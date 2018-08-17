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Academic programs vs. e-gaming: Group of Ohio professors questions University of Akron’s priorities
Published: August 17, 2018 - 6:11 PM | Updated: August 17, 2018 - 6:20 PM

By Amanda Garrett

Beacon Journal/Ohio.com

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