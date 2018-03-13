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Downtown Akron Partnership: Quanex Building Products is one of the many companies who have decided to “Make it Happen” in downtown Akron.
Published: March 13, 2018 - 1:00 PM | Updated: March 13, 2018 - 1:17 PM
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