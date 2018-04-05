Akron police arrest teen who was part of group that robbed woman filming fights at Hardesty Park

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BIGZpZ2h0IGF0IEZpcmVzdG9uZSBoaWdoIHNjaG9vbCBhcHBhcmVudGx5IGNhc2NhZGVkIGludG8gYSBzZXJpZXMgb2YgZXZlbnRzIHRoYXQgZW5kZWQgd2l0aCBjaGFyZ2VzIGFnYWluc3QgYSAxNi15ZWFyLW9sZCBib3kgdGhpcyB3ZWVrIGZvciByb2JiaW5nIGEgd29tYW4gYXQgSGFyZGVzdHkgUGFyay48L3A+CjxwPkRldGVjdGl2ZXMgYXJyZXN0ZWQgdGhlIHRlZW4gd2l0aCB0aGUgaGVscCBvZiBzY2hvb2wgcmVzb3VyY2Ugb2ZmaWNlcnMgYW5kIHNlY3VyaXR5IGF0IG5lYXJieSBGaXJlc3RvbmUgQ29tbXVuaXR5IExlYXJuaW5nIENlbnRlci4gVGhleSBhbHNvIGFycmVzdGVkIHNldmVyYWwgb3RoZXIganV2ZW5pbGVzLCBib3RoIGJveXMgYW5kIGdpcmxzLCBmb3IgZmlnaHRpbmcgYXQgdGhlIHNjaG9vbCBvbiB0aGUgc2FtZSBkYXksIE1hcmNoIDI4LjwvcD4KPHA+SXQmIzgyMTc7cyB1bmNsZWFyIHdoYXQgc3RhcnRlZCB0aGUgZmlnaHRzLCBidXQgYWZ0ZXIgdGhlIHNjaG9vbCBkYXkgZW5kZWQsICB0aGUgYnJhd2xpbmcgY29udGludWVkIGFuZCBhcHBhcmVudGx5IHJlc3RhcnRlZCBhYm91dCA0OjMwIHAubS4gYXQgbmVhcmJ5IEhhcmRlc3R5IFBhcmsuPC9wPgo8cD5BIDI3LXllYXItb2xkIEFrcm9uIHdvbWFuIHNpdHRpbmcgaW4gYSBjYXIgcGFya2VkIGluIGEgbG90IG5leHQgdG8gdGhlIHBhcmsgc2F3IHRoZSBmaWdodGluZyBhbmQgdXNlZCBoZXIgbW9iaWxlIHBob25lIHRvIGZpbG0gd2hhdCB3YXMgaGFwcGVuaW5nIHdoaWxlIGNhbGxpbmcgcG9saWNlLjwvcD4KPHA+U2V2ZXJhbCBvZiB0aGUgdGVlbnMgZ2F0aGVyZWQgYXJvdW5kIHRoZSBmaWdodCBub3RpY2VkIHdoYXQgdGhlIHdvbWFuIHdhcyBkb2luZywgcG9saWNlIHNhaWQsIGFuZCBzdXJyb3VuZGVkIHRoZSB3b21hbiYjODIxNztzIGNhciwga2lja2luZyBhbmQgaGl0dGluZyBpdC48L3A+CjxwPldoZW4gdGhlIHdvbWFuIG9wZW5lZCBoZXIgY2FyIGRvb3IgdG8geWVsbCBhdCB0aGUgdGVlbnMsIHNvbWVvbmUgZ3JhYmJlZCBoZXIgY2FyIGRvb3IgYW5kIG9wZW5lZCBpdC4gVGhlIHdvbWFuIHRoZW4gZ290IG91dCBvZiBoZXIgY2FyIGFuZCBhIGNvdXBsZSBvZiB0aGUgdGVlbnMgYXNzYXVsdGVkIGhlciB3aGlsZSB0YWtpbmcgaGVyIHBob25lLCBwb2xpY2Ugc2FpZC48L3A+CjxwPlRoZSB3b21hbiByZWZ1c2VkIG1lZGljYWwgdHJlYXRtZW50IGF0IHRoZSBzY2VuZSwgYnV0IGxhdGVyIHNvdWdodCBjYXJlIGZvciBtaW5vciBpbmp1cmllcy48L3A+Cg==