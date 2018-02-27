Ohio.com / News / Breaking News News / Akron-area road construction for Feb. 28
Published: February 27, 2018 - 10:08 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5IZXJlIGlzIGEgbGlzdCBvZiByb2FkIGFuZCBsYW5lIGNsb3NpbmdzIGluIHRoZSBBa3JvbiBhcmVhOjwvcD4KPHA+TWFqb3IgaGlnaHdheXMgYWJydXB0bHkgY2xvc2VkOiBOb25lLjwvcD4KPHA+QUtST046PC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1dlc3QgTWFya2V0IFN0cmVldCwganVzdCB3ZXN0IG9mIE1haW4gU3RyZWV0OiBMYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3IgYSB3YXRlciBtYWluIHJlcGFpciBwcm9qZWN0LiBUcmFmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIGluIGFsbCBkaXJlY3Rpb25zIGJ1dCB0aGUgbGVmdCB0dXJuIGxhbmUgZm9yIGVhc3Rib3VuZCB0cmFmZmljIHdpbGwgYmUgY2xvc2VkLCBhbG9uZyB3aXRoIHRoZSBsZWZ0IHRocm91Z2ggbGFuZSBmb3Igd2VzdGJvdW5kIHRyYWZmaWMuIFRoZSB3b3JrIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGxhc3QgYWJvdXQgdHdvIGRheXMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ludGVyc3RhdGUgNzcgbm9ydGhib3VuZCByYW1wLCB0byBJLTc2IHdlc3Rib3VuZDogQ2xvc2VkIHRocm91Z2ggbGF0ZSBBdWd1c3QgZm9yIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uLiBEZXRvdXIgaXMgSS0yNzcgd2VzdGJvdW5kIHRvIEktNzYvS2VubW9yZSBsZWcgZWFzdGJvdW5kLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTdGF0ZSBSb3V0ZSA4IHNvdXRoYm91bmQgcmFtcCwgdG8gSS03NiB3ZXN0Ym91bmQ6IENsb3NlZCB0aHJvdWdoIGxhdGUgQXVndXN0IDIwMTkgZm9yIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uLiBEZXRvdXIgaXMgSS03NyBzb3V0aGJvdW5kIHRvIEktMjc3IHdlc3Rib3VuZCB0byBJLTc2L0tlbm1vcmUgbGVnIGVhc3Rib3VuZC48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U291dGggTWFpbiBTdHJlZXQgZW50cmFuY2UgcmFtcCB0byBJLTc2IGVhc3Rib3VuZDogQ2xvc2VkIHRocm91Z2ggU2VwdGVtYmVyIGZvciBhIGJyaWRnZSByZXBsYWNlbWVudC4gVGhlIHNvdXRoYm91bmQgZGV0b3VyIGlzIEVhc3QgVGhvcm50b24gU3RyZWV0IHRvIEdyYW50IFN0cmVldCB0byBJLTc2LCBhbmQgdGhlIG5vcnRoYm91bmQgZGV0b3VyIGlzIEVhc3QgTWlsbGVyIEF2ZW51ZSB0byBCZWxsb3dzIFN0cmVldCB0byBFYXN0IFNvdXRoIFN0cmVldCB0byBHcmFudCBTdHJlZXQgdG8gSS03Ni48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03NiBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBhbmQgcmFtcCBjbG9zaW5nczogVW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UsIHRoZSBmb2xsb3dpbmcgd2lsbCBvY2N1cjogVGhlIHJhbXAgZnJvbSBMYWtlc2hvcmUgQm91bGV2YXJkIHRvIEktNzYgZWFzdGJvdW5kIGlzIGNsb3NlZC4gRGV0b3VyIHdpbGwgYmUgTGFrZXNob3JlIHRvIFdlc3QgVGhvcm50b24gU3RyZWV0IHRvIEdyYW50IFN0cmVldCB0byBFYXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0cmVldCB0byBTcGljZXIgU3RyZWV0IHRvIENhcnJvbGwgU3RyZWV0IHRvIHN0YXRlIFJvdXRlIDg7IEktNzYgaW4gYm90aCBkaXJlY3Rpb25zIGZyb20ganVzdCBlYXN0IG9mIHN0YXRlIFJvdXRlIDU5L2lubmVyYmVsdCB0byBqdXN0IGVhc3Qgb2YgSS03Ny9Sb3V0ZSA4L0NlbnRyYWwgSW50ZXJjaGFuZ2UgaXMgcmVkdWNlZCB0byB0d28gbGFuZXMgaW4gZWFjaCBkaXJlY3Rpb24sIHdpdGggYWxsIHRyYWZmaWMgY3Jvc3NlZCBvdmVyIG9udG8gdGhlIHdlc3Rib3VuZCBsYW5lcyBvZiBJLTc2OyBhbmQgdGhlIHJhbXAgZnJvbSBJLTc2IGVhc3Rib3VuZCB0byBJLTc3IHNvdXRoYm91bmQgaXMgY2xvc2VkLiBEZXRvdXIgaXMgSS03Ni9LZW5tb3JlIGxlZyB3ZXN0Ym91bmQgdG8gSS0yNzcgZWFzdGJvdW5kIHRvIEktNzcgc291dGhib3VuZC48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7S2VsbHkgQXZlbnVlLCBiZXR3ZWVuIE5ldmlsbGUgQXZlbnVlIGFuZCBBdXN0aW4gQXZlbnVlOiBOb3J0aGJvdW5kIGN1cmIgbGFuZSB3aWxsIGJlIGNsb3NlZCBXZWRuZXNkYXkgdGhyb3VnaCBGcmlkYXkgZm9yIHNld2VyIGNvbm5lY3Rpb24gd29yayBidXQgdHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQgaW4gYm90aCBkaXJlY3Rpb25zLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtNZW1vcmlhbCBQYXJrd2F5LCBiZXR3ZWVuIEJhcndlbGwgU3RyZWV0IGFuZCBXaW5maWVsZCBXYXk6IExhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciByZXBhaXIgd29yayBvbiBhIGJyaWRnZSB0aGF0IGNyb3NzZXMgTWVtb3JpYWwgUGFya3dheSB1bnRpbCBBcHJpbCA2LiBPbmx5IG9uZSBsYW5lIHdpbGwgYmUgb3BlbiBidXQgZmxhZ2dlcnMgd2lsbCBtYWludGFpbiB0cmFmZmljIGluIGJvdGggZGlyZWN0aW9ucy48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Um95YWwgQXZlbnVlIGFuZCBzdXJyb3VuZGluZyBuZWlnaGJvcmhvb2Q6IFJlc3RvcmF0aW9uIHdvcmsgdGhyb3VnaCBGcmlkYXkgb24gUGFsaXNhZGVzIERyaXZlIGJldHdlZW4gTWVycmltYW4gUm9hZCBhbmQgQmVsbCBSaWRnZSBSb2FkLCBhbmQgUm95YWwgQXZlbnVlLCBiZXR3ZWVuIFBhbGlzYWRlcyBhbmQgTWVudG9yIFJvYWQuIFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIGJ1dCB0aGVyZSB3aWxsIGJlIHNvbWUgdGVtcG9yYXJ5IGxhbmUgY2xvc2luZ3MgYW5kIHNoaWZ0aW5nIG9mIHRyYWZmaWMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0Vhc3QgRXhjaGFuZ2UgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIEhpZ2ggU3RyZWV0IGFuZCBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldDogTGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHNhbml0YXJ5IHNld2VyIHdvcmsgb24gdGhlIG5vcnRoIHNpZGUgb2YgRWFzdCBFeGNoYW5nZS4gVHdvIHdlc3Rib3VuZCBsYW5lcyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQgYXQgYWxsIHRpbWVzIGFyb3VuZCB0aGUgd29yayB6b25lIGJ1dCBlYXN0Ym91bmQgdHJhZmZpYyBkZXRvdXJzIHdpbGwgYmUgcG9zdGVkLiBJdCBpcyBleHBlY3RlZCB0byBiZSBjb21wbGV0ZWQgYnkgTWFyY2ggOS48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7V2VzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQsIG5lYXIgdGhlIGludGVyc2VjdGlvbiBvZiBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldDogTGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgdW50aWwgbGF0ZSBNYXJjaCBmb3IgYSBkdWN0IGJhbmsgYW5kIG1hbmhvbGUgcmVwbGFjZW1lbnQgcHJvamVjdCBmcm9tIE1haWRlbiBMYW5lIHRvIGFib3V0IDEwMCBmZWV0IHdlc3Qgb2YgUGF1bCBXaWxsaWFtcyBTdHJlZXQgb24gYm90aCBzaWRlcyBvZiBXZXN0IEV4Y2hhbmdlLiBEZXRvdXIgcG9zdGVkIGZvciBlYXN0Ym91bmQgdHJhZmZpYy4gV2VzdGJvdW5kIHRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBtYWludGFpbmVkIGJ1dCBzaGlmdGVkIGFzIHdvcmsgcHJvZ3Jlc3Nlcy48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7V2VzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gV2F0ZXIgU3RyZWV0IGFuZCBXZXN0IEJvd2VyeSBTdHJlZXQ6IE9uZSB0aHJvdWdoIGxhbmUgYW5kIG1ldGVyZWQgcGFya2luZyBvbiB0aGUgbm9ydGggYW5kIHNvdXRoIHNpZGVzIG9mIFdlc3QgRXhjaGFuZ2Ugd2lsbCBiZSBjbG9zZWQgaW4gZWFjaCBkaXJlY3Rpb24gdGhyb3VnaCBBdWd1c3QgZm9yIGNvbnN0cnVjdGlvbiBvZiBhIGJ1aWxkaW5nIGFkZGl0aW9uLiBBIG1pbmltdW0gb2YgdHdvIGxhbmVzIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZC4gVGhlIGNsb3Npbmcgb2YgdGhlIHR3byBub3J0aCBsYW5lcyBvZiBXZXN0IEV4Y2hhbmdlIGhhcyBiZWVuIGV4dGVuZGVkIGVhc3QgdG8gTG9jdXN0IFN0cmVldC48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7QWtyb24gR2VuZXJhbCBBdmVudWUsIGJldHdlZW4gV2VzdCBDZWRhciBTdHJlZXQgYW5kIExpdmluZ3N0b24gU3RyZWV0OiBXb3JrIHdpbGwgY29udGludWUgb24gYSBuZXcgcGVkZXN0cmlhbiBicmlkZ2UgdW50aWwgdGhlIGVuZCBvZiBNYXJjaC4gVHJhZmZpYyB3aWxsIGJlIG1haW50YWluZWQgaW4gYm90aCBkaXJlY3Rpb25zLCBidXQgdGhlcmUgd2lsbCBiZSBvY2Nhc2lvbmFsIGxhbmUgY2xvc2luZ3MgYW5kIHNoaWZ0aW5nIG9mIHRyYWZmaWMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0Vhc3QgVm9yaXMgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIE1haW4gU3RyZWV0IGFuZCBDb2J1cm4gU3RyZWV0OiBDbG9zZWQgdGhyb3VnaCBsYXRlIEFwcmlsIGZvciByb2FkIGNvbnN0cnVjdGlvbi4gRGV0b3VyIHdpbGwgYmUgUnVzc2VsbCBTdHJlZXQgdG8gQ29idXJuIFN0cmVldC48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7V2VzdCBDZW50ZXIgU3RyZWV0IGJyaWRnZSwgYmV0d2VlbiBSYW5kIEF2ZW51ZSBhbmQgRGFydCBBdmVudWU6IENsb3NlZCB1bnRpbCBKdWx5IGZvciBicmlkZ2UgcmVwbGFjZW1lbnQuIFRyYWZmaWMgd2lsbCBiZSBkZXRvdXJlZCB1c2luZyBSYW5kIEF2ZW51ZSwgV2VzdCBTdGF0ZSBTdHJlZXQgYnJpZGdlIGFuZCBEYXJ0IEF2ZW51ZS48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7V2VzdCBCb3dlcnkgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIFdlc3QgQ2VkYXIgU3RyZWV0IGFuZCBXZXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0cmVldDogQ2xvc2VkIGZvciBjb250aW51aW5nIHdvcmsgb24gYSBzdGVhbSBjb25kZW5zYXRlIHByb2plY3QgdW50aWwgTWFyY2ggMjMuIERldG91cnMgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuIEFjY2VzcyBtYWludGFpbmVkIGZyb20gV2VzdCBFeGNoYW5nZSBmb3IgYWxsIGJ1c2luZXNzZXMgYW5kIGVtZXJnZW5jeSB2ZWhpY2xlcy48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7V2VzdCBCb3dlcnkgU3RyZWV0LCBiZXR3ZWVuIFdlc3QgRXhjaGFuZ2UgU3RyZWV0IGFuZCBXZXN0IFN0YXRlIFN0cmVldDogT25lIGxhbmUgd2lsbCBiZSBjbG9zZWQgaW4gZWFjaCBkaXJlY3Rpb24gdGhyb3VnaCBBdWd1c3QgZm9yIGNvbnN0cnVjdGlvbiBvZiBhIGJ1aWxkaW5nIGFkZGl0aW9uLiBUcmFmZmljIHdpbGwgYmUgbWFpbnRhaW5lZCBidXQgc2hpZnRlZCB0byBwcm92aWRlIGEgcGF0aWVudCBkcm9wLW9mZiBhcmVhIGF0IEFrcm9uIENoaWxkcmVuJiM4MjE3O3MgSG9zcGl0YWwuIEEgc3RlYW0gY29uZGVuc2F0ZSBwcm9qZWN0IGNvbnRpbnVlcyBvbiBCb3dlcnksIGp1c3Qgbm9ydGggb2YgRXhjaGFuZ2UuIFRoZSB3b3JrIHpvbmUgaGFzIGJlZW4gIG1vdmVkIGZyb20gdGhlIGVhc3Qgc2lkZSB0byB0aGUgd2VzdCBzaWRlIHJlcXVpcmluZyBzaGlmdGluZyBvZiB0cmFmZmljLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaG9ybnRvbiBTdHJlZXQgZWFzdGJvdW5kLCBiZXR3ZWVuIENvYnVybiBTdHJlZXQgYW5kIFdvbGYgTGVkZ2VzIFBhcmt3YXk6IFJlZHVjZWQgdG8gb25lIGxhbmUgdGhyb3VnaCBsYXRlIEFwcmlsIGZvciByb2FkIGNvbnN0cnVjdGlvbi48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03NiBhbmQgU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQ6IFRoZSByYW1wcyBmcm9tIFNvdXRoIFN0cmVldCB0byBJLTc2IGVhc3Rib3VuZCBhcmUgcGVybWFuZW50bHkgY2xvc2VkLiBBIGRldG91ciBpcyBwb3N0ZWQuIFNvdXRoIE1haW4gYW5kIEJyb2Fkd2F5IGJldHdlZW4gTWlsbGVyIFJvYWQgYW5kIEJhcnRnZXMgU3RyZWV0IGhhdmUgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgZm9yIHJvYWQgY29uc3RydWN0aW9uIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtBcXVlZHVjdCBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gTW9ybmluZ3NpZGUgRHJpdmUgYW5kIE1lbW9yaWFsIFBhcmt3YXk6IENsb3NlZCB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZSBmb3Igc3RyZWV0IGltcHJvdmVtZW50IHdvcmsuIEEgZGV0b3VyIGlzIHBvc3RlZC4gQWNjZXNzIG1haW50YWluZWQgZm9yIGxvY2FsIHRyYWZmaWMgb25seS48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7QmFydGdlcyBTdHJlZXQgZWFzdGJvdW5kLCBiZXR3ZWVuIFNvdXRoIE1haW4gYW5kIFNvdXRoIEhpZ2ggc3RyZWV0czogQ2xvc2VkIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlIGZvciByb2FkIGNvbnN0cnVjdGlvbi4gRGV0b3VyIGZvciBlYXN0Ym91bmQgQmFydGdlcyBTdHJlZXQgaXMgU291dGggTWFpbiBTdHJlZXQgdG8gQ2VkYXIgU3RyZWV0IHRvIFNvdXRoIEhpZ2ggU3RyZWV0LCBhbmQgZm9yIHNvdXRoYm91bmQgU291dGggTWFpbiBpdCB3aWxsIGJlIEJhcnRnZXMgdG8gUmhvZGVzIEF2ZW51ZSB0byBUaG9ybnRvbiBTdHJlZXQgdG8gU291dGggTWFpbi48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RWFzdCBCYXJ0Z2VzIFN0cmVldCwgYmV0d2VlbiBTb3V0aCBIaWdoIFN0cmVldCBhbmQgQnJvYWR3YXk6IENsb3NlZCB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZSBmb3Igcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24uIERldG91ciBmb3IgZWFzdGJvdW5kIFdlc3QgQmFydGdlcyBTdHJlZXQgaXMgTWFpbiBTdHJlZXQgdG8gRWFzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQsIGFuZCBmcm9tIFNvdXRoIEJyb2Fkd2F5IGl0IHdpbGwgYmUgRWFzdCBFeGNoYW5nZSBTdHJlZXQgdG8gU291dGggTWFpbiB0byBCYXJ0Z2VzLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtSYW5kIEF2ZW51ZSBhbmQgRGFydCBBdmVudWUsIGJldHdlZW4gRXVjbGlkIEF2ZW51ZSBhbmQgV2VzdCBNYXJrZXQgU3RyZWV0OiBSYW5kIEF2ZW51ZSBpcyBjbG9zZWQgYmV0d2VlbiBXZXN0IE1hcmtldCBhbmQgYWJvdXQgNzAwIGZlZXQgc291dGggdW50aWwgTWFyY2ggMzAuIERldG91cnMgYXJlIHBvc3RlZC4gT24gRGFydCBBdmVudWUgYW5kIHRoZSBwb3J0aW9uIG9mIFJhbmQgQXZlbnVlIGxvY2F0ZWQgc291dGggb2YgV2VzdCBNaWxsIFN0cmVldCwgYm90aCBsYW5lcyBoYXZlIGJlZW4gcmVvcGVuZWQgdG8gdHJhZmZpYy4gVGhlcmUgbWF5IHN0aWxsIGJlIG9jY2FzaW9uYWwgbGFuZSBjbG9zaW5ncyBhbmQgc2hpZnRpbmcgb2YgdHJhZmZpYyBhcyB3b3JrIGNvbnRpbnVlcy4gIDwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtHbGVuZGFsZSBBdmVudWUsIGZyb20gUmFuZCBBdmVudWUgdG8gdGhlIGludGVyc2VjdGlvbiBvZiBMb2N1c3QgU3RyZWV0OiBDbG9zZWQgdW50aWwgbGF0ZSAyMDE4IGZvciB3b3JrIG9uIHRoZSBjb21iaW5lZCBzZXdlciBvdmVyZmxvd3MgcHJvamVjdCBhdCB0aGUgT2hpbyBDYW5hbCBJbnRlcmNlcHRvciBUdW5uZWwuIERldG91cnMgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQuIFRoZSByaWdodCBsYW5lIG9mIFdlc3QgTWlsbCBTdHJlZXQsIHdlc3Qgb2YgRGFydCBBdmVudWUgYW5kIHRoZSBzb3V0aCAxNTAgZmVldCBvZiBCYXRlcyBTdHJlZXQgd2lsbCBhbHNvIGJlIGNsb3NlZC4gRGV0b3VycyB3aWxsIGJlIHBvc3RlZC48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SGlja29yeSBTdHJlZXQsIGJldHdlZW4gTm9ydGggU3RyZWV0IGFuZCBNZW1vcmlhbCBQYXJrd2F5OiBDbG9zZWQgdW50aWwgbGF0ZSAyMDE4IHRvIHByZXBhcmUgZm9yIHdvcmsgb24gdGhlIE9oaW8gQ2FuYWwgSW50ZXJjZXB0b3IgVHVubmVsLiBJdCBpbmNsdWRlcyB0aGUgdGVtcG9yYXJ5IHJlbG9jYXRpb24gb2YgdGhlIFRvd3BhdGggVHJhaWwgdG8gSGlja29yeSBTdHJlZXQgZnJvbSBNYXBsZSBTdHJlZXQgdG8gbmVhciBNZW1vcmlhbCBQYXJrd2F5LjwvcD4KPHA+T3RoZXIgcm9hZCBjb25zdHJ1Y3Rpb246PC9wPgo8cD5FbHNld2hlcmUgaW4gU3VtbWl0IENvdW50eTo8L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SS03NiBlYXN0Ym91bmQgYmV0d2VlbiBzdGF0ZSByb3V0ZXMgOTQgYW5kIDI2MSBpbiBOb3J0b24sIEJhcmJlcnRvbiBhbmQgV2Fkc3dvcnRoOiBMYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBXZWRuZXNkYXkgZnJvbSA5IGEubS4gdG8gMyBwLm0uIGZvciBwYXZlbWVudCByZXBhaXJzLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTc2IGluIE5vcnRvbiBhbmQgQmFyYmVydG9uOiBUaGUgZm9sbG93aW5nIHJlc3RyaWN0aW9ucyBhcmUgaW4gcGxhY2UgdGhyb3VnaCBlYXJseSBNYXkgZm9yIHJlY29uc3RydWN0aW9uIG9mIHRoZSBDbGV2ZWxhbmQtTWFzc2lsbG9uIFJvYWQgYnJpZGdlIG92ZXIgSS03NjogQ2xldmVsYW5kLU1hc3NpbGxvbiBSb2FkIG92ZXIgSS03NiBpcyByZWR1Y2VkIHRvIG9uZSBsYW5lIGluIGVhY2ggZGlyZWN0aW9uOyBPc2VyIFJvYWQgYXQgQ2xldmVsYW5kLU1hc3NpbGxvbiBSb2FkIGlzIGNsb3NlZC4gRGV0b3VyIGlzIENsZXZlbGFuZC1NYXNzaWxsb24gUm9hZCB0byBHcmVlbmZhbGwgUm9hZCB0byBFYXN0b24gUm9hZDsgdGhlIEktNzYgZWFzdGJvdW5kIGV4aXQgcmFtcCB0byBDbGV2ZWxhbmQtTWFzc2lsbG9uIFJvYWQgaXMgcmVzdHJpY3RlZCB0byByaWdodCB0dXJuIG9ubHk7IGFuZCBJLTc2IHdlc3Rib3VuZCB0byBDbGV2ZWxhbmQtTWFzc2lsbG9uIFJvYWQgaXMgcmVzdHJpY3RlZCB0byBhIHJpZ2h0IHR1cm4gb25seSBmb3IgdHJ1Y2tzLiBEZXRvdXJzIGFyZSBwb3N0ZWQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ktNzYsIGJldHdlZW4gdGhlIE1lZGluYSBDb3VudHkgbGluZSBhbmQgQ2VudHJhbCBBdmVudWUgaW4gTm9ydG9uIGFuZCBCYXJiZXJ0b246IE5pZ2h0bHkgbGFuZSByZXN0cmljdGlvbnMgdW50aWwgZnVydGhlciBub3RpY2UgZm9yIHBhdmVtZW50IHdpZGVuaW5nLjwvcD4KPHA+TUVESU5BIENPVU5UWTo8L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RWFzdCBTbWl0aCBSb2FkLCBiZXR3ZWVuIEJyb29rIFJ1biBEcml2ZSBhbmQgUml2ZXIgU3R5eCBSb2FkIGluIE1vbnR2aWxsZSBUb3duc2hpcDogQ2xvc2VkIFdlZG5lc2RheSBmcm9tIDkgYS5tLiB0byAyIHAubS4gZm9yIHRyZWUgcmVtb3ZhbC4gSXQgd2lsbCByZW1haW4gb3BlbiB0byBzY2hvb2wgYnVzZXMgYW5kIGVtZXJnZW5jeSB2ZWhpY2xlcy48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7QWJiZXl2aWxsZSBSb2FkL05lZmYgUm9hZCBpbnRlcnNlY3Rpb24gaW4gTGl2ZXJwb29sIFRvd25zaGlwOiBDbG9zZWQgVGh1cnNkYXkgZnJvbSA5IGEubS4gdG8gMiBwLm0uIGZvciB0cmVlIHJlbW92YWwuIEl0IHdpbGwgcmVtYWluIG9wZW4gdG8gc2Nob29sIGJ1c2VzIGFuZCBlbWVyZ2VuY3kgdmVoaWNsZXMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1UuUy4gNDIgKFBlYXJsIFJvYWQpLCBmcm9tIGp1c3Qgc291dGggb2YgSGFyZGluZyBTdHJlZXQgdG8gUmVhZ2FuIFBhcmt3YXkgaW4gTWVkaW5hOiBSZXN0cmljdGVkIGxhbmUgd2lkdGhzIGNvbnRpbnVlIGFsb25nIHRoZSBwcm9qZWN0IGNvcnJpZG9yIGZvciB3YXRlcmxpbmUgYW5kIHN0b3JtIHNld2VyIGxpbmUgcGxhY2VtZW50LiBQbGFjaW5nIGNvbmNyZXRlIHNpZGV3YWxrcyBhbmQgZHJpdmV3YXlzIHdpbGwgY29udGludWUgZnJvbSBSZWFnYW4gUGFya3dheSB0byB0aGUgbm9ydGggZW5kLCBhbG9uZyB0aGUgZWFzdCBzaWRlIG9mIFUuUy4gNDIuIFNld2VyIHdvcmssIGZyb20gUmVhZ2FuIFBhcmt3YXkgdG8gdGhlIHNvdXRoIGVuZCwgd2lsbCBoYXZlIGRhaWx5IGxhbmUgY2xvc2luZ3MuIFdvcmsgY29udGludWVzIG9uIHN0b3JtIHNld2VycyBmcm9tIFJlYWdhbiBQYXJrd2F5IHRvIHRoZSBzb3V0aCBlbmQgb2YgdGhlIHByb2plY3QuIFRoZSBwcm9qZWN0IGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGJlIGNvbXBsZXRlZCBpbiBOb3ZlbWJlciAyMDE4LiA8L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RvbmUgUm9hZCwgYmV0d2VlbiBCZWNrIFJvYWQgYW5kIENvbHVtYmlhIFJvYWQgaW4gTGl0Y2hmaWVsZCBUb3duc2hpcDogQ2xvc2VkIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlIGJlY2F1c2Ugb2Ygc3RydWN0dXJhbCBjb25jZXJucyBvZiBhIGJyaWRnZSBsZXNzIHRoYW4gYSBtaWxlIHdlc3Qgb2YgQ29sdW1iaWEgUm9hZC48L3A+CjxwPlBPUlRBR0UgQ09VTlRZOjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtGcm9zdCBSb2FkLCBiZXR3ZWVuIEVsbHN3b3J0aCBSb2FkIGFuZCBQaGlsbGlwcyBQYXJrd2F5IGFuZCBhdCB0aGUgaW50ZXJzZWN0aW9uIG9mIHN0YXRlIFJvdXRlIDQzIGluIFN0cmVldHNib3JvOiBPY2Nhc2lvbmFsIGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciByb2FkIHdpZGVuaW5nIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtJLTQ4MCwgdW5kZXIgRnJvc3QgUm9hZCBiZXR3ZWVuIHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IGxpbmUgYW5kIHRoZSBPaGlvIFR1cm5waWtlIGluIFN0cmVldHNib3JvOiBPY2Nhc2lvbmFsIGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciBicmlkZ2Ugd29yayB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS48L3A+CjxwPlNUQVJLIENPVU5UWTo8L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3RhdGUgUm91dGUgNjE5LCBiZXR3ZWVuIEthdWZtYW4gQXZlbnVlIGFuZCBNaWxhbiBBdmVudWUgaW4gSGFydHZpbGxlIGFuZCBMYWtlIFRvd25zaGlwOiBEYWlseSBsYW5lIHJlc3RyaWN0aW9ucyBmb3Igcm9hZCB3aWRlbmluZyB1bnRpbCBmdXJ0aGVyIG5vdGljZS4gVGhlIHByb2plY3QgYWxzbyBpbmNsdWRlcyBwbGFjZW1lbnRzIG9mIHJvdW5kYWJvdXRzIGF0IHRoZSBpbnRlcnNlY3Rpb25zIG9mIEthdWZtYW4gQXZlbnVlIGFuZCBSb3V0ZSA2MTkgYW5kIEtpbmdzIENodXJjaCBBdmVudWUuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXRlIFJvdXRlIDQzLCBiZXR3ZWVuIDU1dGggU3RyZWV0IGFuZCBFYXN0b24gU3RyZWV0IGluIE5vcnRoIENhbnRvbiBhbmQgUGxhaW4gVG93bnNoaXA6IERhaWx5IGxhbmUgcmVzdHJpY3Rpb25zIGZvciByb2FkIHdpZGVuaW5nIHVudGlsIGZ1cnRoZXIgbm90aWNlLjwvcD4KPHA+V0FZTkUgQ09VTlRZOjwvcD4KPHA+Tm8gY3VycmVudCBwcm9qZWN0cyB0byByZXBvcnQuPC9wPgo8cD5UcmFmZmljIHBsYW5uZXJzOiBQbGVhc2UgZmF4IHRyYWZmaWMgdXBkYXRlcyB0byAzMzAtOTk2LTMwMzMuPC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Akron City Council calls for Ohio to ban assault rifles
Man who wandered from Cuyahoga Falls care facility found dead
Cavaliers investigating racial taunt of Spurs guard Patty Mills
PGA Senior Players Championship set to replace Bridgestone Invitational at Firestone Country Club in 2019, according to John Feinstein