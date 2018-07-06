Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Akron man accused of providing drugs used in fatal overdose outside of Taco Bell in Coventry Twp.
Published: July 6, 2018 - 2:15 PM

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Akron man accused of providing drugs used in fatal overdose outside of Taco Bell in Coventry Twp. Updated July 6th, 2018 2:15 PM
Jackson Township approves tax break for ComDoc Updated July 6th, 2018 12:43 PM
2 suspects arrested, 2 more sought in rape of teen sisters Updated July 6th, 2018 12:30 PM
Woman putting kids in her car robbed at knife point, security guard chases down suspect, Akron police say Updated July 6th, 2018 12:03 PM

THE LATEST

Akron man accused of providing drugs used in fatal overdose outside of Taco Bell in Coventry Twp. Updated July 6th, 2018 2:15 PM
Offensive lineman Donald Stephenson retires four months after signing with Browns Today July 6th, 2018 1:51 PM
Jackson Township approves tax break for ComDoc Updated July 6th, 2018 12:43 PM
2 suspects arrested, 2 more sought in rape of teen sisters Updated July 6th, 2018 12:30 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal