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5 dead as SUV chased by Border Patrol crashes in South Texas
Published: June 17, 2018 - 7:29 PM

Associated Press

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