Akron teens held on aggravated robbery charges after gun fired at residents

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Ud28gdGVlbiBib3lzIGFyZSBiZWluZyBoZWxkIGFmdGVyIG9uZSBvZiB0aGVtIGFsbGVnZWRseSBmaXJlZCBhIGd1biBUaHVyc2RheSBtb3JuaW5nIHdoaWxlIGJlaW5nIGNvbmZyb250ZWQgYnkgcmVzaWRlbnRzIG9uIERldm9uc2hpcmUgRHJpdmUgaW4gQWtyb24sIHBvbGljZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+VHdvIERldm9uc2hpcmUgRHJpdmUgcmVzaWRlbnRzIHRvbGQgcG9saWNlIHRoZXkgc2F3IHR3byB5b3VuZyBtYWxlcyBicmVha2luZyBpbnRvIGNhcnMgcGFya2VkIG9uIHRoZSBzdHJlZXQgYWJvdXQgOTozMCBhLm0uIFdoZW4gdGhlIHJlc2lkZW50cyB3ZW50IG91dHNpZGUgdG8gY29uZnJvbnQgdGhlIG1hbGVzLCBvbmUgb2YgdGhlIHN1c3BlY3RzIHB1bGxlZCBvdXQgYSBoYW5kZ3VuIGFuZCBmaXJlZCBhdCB0aGUgcmVzaWRlbnRzLCBwb2xpY2Ugc2FpZC48L3A+CjxwPlRoZSByZXNpZGVudHMgY2FsbGVkIHBvbGljZSwgd2hvIHNhaWQgdGhleSBmb3VuZCB0aGUgdHdvIHRlZW5zIGluIGEgZmFzdCBmb29kIHBhcmtpbmcgbG90IG9uIE1vZ2Fkb3JlIFJvYWQuIE9uZSBvZiB0aGUgdGVlbnMgd2FzIGNhcnJ5aW5nIGEgbG9hZGVkIDltbSBoYW5kZ3VuLCBwb2xpY2Ugc2FpZC48L3A+CjxwPlBvbGljZSBzYWlkIHRoZXkgYWxzbyByZWNvdmVyZWQgYSBzaGVsbCBjYXNpbmcgb24gRGV2b25zaGlyZSBEcml2ZS4gVGhlIHJvYWQgcnVucyBiZXR3ZWVuIEVhc3QgTWFya2V0IFN0cmVldCBhbmQgTW9nYWRvcmUgUm9hZCBhbmQgaXMgaW4gYSBsYXJnZWx5IHJlc2lkZW50aWFsIG5laWdoYm9yaG9vZC48L3A+CjxwPk9uZSB0ZWVuLCBhZ2UgMTUsIGlzIGNoYXJnZWQgd2l0aCBhZ2dyYXZhdGVkIHJvYmJlcnksIGZlbG9uaW91cyBhc3NhdWx0IGFuZCBjYXJyeWluZyBhIGNvbmNlYWxlZCB3ZWFwb24uIFRoZSBvdGhlciwgMTYsIGlzIGNoYXJnZWQgd2l0aCBhZ2dyYXZhdGVkIHJvYmJlcnkuIFRoZSB0d28gIGFyZSBiZWluZyBoZWxkIGF0IFN1bW1pdCBDb3VudHkgSnV2ZW5pbGUgRGV0ZW50aW9uIENlbnRlci48L3A+Cg==