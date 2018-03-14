Akron man turns himself into police this morning after stabbing in Sherbondy Hill neighborhood

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BIDIzLXllYXItb2xkIEFrcm9uIG1hbiB0dXJuZWQgaGltc2VsZiBpbnRvIHBvbGljZSBXZWRuZXNkYXkgbW9ybmluZyBvbiBmZWxvbmlvdXMgYXNzYXVsdCBjaGFyZ2VzIGFmdGVyIHJlcGVhdGVkbHkgc3RhYmJpbmcgYW5vdGhlciBBa3JvbiBtYW4gdGhlIGRheSBiZWZvcmUgaW4gdGhlIFNoZXJib25keSBIaWxsIG5laWdoYm9yaG9vZCwgYXV0aG9yaXRpZXMgc2FpZC48L3A+CjxwPlBvbGljZSBzYWlkIHRoZSB2aW9sZW50IGluY2lkZW50IHVuZm9sZGVkIGFib3V0IDk6MzAgYS5tLiAgVHVlc2RheSBsaWtlIHRoaXM6PC9wPgo8cD5BIDM1LXllYXItb2xkIG1hbiB3ZW50IHRvIHRoZSBob21lIG9mIGhpcyBjaGlsZCYjODIxNztzIG1vdGhlciBpbiB0aGUgNDAwIGJsb2NrIG9mIFdlc3QgQmFydGdlcyBTdHJlZXQuIFRoZXJlLCBoZSByYW4gaW50byBWaW5jZW50IEUuIFNpbW1vbnMsIDIzLCBvZiBGaWZ0aCBBdmVudWUgYW5kIHRoZSB0d28gZ290IGludG8gYW4gYXJndW1lbnQuPC9wPgo8cD5Qb2xpY2UgZGlkIG5vdCBzYXkgd2hhdCB0aGUgbWVuIHdlcmUgZmlnaHRpbmcgYWJvdXQsIGJ1dCBzYWlkIFNpbW1vbnMgc3RhYmJlZCB0aGUgb2xkZXIgbWFuIG11bHRpcGxlIHRpbWVzIGFuZCB0aGVuIGZsZWQuPC9wPgo8cD5UaGUgaW5qdXJlZCBtYW4gd2FzIHRha2VuIHRvIENsZXZlbGFuZCBDbGluaWMgQWtyb24gR2VuZXJhbCBob3NwaXRhbCBmb3IgdHJlYXRtZW50LiBIZSB3YXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gc3Vydml2ZS48L3A+CjxwPlNpbW1vbnMsIGFjY29tcGFuaWVkIGJ5IGhpcyBhdHRvcm5leSwgdHVybmVkIGhpbXNlbGYgaW4gdG8gQWtyb24gZGV0ZWN0aXZlcyBXZWRuZXNkYXkgbW9ybmluZywgcG9saWNlIHNhaWQuIDwvcD4K