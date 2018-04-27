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Akron couple accused of supplying Northeast Ohio with carfentanil had treasure of designer goods
Published: April 27, 2018 - 6:34 PM
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By Amanda Garrett
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