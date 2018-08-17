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`Akron school library named for Tony Swain, 10-year-old who was killed by hit-and-run driver 13 years ago
Published: August 17, 2018 - 3:49 PM

By Theresa Cottom

Beacon Journal/Ohio.com

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