132 die in Pakistan election violence

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Published: July 13, 2018 - 5:57 PM | Updated: July 13, 2018 - 6:50 PM
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By Zaheer Babar and Abdul Sattar

Associated Press

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