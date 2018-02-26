Akron school board debates students participating in nationwide walkouts

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Published: February 26, 2018 - 9:07 PM | Updated: February 26, 2018 - 10:25 PM
By Theresa Cottom
Beacon Journal/Ohio.com
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