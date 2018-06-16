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AP FACT CHECK: Trump on FBI, phantom law on migrant kids
Published: June 16, 2018 - 5:19 PM

By Calvin Woodward and Hope Yen

Associated Press

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