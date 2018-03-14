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Akron man faces felony charge after trying to create own detour amid 81-car pileup on I-71
Published: March 14, 2018 - 8:31 PM
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