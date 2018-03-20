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Akron expected to get anywhere from 2 to 5 inches of snow from early spring storm
Published: March 20, 2018 - 4:25 PM | Updated: March 20, 2018 - 4:32 PM
By Craig Webb
Beacon Journal/Ohio.com
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