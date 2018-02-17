Akron man dies in single-vehicle crash in Springfield Township

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5TUFJJTkdGSUVMRCBUV1AuOiBBIDU5LXllYXItb2xkIEFrcm9uIG1hbiB3YXMga2lsbGVkIGVhcmx5IFNhdHVyZGF5IG1vcm5pbmcgaW4gYSBzaW5nbGUtdmVoaWNsZSBhY2NpZGVudCBzdXNwZWN0ZWQgdG8gaW52b2x2ZSBhbGNvaG9sLCB0aGUgT2hpbyBTdGF0ZSBIaWdod2F5IFBhdHJvbCBzYWlkLjwvcD4KPHA+VGhlIGNyYXNoIGhhcHBlbmVkIG9uIEFsYnJlY2h0IEF2ZW51ZSBuZWFyIE1lYWRvd3JpZGdlIFJvYWQgYWJvdXQgMTI6NDEgYS5tLjwvcD4KPHA+QWNjb3JkaW5nIHRvIHRyb29wZXJzLCBKb3NlcGggRS4gQWRhbXMgd2FzIGRyaXZpbmcgZWFzdCBvbiBBbGJyZWNodCBBdmVudWUgd2hlbiBoaXMgMjAwMCBEb2RnZSBSYW0gcGljay11cCB0cnVjayBzdHJ1Y2sgYSBndWFyZHJhaWwgYW5kIHV0aWxpdHkgcG9sZSBiZWZvcmUgbGFuZGluZyBpbiBhIGRpdGNoLiA8L3A+CjxwPlJlc2N1ZSB3b3JrZXJzIGhhZCB0byBjdXQgQWRhbXMsIHdobyB3YXNuJiM4MjE3O3Qgd2VhcmluZyBhIHNlYXRiZWx0LCBvdXQgb2YgdGhlIG1hbmdsZWQgdHJ1Y2suIEhlIHdhcyB0YWtlbiB0byBhIG5lYXJieSBob3NwaXRhbCB3aGVyZSBoZSB3YXMgcHJvbm91bmNlZCBkZWFkLjwvcD4KPHA+VGhlIGNyYXNoIHJlbWFpbnMgdW5kZXIgaW52ZXN0aWdhdGlvbi48L3A+Cg==