMgcHJldHR5IGNvb2wuIEnigJltIHN1cmUgZXZlcnkgYmlnIGNpdHkgaGFzIGEgdmVyc2lvbiBvZiB0aGF0IHN0b3J5IHRvIHRlbGwsIGJ1dCBpdOKAmXMgbm90IGFzIGludGltYXRlIGFzIGl0IGlzIGhlcmUuPC9wPgo8cD48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6ICMyZTYyOTc7Ij48ZW0+PHN0cm9uZz5XaGF0IGRvIHlvdSBzZWUgYXMgZG93bnRvd27igJlzIG5leHQgbW92ZT88L3N0cm9uZz48L2VtPjwvc3Bhbj48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Sm9zaDo8L3N0cm9uZz4gSSBzZWUgYSBsb3Qgb2YgbWl4ZWQtdXNlIHN0dWZmIGhhcHBlbmluZy4gVGhlIExhdyBCdWlsZGluZywgVGhlIEJvd2VyeSBhbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vYWtyb24vbmV3cy90b3Atc3Rvcmllcy1uZXdzL2RldmVsb3BlcnMtdGVhbS11cC1vbi0yNS1taWxsaW9uLXBsYW4tdG8tcmVvcGVuLWNpdHktY2VudGVyLWhvdGVsLWluLWRvd250b3duLWFrcm9uIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+Q2l0aUNlbnRlciBob3RlbDwvYT4gYXJlIGV4Y2l0aW5nIHByb2plY3RzLiBJIHRoaW5rIGp1c3QgaGF2aW5nIG1vcmUgcGVvcGxlIGRvd250b3duIGlzIGdvaW5nIHRvIGhlbHAgdGhlIGxhcmdlciBidXNpbmVzc2VzIGluIHRoZSBjb21tdW5pdHksIGFuZCBieSBleHRlbnNpb24gaXQgd2lsbCBoZWxwIGEgYnVzaW5lc3Mgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mc20uYWdlbmN5LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkZTTTwvYT4sIHRvby4gSXQgd2lsbCBoZWxwIGxhcmdlciBidXNpbmVzc2VzIHJlbG9jYXRlIHBlb3BsZSBoZXJlIGFuZCB0aGF0IGp1c3QgbWFrZXMgdGhlIHdob2xlIHRvd24gZmVlbCBtb3JlIHZpYnJhbnQgYW5kIGhhdmUgbW9yZSBlbmVyZ3kuIFdlIGhhdmUgYSB0b24gb2YgZ29vZCBlbmVyZ3kgbm93LCBhbmQgd2UganVzdCBuZWVkIHRvIGRvdWJsZSBkb3duIG9uIHRoYXQuIEJ1aWxkaW5nIHRoZSBmYWNpbGl0aWVzIHRoYXQgZW5hYmxlIGl0IGlzIGdyZWF0LiBUaGUgcmlnaHQgc3R1ZmYgaXMgaGFwcGVuaW5nLCBidXQgZXZlcnlvbmUganVzdCB3YW50cyBpdCB0byBoYXBwZW4gZmFzdGVyLjwvcD4KPHA+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOiAjMmU2Mjk3OyI+PGVtPjxzdHJvbmc+V2hhdCBkb2VzIEFrcm9uIG5lZWQgbW9yZSBvZj88L3N0cm9uZz48L2VtPjwvc3Bhbj48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Sm9zaDo8L3N0cm9uZz4gQnVzaW5lc3NlcyB0aGF0IG5lZWQgd2Vic2l0ZXMgYW5kIGdyZWF0IGRpZ2l0YWwgbWFya2V0aW5nITwvcD4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8aHIgLz4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8ZGl2IHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6IDE0cHg7Ij4KPHA+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZToxNHB4OyI+QXMgcGFydCBvZiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kb3dudG93bmFrcm9uLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5EQVA8L2E+IGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnVzLmpsbC5jb20vdW5pdGVkLXN0YXRlcy9lbi11cz9lbHFUcmFja0lkPTA1YTAzNmVkMGIyYTRlNDU5NDZiOTNlZjcxZWVkNDRiJmFtcDtlbHFhaWQ9NzA5JmFtcDtlbHFhdD0yIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+SkxM4oCZczwvYT4gaW5pdGlhdGl2ZSB0byBpZGVudGlmeSBjb21wYW5pZXMgdGhhdCBhcmUgTWFraW5nIGl0IEhhcHBlbiBpbiBEb3dudG93biBBa3Jvbiwgd2UgYXJlIGhpZ2hsaWdodGluZyB0aHJlZSBDbGFzcyBBIGJ1aWxkaW5ncyBpbiB0aGUgZG93bnRvd24gbmVpZ2hib3Job29kIGFsb25nIHdpdGggaW5mb3JtYXRpb24gYWJvdXQgdGhlbS48L3NwYW4+PC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbi1hcnRpY2xlLWdyb3VwIj4KPHA+PGVtPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXN0eWxlOiBpdGFsaWM7IHRleHQtZGVjb3JhdGlvbjp1bmRlcmxpbmU7Ij4yMjIgUyBNYWluIChP4oCZTmVpbOKAmXMgQnVpbGRpbmcpPC9zcGFuPjwvZW0+PC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbi1hcnRpY2xlLWltYWdlIGxlZnQtc2lkZS1pbWFnZSI+PGltZyBzcmM9Ii93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNS8yMjItUy4tTWFpbi1TdC4uanBnIiBhbHQ9IjIyMiBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldCIgLz48L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8cD5BdmFpbGFiaWxpdGllczo8YnIgLz4KMzxzdXA+cmQ8L3N1cD7CoEZsb29yIOKAkyAyNyw2MDggU0YgKGZ1bGwgZmxvb3IpPGJyIC8+CjQ8c3VwPnRoPC9zdXA+wqBGbG9vciDigJMgNSw1ODIgU0Y8L3A+CjxwPjxlbT48aT5EaWQgeW91IGtub3cgaW4gMTkyOCBhcyBwYXJ0IG9mIGEgcHJvbW90aW9uYWwgZmxpZ2h0IEdvb2R5ZWFyIGxhbmRlZCBhIGJsaW1wIG9uIHRoZSByb29mIG9mIHRoZSBkZXBhcnRtZW50IHN0b3JlIHRvIHNob3cgdGhlIHByYWN0aWNhbGl0eSBvZiBhbiDigJxhaXIgeWFjaHTigJ0/PC9pPjwvZW0+PGVtPjxpPjxiciAvPgo8L2k+PC9lbT48L3A+CjwvZGl2Pgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbi1hcnRpY2xlLWdyb3VwIGFsaWduLXJpZ2h0LWdyb3VwIiBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjpyaWdodDsiPgo8cD48ZW0gc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246cmlnaHQ7IHdpZHRoOjEwMCU7IGRpc3BsYXk6YmxvY2shaW1wb3J0YW50OyI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtc3R5bGU6IGl0YWxpYzsgdGV4dC1kZWNvcmF0aW9uOnVuZGVybGluZTsgdGV4dC1hbGlnbjpyaWdodDsiPkFFUyBCdWlsZGluZzwvc3Bhbj48L2VtPjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW4tYXJ0aWNsZS1pbWFnZSByaWdodC1zaWRlLWltYWdlIj48aW1nIHNyYz0iL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA1L0FFUy1CdWlsZGluZy5qcGciIGFsdD0iQUVTIEJ1aWxkaW5nIiAvPjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxwPkF2YWlsYWJpbGl0aWVzOjxiciAvPgoyPHN1cD5uZDwvc3VwPsKgRmxvb3Ig4oCTIDIxLDA5NyBTRjxiciAvPgozPHN1cD5yZDwvc3VwPsKgRmxvb3Ig4oCTIDIsMzQzIFNGICZhbXA7IDIsNjQwIFNGPGJyIC8+CjY8c3VwPnRoPC9zdXA+wqBGbG9vciDigJMgMjIsMTY3IFNGPGJyIC8+Cjc8c3VwPnRoPC9zdXA+wqBGbG9vciDigJMgMzYsODA3IFNGPC9wPgo8cD48ZW0+PGk+RGlkIHlvdSBrbm93IGluIDE5NjIgYXMgdGhlIGZpcnN0IEFtZXJpY2FuIHRvIG9yYml0IHRoZSBlYXJ0aCBKb2huIEdsZW5u4oCZcyBzaWx2ZXIgc3BhY2Ugc3VpdGUgd2FzIGJ1aWx0IGJ5IEJGIEdvb2RyaWNoIGFzIHBhcnQgb2YgdGhpcyBjb21wbGV4PzwvaT48L2VtPjwvcD4KPC9kaXY+CjxkaXYgY2xhc3M9ImluLWFydGljbGUtZ3JvdXAiPgo8cD48ZW0+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtc3R5bGU6IGl0YWxpYzsgdGV4dC1kZWNvcmF0aW9uOnVuZGVybGluZTsiPkFrcm9uIENlbnRyZSBQbGF6YTwvc3Bhbj48L2VtPjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW4tYXJ0aWNsZS1pbWFnZSBsZWZ0LXNpZGUtaW1hZ2UiPjxpbWcgc3JjPSIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDUvQWtyb24tQ2VudHJlLVBsYXphLmpwZyIgYWx0PSJBa3JvbiBDZW50cmUgUGxhemEiIC8+PC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4KPHA+QXZhaWxhYmlsaXRpZXM6PGJyIC8+CjU8c3VwPnRoPC9zdXA+wqBGbG9vciDigJMgMyw4MjkgU0YgJmFtcDsgNCwyNzkgU0Y8L3A+CjxwPjY8c3VwPnRoPC9zdXA+wqBGbG9vciDigJMgMSwzODEgU0Y8YnIgLz4KNzxzdXA+dGg8L3N1cD7CoEZsb29yIOKAkyAyLDUxOSBTRjwvcD4KPHA+OTxzdXA+dGg8L3N1cD7CoEZsb29yIOKAkyAxNCwzMDMgU0YgKGZ1bGwgZmxvb3IpPC9wPgo8cD48ZW0+PGk+RGlkIHlvdSBrbm93IHRoYXQgYXMgaG9tZSB0byBGaXJzdEVuZXJneeKAmXMgSFEgYW5kIHRoZSBDaGFzZSB0b3dlciB0aGF0IEFrcm9uIENlbnRyZSBpcyBob21lIHRvIG1vcmUgdGhhbiAxLDUwMCBlbXBsb3llZXMgYSBkYXk/PC9pPjwvZW0+PC9wPgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cg==