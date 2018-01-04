Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Akron Zoo sets attendance record in 2017; other milestones fall during busy year
Published: January 4, 2018 - 1:08 PM | Updated: January 4, 2018 - 2:04 PM
By Craig Webb
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Akron Zoo sets attendance record in 2017; other milestones fall during busy year Today January 4th, 2018 2:04 PM
McDonald’s tests fresh beef in another burger Updated January 4th, 2018 8:17 AM
Former heart surgeon set to become next Mormon president January 3rd, 2018 8:55 PM
Pet News, week of Jan. 6: Adoption events, vaccine clinic January 3rd, 2018 8:53 PM

THE LATEST

Spinning in Hudson; city gets first area franchise of fast-growing CycleBar Today January 4th, 2018 3:27 PM
Warming centers, homeless shelter in Akron help those seeking shelter from frigid temperatures Updated January 4th, 2018 3:06 PM
11,000 nurses in Ohio get incorrect email about their licenses Updated January 4th, 2018 2:59 PM
Why the Cleveland Browns are making a mistake by declining the Senior Bowl (podcast) Today January 4th, 2018 2:57 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal