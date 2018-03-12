Akron school board discusses relationship building for school safety and beyond

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XaGVuIGEgdGVhY2hlciBhdCBFYXN0IEhpZ2ggU2Nob29sIGFza2VkIHRoZSBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyBzdHVkZW50IHJlc291cmNlIG9mZmljZXIsIE1pa2UgV2lsbGlhbXMsIHRvIGNoZWNrIGEgc3R1ZGVudCYjODIxNztzIHBvY2tldHMgYSBmZXcgeWVhcnMgYWdvLCBXaWxsaWFtcyBzYWlkIHRoZSBzdHVkZW50IGNvbmNlZGVkIGFuZCBoYW5kZWQgdGhlIG9mZmljZXIgYSBzbWFsbCBiYWcgb2YgbWFyaWp1YW5hLiBCdXQganVkZ2luZyBieSB0aGUgc3R1ZGVudCYjODIxNztzIHNoYWtlbiBleHByZXNzaW9uLCBXaWxsaWFtcyBjb3VsZCB0ZWxsIHRoZXJlIHdhcyBtb3JlLjwvcD4KPHA+SGUgc2FpZCBoZSBjYWxtbHkgbGVkIHRoZSBzdHVkZW50IHRvIGhpcyBvZmZpY2UsIHdoZXJlIHRoZSBzdHVkZW50IGNvbmZpZGVkIGhlJiM4MjE3O2QgYWxzbyBicm91Z2h0IGEgcGlzdG9sIHRvIHNjaG9vbCAmIzgyMTI7IGEgc3RvcnkgdGhhdCBjb3VsZCYjODIxNzt2ZSBnb25lIHdpbGRseSBkaWZmZXJlbnQgaGFkIFdpbGxpYW1zIG5vdCBlc3RhYmxpc2hlZCBhIHBlcnNvbmFsIHJlbGF0aW9uc2hpcCB3aXRoIHRoZSBzdHVkZW50IGJlZm9yZWhhbmQsIGhlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5XaWxsaWFtcyB0b2xkIHRoZSBzdG9yeSBhdCBNb25kYXkmIzgyMTc7cyBzY2hvb2wgYm9hcmQgbWVldGluZywgd2hlcmUgRGFuIFJhbWJsZXIsIHRoZSBkaXN0cmljdCYjODIxNztzIGRpcmVjdG9yIG9mIHN0dWRlbnQgc2VydmljZXMsIGdhdmUgYSBwcmVzZW50YXRpb24gYWJvdXQgc2Nob29sIHNhZmV0eSBhbmQgcmVsYXRpb25zaGlwcy48L3A+CjxwPlJhbWJsZXIgZGlzY3Vzc2VkIHNhZmV0eSBtZWFzdXJlcyB0aGF0IHRoZSBkaXN0cmljdCBoYXMgaW4gcGxhY2UsIGluY2x1ZGluZyByYW5kb20gZHJ1ZyBzZWFyY2hlcyBhbmQgbWV0YWwgZGV0ZWN0b3Igc2NyZWVuaW5ncyBhbmQgcmVndWxhciBzdGFmZiB0cmFpbmluZy4gQnV0IG9uZSBvZiB0aGUgbW9zdCBlZmZlY3RpdmUgYXBwcm9hY2hlcyBpbiBrZWVwaW5nIHNjaG9vbHMgc2FmZSwgUmFtYmxlciBzYWlkLCBoYXMgYmVlbiB0aGUgZGlzdHJpY3QmIzgyMTc7cyBTdHVkZW50IFNlcnZpY2VzIFNhZmV0eSBUZWFtLCB3aGljaCBoYXMgYmVlbiBpbiBldmVyeSBtaWRkbGUgYW5kIGhpZ2ggc2Nob29sIGZvciB0aGUgcGFzdCAxNSB5ZWFycy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXZSBtYWtlIHRoaW5ncyBzYWZlIGJ5IGJ1aWxkaW5nIHJlbGF0aW9uc2hpcHMsJiM4MjIxOyBSYW1ibGVyIHNhaWQuPC9wPgo8cD5JbiB0aGUgd2Vla3Mgc2luY2UgdGhlIHNjaG9vbCBzaG9vdGluZyBpbiBQYXJrbGFuZCwgRmxhLiwgc2Nob29scyBoYXZlIGJlZW4gcmUtZXZhbHVhdGluZyB0aGVpciBzYWZldHkgcHJvY2VkdXJlcy4gQm9hcmQgUHJlc2lkZW50IFBhdHJpY2sgQnJhdm8gc2FpZCBNb25kYXkgdGhhdCB0aGUgZGlzdHJpY3Qgd2lsbCBjb250aW51ZSBldmFsdWF0aW5nIHdoYXQgaXRzIHNjaG9vbHMgYXJlIGRvaW5nIHRvIGtlZXAgc3R1ZGVudHMgc2FmZS48L3A+CjxwPkZvciBub3csIHNhZmV0eSB0ZWFtIG1lbWJlcnMgc2VydmUgYXMgc29tZXRoaW5nIG9mIGEgZnJvbnQgbGluZSBieSBtb25pdG9yaW5nIHRoZSBzY2hvb2wgdGhleSYjODIxNztyZSBhc3NpZ25lZCB0byBhbmQgYnVpbGRpbmcgcmVsYXRpb25zaGlwcyB3aXRoIHRoZSBzdHVkZW50cyB0aGV5IHNlZSBvbiBhIGRhaWx5IGJhc2lzLiA8L3A+CjxwPkNoYXR0aW5nIHdpdGggc3R1ZGVudHMgYnVpbGRzIHRoZWlyIHRydXN0IGFuZCBnaXZlcyB0aGVtIGFkdWx0cyB0byBjb25maWRlIGluLCBzYWlkIFdpbGxpYW1zIGFuZCBvdGhlcnMuPC9wPgo8cD5CdWlsZGluZyByZWxhdGlvbnNoaXBzIHdhcyBhIHJlY3VycmluZyB0aGVtZSBkdXJpbmcgdGhlIG1lZXRpbmcuPC9wPgo8cD5BbHNvIFR1ZXNkYXksIEVyaWMgQmVhY2gsIGFuIGFyY2hpdGVjdCB3aXRoIEhhc2Vuc3RhYiBBcmNoaXRlY3RzLCBnYXZlIGEgcHJlc2VudGF0aW9uIGFib3V0IHRoZSBwb3RlbnRpYWwgbGF5b3V0IHdpdGhpbiB0aGUgZml2ZS1zdG9yeSBidWlsZGluZyBhdCAxMCBOLiBNYWluIFN0LiB3aGVyZSB0aGUgZGlzdHJpY3QgaXMgcGxhbm5pbmcgdG8gbW92ZSAgaXRzIGFkbWluaXN0cmF0aXZlIG9mZmljZXMgbGF0ZXIgdGhpcyB5ZWFyLjwvcD4KPHA+QmVhY2gsIHdobyBpcyB0aGUgcHJvamVjdCBtYW5hZ2VyLCBzYWlkIGEgbWFpbiBvYmplY3RpdmUgb2YgdGhlIGxheW91dCB3YXMgdG8gZ2V0IHRoZSBwdWJsaWMgdG8gZW5nYWdlIHdpdGggc3RhZmYgaW4gdGhlIGJ1aWxkaW5nLjwvcD4KPHA+VG8gZG8gc28sIHRoZSBtYWluIGVudHJhbmNlIHdpbGwgbGVhZCBpbnRvIGFuIGFyZWEgd2hlcmUgY29tbXVuaXR5IG1lbWJlcnMgY2FuIG1lZXQgd2l0aCBhIHNwZWNpYWxpc3Qgd2hvIGlzIHRoZXJlIHRvIHJlc29sdmUgaXNzdWVzIGFuZCBkaXJlY3QgdGhlbSB0byB0aGUgcmlnaHQgcGVvcGxlLiBUaGUgbGF5b3V0IGFsc28gZmVhdHVyZXMgcm9vbXMgZm9yIHZpc2l0b3JzIHRvIG1lZXQgd2l0aCBzdGFmZiBhbmQgd2VsY29taW5nIGRlc2tzIG9uIG5lYXJseSBldmVyeSBmbG9vciB0byBkaXJlY3QgcGVvcGxlIHRvIHdoZXJlIHRoZXkgbmVlZCB0byBnby48L3A+CjxwPlJlbGF0aW9uc2hpcC1idWlsZGluZyBhbHNvIGNhbWUgdXAgd2hlbiB0aGUgYm9hcmQgdW5hbmltb3VzbHkgdm90ZWQgdG8gbWFrZSBNYXJjaCA1ICYjODIyMDtEYXZpZCBXLiBKYW1lcyBEYXkmIzgyMjE7IHRvIGhvbm9yIHRoZSBzdXBlcmludGVuZGVudCBpbiBsaWdodCBvZiBoaXMgZGVjaXNpb24gdG8gc3RheSBpbiBBa3Jvbi4gSGUgd2FzIG9uZSBvZiB0d28gY2FuZGlkYXRlcyBiZWluZyBjb25zaWRlcmVkIGZvciB0aGUgQ29sdW1idXMgc3VwZXJpbnRlbmRlbnQgcG9zaXRpb24uPC9wPgo8cD5Cb2FyZCBtZW1iZXJzIHNhaWQgSmFtZXMgaGFzIGN1bHRpdmF0ZWQgcmVsYXRpb25zaGlwcyBhbmQgcGFydG5lcnNoaXBzIHRvICYjODIyMDt0cmFuc2Zvcm0gZWR1Y2F0aW9uIGZvciBvdXIgc3R1ZGVudHMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3ZlIGhhZCBzZXZlcmFsIHllYXJzIHRvZ2V0aGVyLCBhbmQgeW91JiM4MjE3O3ZlIGJyb3VnaHQgYSBsb3QgdG8gdGhpcyBib2FyZCBhbmQgZGlzdHJpY3QgYW5kIGNvbW11bml0eSBhcyBhIHdob2xlLCYjODIyMTsgQnJhdm8gc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGJlIGhhcHBpZXIgdGhhdCB5b3UgY2hvc2UgdG8gc3RheS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5UaGVyZXNhIENvdHRvbSBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTMyMTYgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnRjb3R0b21AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj50Y290dG9tQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyIEBUaGVyZXNhX0NvdHRvbS48L3A+Cg==