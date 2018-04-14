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Analysis: Trump wanted out of Syria, but he’s drawn back in
Published: April 14, 2018 - 5:51 PM
By Julie Pace
Associated Press
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