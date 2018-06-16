AP FACT CHECK: Trump on FBI, phantom law on migrant kids

By Calvin Woodward and Hope Yen
You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPkVESVRPUiYjODIxNztTIE5PVEU8L3N0cm9uZz4gJiM4MjEyOyBBIGxvb2sgYXQgdGhlIHZlcmFjaXR5IG9mIGNsYWltcyBieSBwb2xpdGljYWwgZmlndXJlczwvcD4KPHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBpcyBjbGFpbWluZyBleG9uZXJhdGlvbiBpbiB0aGUgUnVzc2lhIG1hdHRlciBmcm9tIGEgSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50IHJlcG9ydCB0aGF0IGFjdHVhbGx5IG9mZmVycyBoaW0gbm9uZS4gSGUmIzgyMTc7cyBhbHNvIGJyYW5kaW5nIGZpcmVkIEZCSSBjaGllZiBKYW1lcyBDb21leSBhIGNyaW1pbmFsLCB0aG91Z2ggdGhlIHJlcG9ydCBpbiBxdWVzdGlvbiBtYWtlcyBubyBzdWNoIGFjY3VzYXRpb24uPC9wPgo8cD5GYWxsb3V0IGZyb20gdGhlIGludGVybmFsIHJlcG9ydCBieSB0aGUgZGVwYXJ0bWVudCYjODIxNztzIGluc3BlY3RvciBnZW5lcmFsIGNhcHBlZCBhIHdlZWsgb2YgZGlwbG9tYWN5IHdpdGggTm9ydGggS29yZWEsIHRyYWRlIHNwYXRzIG9uIHNldmVyYWwgZnJvbnRzIGFuZCBncm93aW5nIGF0dGVudGlvbiB0byBhbiBpbW1pZ3JhdGlvbiBwb2xpY3kgdGhhdCBpcyBzcGxpdHRpbmcgY2hpbGRyZW4gZnJvbSBwYXJlbnRzIGFmdGVyIHRoZWlyIGFycmVzdHMgYXQgdGhlIGJvcmRlci4gVHJ1bXAgZHJvcHBlZCBtaXNyZXByZXNlbnRhdGlvbnMgaW50byB0aGUgbWl4IGF0IGV2ZXJ5IHR1cm4uPC9wPgo8cD5BIHdlZWsgaW4gcmV2aWV3OjwvcD4KPHA+VFJVTVA6ICYjODIyMDtJIHRoaW5rIHRoYXQgdGhlIHJlcG9ydCB5ZXN0ZXJkYXksIG1heWJlIG1vcmUgaW1wb3J0YW50bHkgdGhhbiBhbnl0aGluZywgaXQgdG90YWxseSBleG9uZXJhdGVzIG1lLiBUaGVyZSB3YXMgbm8gY29sbHVzaW9uLiBUaGVyZSB3YXMgbm8gb2JzdHJ1Y3Rpb24uIEFuZCBpZiB5b3UgcmVhZCB0aGUgcmVwb3J0LCB5b3UmIzgyMTc7bGwgc2VlIHRoYXQuICYjODIzMDsgSSB0aGluayB0aGF0IHRoZSBNdWVsbGVyIGludmVzdGlnYXRpb24gaGFzIGJlZW4gdG90YWxseSBkaXNjcmVkaXRlZC4mIzgyMjE7ICYjODIxMjsgcmVtYXJrcyB0byByZXBvcnRlcnMgRnJpZGF5LjwvcD4KPHA+VEhFIEZBQ1RTOiBUaGUgcmVwb3J0IG5laXRoZXIgZXhvbmVyYXRlZCBub3IgaW1wbGljYXRlZCBUcnVtcC4gSXQgZGlkIG5vdCBtYWtlIGFueSBmaW5kaW5ncyBhYm91dCBjb2xsdXNpb24gd2l0aCBSdXNzaWEgb3Igb2JzdHJ1Y3Rpb24gb2YganVzdGljZS4gSXQgZGlkIG5vdCBkaXNjcmVkaXQsIG9yIGdpdmUgY3JlZGVuY2UgdG8sIHNwZWNpYWwgY291bnNlbCBSb2JlcnQgTXVlbGxlciYjODIxNztzIGNvbnRpbnVpbmcgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBpbnRvIFJ1c3NpYW4gaW50ZXJmZXJlbmNlIGluIHRoZSBlbGVjdGlvbiBhbmQgdGllcyBiZXR3ZWVuIHRoZSBUcnVtcCBjYW1wYWlnbiBhbmQgUnVzc2lhbnMuIFRoZSByZXBvcnQgd2FzIGFib3V0IHRoZSBGQkkmIzgyMTc7cyBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIG9mIEhpbGxhcnkgQ2xpbnRvbiYjODIxNztzIGVtYWlsIHByYWN0aWNlcy48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+VFJVTVAgb24gQ29tZXk6ICYjODIyMDtDZXJ0YWlubHkgaGUsIHRoZXkganVzdCBzZWVtIGxpa2UgY3JpbWluYWwgYWN0cyB0byBtZS4gV2hhdCBoZSBkaWQgd2FzIGNyaW1pbmFsLiAmIzgyMzA7IFNob3VsZCBoZSBiZSBsb2NrZWQgdXA/IExldCBzb21lYm9keSBtYWtlIGEgZGV0ZXJtaW5hdGlvbi4mIzgyMjE7ICYjODIxMjsgdG8gRm94IE5ld3Mgb24gRnJpZGF5LjwvcD4KPHA+VEhFIEZBQ1RTOiBUaGUgcmVwb3J0IGRvZXMgbm90IHN1YnN0YW50aWF0ZSBUcnVtcCYjODIxNztzIGxvY2staGltLXVwIHJoZXRvcmljLiBDb21leSB3YXMgcm91bmRseSBmYXVsdGVkIGJ5IHRoZSBpbnNwZWN0b3IgZ2VuZXJhbCBmb3IgdmlvbGF0aW5nIEZCSSBwcmFjdGljZXMgYW5kIGZvciBpbnN1Ym9yZGluYXRpb24gaW4gbWFraW5nIHB1YmxpYyBzdGF0ZW1lbnRzIGFib3V0IHRoZSBDbGludG9uIGludmVzdGlnYXRpb24gYXQgdGhlIGhlaWdodCBvZiB0aGUgcHJlc2lkZW50aWFsIGNhbXBhaWduLiBUaGUgcmVwb3J0IGFsc28gcmV2ZWFsZWQgY29tbXVuaWNhdGlvbnMgYW1vbmcgc29tZSBGQkkgZW1wbG95ZWVzIHdobyBwbGFpbmx5IHdhbnRlZCBUcnVtcCB0byBsb3NlLiBCdXQgaXQgZG9lcyBub3Qgc3VwcG9ydCBUcnVtcCYjODIxNztzIGNvbXBsYWludCB0aGF0IHBvbGl0aWNhbCBiaWFzIGluZmx1ZW5jZWQgdGhlIGNvbmR1Y3Qgb2YgdGhlIGVtYWlsIGludmVzdGlnYXRpb24gaW50byBoaXMgRGVtb2NyYXRpYyByaXZhbC48L3A+CjxwPk5vciBkb2VzIGl0IGFsbGVnZSBhbnkgY3JpbWluYWwgYmVoYXZpb3IgYnkgQ29tZXksIHdobyBoYXMgYmVlbiBhY2N1c2VkIGJ5IENsaW50b24gc3VwcG9ydGVycyBvZiB0YWtpbmcgYWN0aW9ucyB0aGF0IGh1cnQgaGVyIGVsZWN0aW9uIGNoYW5jZXMuPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPlRSVU1QOiAmIzgyMjA7RGVtb2NyYXRzIGNhbiBmaXggdGhlaXIgZm9yY2VkIGZhbWlseSBicmVha3VwIGF0IHRoZSBCb3JkZXIgYnkgd29ya2luZyB3aXRoIFJlcHVibGljYW5zIG9uIG5ldyBsZWdpc2xhdGlvbiwgZm9yIGEgY2hhbmdlISBUaGlzIGlzIHdoeSB3ZSBuZWVkIG1vcmUgUmVwdWJsaWNhbnMgZWxlY3RlZCBpbiBOb3ZlbWJlciYjODIzMDsmIzgyMjE7ICYjODIxMjsgdHdlZXQgU2F0dXJkYXkuPC9wPgo8cD5UUlVNUDogJiM4MjIwO1RoZSBEZW1vY3JhdHMgZm9yY2VkIHRoYXQgbGF3IHVwb24gb3VyIG5hdGlvbi4gSSBoYXRlIGl0LiBJIGhhdGUgdG8gc2VlIHNlcGFyYXRpb24gb2YgcGFyZW50cyBhbmQgY2hpbGRyZW4uJiM4MjIxOyBBbmQ6ICYjODIyMDtJIGhhdGUgdGhlIGNoaWxkcmVuIGJlaW5nIHRha2VuIGF3YXkuIFRoZSBEZW1vY3JhdHMgaGF2ZSB0byBjaGFuZ2UgdGhlaXIgbGF3LiBUaGF0JiM4MjE3O3MgdGhlaXIgbGF3LiYjODIyMTsgJiM4MjEyOyByZW1hcmtzIHRvIHJlcG9ydGVycyBGcmlkYXkuPC9wPgo8cD5USEUgRkFDVFM6IEl0JiM4MjE3O3Mgbm90IERlbW9jcmF0cyYjODIxNzsgbGF3LiBUaGVyZSBpcyBubyBsYXcgbWFuZGF0aW5nIHRoZSBzZXBhcmF0aW9uIG9mIGNoaWxkcmVuIGFuZCBwYXJlbnRzIGF0IHRoZSBib3JkZXIuPC9wPgo8cD5UaGUgc2VwYXJhdGlvbnMgYXJlIGEgY29uc2VxdWVuY2Ugb2YgYSBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBwb2xpY3kgdG8gbWF4aW1pemUgY3JpbWluYWwgcHJvc2VjdXRpb25zIG9mIHBlb3BsZSBjYXVnaHQgdHJ5aW5nIHRvIGVudGVyIHRoZSBVLlMuIGlsbGVnYWxseS4gVGhhdCBtZWFucyBtb3JlIGFkdWx0cyBhcmUgamFpbGVkLCBwZW5kaW5nIHRyaWFsLCBzbyB0aGVpciBjaGlsZHJlbiBhcmUgcmVtb3ZlZCBmcm9tIHRoZW0uIEJlZm9yZSB0aGUgcG9saWN5LCBtYW55IHBlb3BsZSB3aG8gd2VyZSBhY2N1c2VkIG9mIGlsbGVnYWwgZW50cnkgYW5kIGRpZCBub3QgaGF2ZSBhIGNyaW1pbmFsIHJlY29yZCB3ZXJlIG1lcmVseSByZWZlcnJlZCBmb3IgY2l2aWwgZGVwb3J0YXRpb24gcHJvY2VlZGluZ3MsIHdoaWNoIGdlbmVyYWxseSBkaWQgbm90IGJyZWFrIHVwIGZhbWlsaWVzLjwvcD4KPHA+VGhlIHBvbGljeSB3YXMgYW5ub3VuY2VkIEFwcmlsIDYgYW5kIHdlbnQgaW50byBlZmZlY3QgaW4gTWF5LiBGcm9tIEFwcmlsIDE5IHRvIE1heSAzMSwgMSw5OTUgY2hpbGRyZW4gd2VyZSBzZXBhcmF0ZWQgZnJvbSAxLDk0MCBhZHVsdHMsIGFjY29yZGluZyB0byBIb21lbGFuZCBTZWN1cml0eSBzdGF0aXN0aWNzIG9idGFpbmVkIGJ5IFRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzLiBUaGUgZmlndXJlcyBhcmUgZm9yIHBlb3BsZSB3aG8gdHJpZWQgdG8gZW50ZXIgdGhlIFUuUy4gYmV0d2VlbiBvZmZpY2lhbCBib3JkZXIgY3Jvc3NpbmdzLjwvcD4KPHA+VHJ1bXAmIzgyMTc7cyByZXBlYXRlZCwgYnV0IG5vbnNwZWNpZmljIHJlZmVyZW5jZXMgdG8gYSBEZW1vY3JhdGljIGxhdyBhcHBlYXIgdG8gaW52b2x2ZSBvbmUgZW5hY3RlZCBpbiAyMDA4LiBJdCBwYXNzZWQgdW5hbmltb3VzbHkgaW4gQ29uZ3Jlc3MgYW5kIHdhcyBzaWduZWQgYnkgUmVwdWJsaWNhbiBQcmVzaWRlbnQgR2VvcmdlIFcuIEJ1c2guIEl0IHdhcyBmb2N1c2VkIG9uIGZyZWVpbmcgYW5kIG90aGVyd2lzZSBoZWxwaW5nIGNoaWxkcmVuIHdobyBjb21lIHRvIHRoZSBib3JkZXIgd2l0aG91dCBhIHBhcmVudCBvciBndWFyZGlhbi4gSXQgZG9lcyBub3QgY2FsbCBmb3IgZmFtaWx5IHNlcGFyYXRpb24uPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPlRSVU1QOiAmIzgyMjA7VGhlIGVjb25vbXkgaXMgdGhlIGJlc3QgaXQmIzgyMTc7cyBldmVyIGJlZW4gd2l0aCBlbXBsb3ltZW50IGJlaW5nIGF0IGFuIGFsbC10aW1lIGhpZ2guJiM4MjIxOyAmIzgyMTI7IHR3ZWV0IFdlZG5lc2RheS48L3A+CjxwPlRIRSBGQUNUUzogVGhhbmtzIGxhcmdlbHkgdG8gcG9wdWxhdGlvbiBncm93dGgsIHRoZSBudW1iZXIgb2YgcGVvcGxlIHdpdGggam9icyBpcywgaW4gZmFjdCwgYXQgYSByZWNvcmQgaGlnaCBvZiAxNTUuNSBtaWxsaW9uLiBCdXQgYSBtb3JlIHJlbGV2YW50IG1lYXN1cmUgJiM4MjEyOyB0aGUgcHJvcG9ydGlvbiBvZiBBbWVyaWNhbnMgd2l0aCBqb2JzICYjODIxMjsgaXNuJiM4MjE3O3QgZXZlbiBjbG9zZSB0byBhIHJlY29yZC48L3A+CjxwPkxhc3QgbW9udGgsIDYwLjQgcGVyY2VudCBvZiBBbWVyaWNhbnMgMTYgYW5kIG9sZGVyIGhhZCBqb2JzLiBUaGF0IGlzIHVwIGZyb20gdGhlIHJlY2Vzc2lvbiBhbmQgaXRzIGFmdGVybWF0aCwgd2hlbiBtYW55IEFtZXJpY2FucyBzdG9wcGVkIGxvb2tpbmcgZm9yIHdvcmsuIEl0IGJvdHRvbWVkIG91dCBhdCA1OC4yIHBlcmNlbnQgaW4gSnVseSAyMDExLiBCb3RoIGZpZ3VyZXMgYXJlIGZhciBiZWxvdyB0aGUgcmVjb3JkIGhpZ2ggb2YgNjQuNyBwZXJjZW50LCB3aGljaCB3YXMgYnJpZWZseSByZWFjaGVkIGluIDIwMDAuIEF0IHRoZSBiZWdpbm5pbmcgb2YgdGhlIDIwMDgtMjAwOSByZWNlc3Npb24sIDYyLjcgcGVyY2VudCBvZiBBbWVyaWNhbnMgaGFkIGpvYnMuPC9wPgo8cD5FY29ub21pc3RzIGVzdGltYXRlIHRoYXQgYXQgbGVhc3QgaGFsZiBvZiB0aGUgZGVjbGluZSByZWZsZWN0cyBvbmdvaW5nIHJldGlyZW1lbnRzIGJ5IHRoZSBodWdlIGJhYnkgYm9vbSBnZW5lcmF0aW9uLiBGb3IgQW1lcmljYW5zIGluIHRoZWlyIHByaW1lIHdvcmtpbmcgeWVhcnMgJiM4MjEyOyBhZ2UgMjUgdGhyb3VnaCA1NCAmIzgyMTI7IHJvdWdobHkgNzkgcGVyY2VudCBoYXZlIGpvYnMuIFRoYXQmIzgyMTc7cyB1cCBzdWJzdGFudGlhbGx5IGZyb20gdGhlIHBvc3QtcmVjZXNzaW9uIGxvdyBvZiA3NC44IHBlcmNlbnQgaW4gTm92ZW1iZXIgMjAxMC4gQnV0IGl0JiM4MjE3O3MgYmVsb3cgdGhlIHJlY29yZCBvZiA4MS45IHBlcmNlbnQgaW4gQXByaWwgMjAwMC48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+VFJVTVA6ICYjODIyMDtPaWwgcHJpY2VzIGFyZSB0b28gaGlnaCwgT1BFQyBpcyBhdCBpdCBhZ2Fpbi4gTm90IGdvb2QhJiM4MjIxOyAmIzgyMTI7IHR3ZWV0IFdlZG5lc2RheS48L3A+CjxwPlRIRSBGQUNUUzogSGUgb3ZlcnNpbXBsaWZpZXMgdGhlIHJlYXNvbnMgZm9yIGluY3JlYXNlZCBwcmljZXMuPC9wPgo8cD5PUEVDIGlzIHRoZSBPcmdhbml6YXRpb24gb2YgdGhlIFBldHJvbGV1bSBFeHBvcnRpbmcgQ291bnRyaWVzLiBNZW1iZXJzIG9mIHRoZSBjYXJ0ZWwsIGxlZCBieSBTYXVkaSBBcmFiaWEsIGFuZCBvdGhlciBiaWcgcHJvZHVjZXJzIGluY2x1ZGluZyBSdXNzaWEgaGF2ZSBjb250cmlidXRlZCB0byByZXZlcnNpbmcgdGhlIHBsdW5nZSBpbiBjcnVkZSBvaWwgcHJpY2VzIHRoYXQgc3RhcnRlZCBpbiAyMDE0LiBUaGV5IGhhdmUgc2hvd24gZGlzY2lwbGluZSBpbiBsaW1pdGluZyBwcm9kdWN0aW9uIHNpbmNlIHRoZSBzdGFydCBvZiBsYXN0IHllYXIsIGhlbHBpbmcgcHVzaCB1cCB0aGUgYmVuY2htYXJrIHByaWNlIG9mIGludGVybmF0aW9uYWwgY3J1ZGUuPC9wPgo8cD5QcmljZXMsIGhvd2V2ZXIsIHdlcmUgYWxyZWFkeSByaXNpbmcgb24gZ3Jvd2luZyBkZW1hbmQgYW5kIGV4cGVjdGF0aW9ucyB0aGF0IGEgc2hhcnAgcHVsbGJhY2sgaW4gbmV3IGludmVzdG1lbnQgYnkgb2lsIGNvbXBhbmllcyB3b3VsZCByZWR1Y2UgdGhlIG9pbCBzdXBwbHkuPC9wPgo8cD5Tb21lIGVzdGltYXRlcyBwdXQgdGhlIHBvc3QtY3Jhc2ggcmVkdWN0aW9uIGluIGludmVzdG1lbnQgYnkgbWFqb3Igb2lsIGNvbXBhbmllcyBzdWNoIGFzIEV4eG9uIE1vYmlsLCBDaGV2cm9uIGFuZCBCUCBhdCBtb3JlIHRoYW4gJDEgdHJpbGxpb24gJiM4MjEyOyBhbG1vc3QgYWtpbiB0byBlbGltaW5hdGluZyB0aGUgZm91cnRoLWxhcmdlc3Qgb2lsIHByb2R1Y2VyIGluIHRoZSB3b3JsZC48L3A+CjxwPk1lYW53aGlsZSwgb3V0cHV0IGZyb20gVmVuZXp1ZWxhLCBhIG1ham9yIG9pbCBleHBvcnRlciB0byB0aGUgVS5TLiwgaGFzIHBsdW5nZWQgYXMgdGhlIFNvdXRoIEFtZXJpY2FuIGNvdW50cnkgZ29lcyB0aHJvdWdoIGEgcG9saXRpY2FsIGFuZCBlY29ub21pYyBjcmlzaXMuPC9wPgo8cD5UaGVuIHRoZXJlIGlzIElyYW4sIE9QRUMmIzgyMTc7cyB0aGlyZC1iaWdnZXN0IHByb2R1Y2VyLiBJcmFuIGJvb3N0ZWQgcHJvZHVjdGlvbiBhZnRlciB0aGUgVS5TLiBsaWZ0ZWQgc2FuY3Rpb25zIHJlbGF0ZWQgdG8gSXJhbiYjODIxNztzIG51Y2xlYXIgcHJvZ3JhbSBpbiAyMDE2LiBCdXQgYW5hbHlzdHMgZXhwZWN0IG91dHB1dCB0byBmYWxsIHdoZW4gVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBkZWNpc2lvbiB0byB3aXRoZHJhdyBmcm9tIHRoZSBkZWFsIHRha2VzIGZ1bGwgZWZmZWN0IGxhdGVyIHRoaXMgeWVhci48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+VFJVTVA6ICYjODIyMDtGYWlyIFRyYWRlIGlzIG5vdyB0byBiZSBjYWxsZWQgRm9vbCBUcmFkZSBpZiBpdCBpcyBub3QgUmVjaXByb2NhbC4gQWNjb3JkaW5nIHRvIGEgQ2FuYWRhIHJlbGVhc2UsIHRoZXkgbWFrZSBhbG1vc3QgMTAwIEJpbGxpb24gRG9sbGFycyBpbiBUcmFkZSB3aXRoIFUuUy4gKGd1ZXNzIHRoZXkgd2VyZSBicmFnZ2luZyBhbmQgZ290IGNhdWdodCEpLiBNaW5pbXVtIGlzIDE3Qi4gVGF4IERhaXJ5IGZyb20gdXMgYXQgMjcwJS4mIzgyMjE7ICYjODIxMjsgdHdlZXQgSnVuZSAxMC4gVHdvIGRheXMgZWFybGllcjogJiM4MjIwO0NhbmFkYSBjaGFyZ2VzIHRoZSBVLlMuIGEgMjcwJSB0YXJpZmYgb24gRGFpcnkgUHJvZHVjdHMhIFRoZXkgZGlkbiYjODIxNzt0IHRlbGwgeW91IHRoYXQsIGRpZCB0aGV5PyBOb3QgZmFpciB0byBvdXIgZmFybWVycyEmIzgyMjE7PC9wPgo8cD5USEUgRkFDVFM6IEhlJiM4MjE3O3Mgbm90IHRlbGxpbmcgdGhlIHdob2xlIHN0b3J5LiBXaGlsZSBDYW5hZGlhbiBkYWlyeSB0YXJpZmZzIGF2ZXJhZ2UgbmVhcmx5IDI0OSBwZXJjZW50LCB0aGUgdHJvdWJsZXMgdGhhdCBVLlMuIGRhaXJ5IGZhcm1lcnMgZmFjZSBjYW4mIzgyMTc7dCBhbGwgYmUgYmxhbWVkIG9uIENhbmFkYS48L3A+CjxwPkNhbmFkaWFuIHRyYWRlIHBvbGljaWVzIGhhdmUgaGFkIG9ubHkgYSAmIzgyMjA7dGlueSBpbXBhY3QmIzgyMjE7IG9uIEFtZXJpY2EmIzgyMTc7cyBzdHJ1Z2dsaW5nIGRhaXJ5IGZhcm1lcnMsIHNheXMgRGFuaWVsIFN1bW5lciwgYW4gYWdyaWN1bHR1cmFsIGVjb25vbWlzdCBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBDYWxpZm9ybmlhLCBEYXZpcy48L3A+CjxwPkRlc3BpdGUgQ2FuYWRpYW4gYmFycmllcnMsIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIGxhc3QgeWVhciByYW4gYSAkNDc0IG1pbGxpb24gdHJhZGUgc3VycGx1cyBpbiBkYWlyeSB3aXRoIENhbmFkYSwgYW5kIGV4cG9ydGVkICQ2MzYgbWlsbGlvbiBpbiBkYWlyeSBwcm9kdWN0cyB0byBDYW5hZGEgd2hpbGUgaW1wb3J0aW5nICQxNjIgbWlsbGlvbiwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBVLlMuIEFncmljdWx0dXJlIERlcGFydG1lbnQuPC9wPgo8cD5EYWlyeSBpcyBiYXJlbHkgYSBibGlwICYjODIxMjsgMC4xIHBlcmNlbnQgJiM4MjEyOyBpbiBVLlMuLUNhbmFkYSB0cmFkZSwgd2hpY2ggYW1vdW50ZWQgdG8gJDY4MCBiaWxsaW9uIGxhc3QgeWVhci4gQXMgYSByZXN1bHQgb2YgdGhlIE5vcnRoIEFtZXJpY2FuIEZyZWUgVHJhZGUgQWdyZWVtZW50LCAmIzgyMjA7OTkgcGVyY2VudCBvZiB0aGUgdHJhZGUgYmV0d2VlbiBDYW5hZGEgYW5kIHRoZSBVLlMuIGlzIHRhcmlmZi1mcmVlLCYjODIyMTsgc2FpZCBCcnVjZSBIZXltYW4sIGZvcm1lciBVLlMuIGFtYmFzc2Fkb3IgdG8gQ2FuYWRhLiBPdmVyYWxsLCB0aGUgVS5TLiByYW4gYSBuZWFybHkgJDMgYmlsbGlvbiBzdXJwbHVzIGluIHRyYWRlIHdpdGggQ2FuYWRhIGxhc3QgeWVhci48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+VFJVTVA6ICYjODIyMDtKdXN0IGxhbmRlZCAmIzgyMTE7IGEgbG9uZyB0cmlwLCBidXQgZXZlcnlib2R5IGNhbiBub3cgZmVlbCBtdWNoIHNhZmVyIHRoYW4gdGhlIGRheSBJIHRvb2sgb2ZmaWNlLiBUaGVyZSBpcyBubyBsb25nZXIgYSBOdWNsZWFyIFRocmVhdCBmcm9tIE5vcnRoIEtvcmVhJiM4MjMwOyYjODIyMTsgJiM4MjEyO3R3ZWV0IFdlZG5lc2RheS48L3A+CjxwPlRIRSBGQUNUUzogIEhpcyBjbGFpbSB0aGF0IHRoZXJlIGlzIG5vIG51Y2xlYXIgdGhyZWF0IGlzIGFuIGV4YWdnZXJhdGlvbi4gVGhlIGZpdmUtaG91ciBudWNsZWFyIHN1bW1pdCBnYXZlIHRoZSB0d28gbGVhZGVycyBhbiBvcHBvcnR1bml0eSB0byBleHByZXNzIG9wdGltaXNtLiBCdXQgaXQgZGlkbiYjODIxNzt0IG5haWwgZG93biBob3cgYW5kIHdoZW4gTm9ydGggS29yZWEgbWlnaHQgZGVudWNsZWFyaXplLjwvcD4KPHA+Tm9ydGggS29yZWEgaXMgc3RpbGwgYmVsaWV2ZWQgdG8gaGF2ZSBhIHNpZ25pZmljYW50IG51Y2xlYXIgYXJzZW5hbCB0aGF0IGNvdWxkIHBvdGVudGlhbGx5IHRocmVhdGVuIHRoZSBVLlMuIEluZGVwZW5kZW50IGV4cGVydHMgc2F5IHRoZSBOb3J0aCBjb3VsZCBoYXZlIGVub3VnaCBmaXNzaWxlIG1hdGVyaWFsIGZvciBhbnl3aGVyZSBiZXR3ZWVuIGFib3V0IGEgZG96ZW4gYW5kIDYwIG51Y2xlYXIgYm9tYnMuIExhc3QgeWVhciwgaXQgdGVzdGVkIGxvbmctcmFuZ2UgbWlzc2lsZXMgdGhhdCBjb3VsZCByYW5nZSB0aGUgVS5TLiBtYWlubGFuZCBhbHRob3VnaCBpdCByZW1haW5zIHVuY2xlYXIgaWYgaXQgaGFzIG1hc3RlcmVkIHRoZSB0ZWNobm9sb2d5IHRvIGRlbGl2ZXIgYSBudWNsZWFyIHdhcmhlYWQgdGhhdCBjb3VsZCByZS1lbnRlciB0aGUgYXRtb3NwaGVyZSBhbmQgaGl0IGl0cyB0YXJnZXQuPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPlRSVU1QOiBCZWZvcmUgdGFraW5nIG9mZmljZSBwZW9wbGUgd2VyZSBhc3N1bWluZyB0aGF0IHdlIHdlcmUgZ29pbmcgdG8gV2FyIHdpdGggTm9ydGggS29yZWEuIFByZXNpZGVudCAoQmFyYWNrKSBPYmFtYSBzYWlkIHRoYXQgTm9ydGggS29yZWEgd2FzIG91ciBiaWdnZXN0IGFuZCBtb3N0IGRhbmdlcm91cyBwcm9ibGVtLiBObyBsb25nZXIgJiM4MjExOyBzbGVlcCB3ZWxsIHRvbmlnaHQhJiM4MjIxOyAmIzgyMTI7IHR3ZWV0IFdlZG5lc2RheS48L3A+CjxwPlRIRSBGQUNUUzogVHJ1bXAgaXMgd3JvbmcgdG8gc2F5IHRoZXJlIHdhcyBhbiBhc3N1bXB0aW9uIGJlZm9yZSBoZSB0b29rIG9mZmljZSB0aGF0IHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIHdvdWxkIGdvIHRvIHdhci4gT2JhbWEgaGFkIHVzZWQgc2FuY3Rpb25zIHRvIG5vIGF2YWlsIHRvIHRyeSB0byBoYWx0IE5vcnRoIEtvcmVhJiM4MjE3O3MgbnVjbGVhciBwcm9ncmFtLiBCdXQgaXQgd2FzbiYjODIxNzt0IHVudGlsIGFmdGVyIFRydW1wIHRvb2sgb2ZmaWNlIHRoYXQgTm9ydGggS29yZWEmIzgyMTc7cyB0ZXN0aW5nIG9mIGFuIGludGVyY29udGluZW50YWwgYmFsbGlzdGljIG1pc3NpbGUgYW5kIHJoZXRvcmljIGJldHdlZW4gdGhlIHR3byBsZWFkZXJzIGhlaWdodGVuZWQgdGFsayBvZiB3YXIuPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPlRSVU1QOiAmIzgyMjA7Q2hhaXJtYW4gS2ltIGFuZCBJIGp1c3Qgc2lnbmVkIGEgam9pbnQgc3RhdGVtZW50IGluIHdoaWNoIGhlIHJlYWZmaXJtcyBoaXMgdW53YXZlcmluZyBjb21taXRtZW50IHRvIGNvbXBsZXRlIGRlbnVjbGVhcml6YXRpb24gb2YgdGhlIEtvcmVhbiBQZW5pbnN1bGEuIFdlIGFsc28gYWdyZWVkIHRvIHZpZ29yb3VzIG5lZ290aWF0aW9ucyB0byBpbXBsZW1lbnQgdGhlIGFncmVlbWVudCBhcyBzb29uIGFzIHBvc3NpYmxlLCBhbmQgaGUgd2FudHMgdG8gZG8gdGhhdC4gVGhpcyBpc24mIzgyMTc7dCB0aGUgcGFzdC4gVGhpcyBpc24mIzgyMTc7dCBhbm90aGVyIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIHRoYXQgbmV2ZXIgZ290IGl0IHN0YXJ0ZWQgYW5kLCB0aGVyZWZvcmUsIG5ldmVyIGdvdCBpdCBkb25lLiYjODIyMTsgJiM4MjEyOyByZW1hcmtzIFR1ZXNkYXkgYXQgbmV3cyBjb25mZXJlbmNlIHdpdGggTm9ydGggS29yZWEgbGVhZGVyIEtpbSBKb25nIFVuLjwvcD4KPHA+VEhFIEZBQ1RTOiBIZSYjODIxNztzIHdyb25nIGluIHN1Z2dlc3RpbmcgaGlzIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGlzIHRoZSBmaXJzdCB0byBzdGFydCBvbiBkZW51Y2xlYXJpemF0aW9uIHdpdGggTm9ydGggS29yZWEuIFRoZSBCaWxsIENsaW50b24gYW5kIEdlb3JnZSBXLiBCdXNoIGFkbWluaXN0cmF0aW9ucyBib3RoIGRpZCBzby48L3A+CjxwPkNsaW50b24gcmVhY2hlZCBhbiBhaWQtZm9yLWRpc2FybWFtZW50IGRlYWwgaW4gMTk5NCB0aGF0IGhhbHRlZCBOb3J0aCBLb3JlYSYjODIxNztzIHBsdXRvbml1bSBwcm9kdWN0aW9uIGZvciBlaWdodCB5ZWFycywgZnJlZXppbmcgd2hhdCB3YXMgdGhlbiBhIHZlcnkgc21hbGwgbnVjbGVhciBhcnNlbmFsLiBCdXNoIHRvb2sgYSB0b3VnaGVyIHN0YW5jZSB0b3dhcmQgTm9ydGggS29yZWEsIGFuZCB0aGUgMTk5NCBudWNsZWFyIGRlYWwgY29sbGFwc2VkIGJlY2F1c2Ugb2Ygc3VzcGljaW9ucyB0aGF0IHRoZSBOb3J0aCB3YXMgcnVubmluZyBhIHNlY3JldCB1cmFuaXVtIGVucmljaG1lbnQgcHJvZ3JhbS4gQnVzaCwgdG9vLCB1bHRpbWF0ZWx5IHB1cnN1ZWQgbmVnb3RpYXRpb25zLiBUaGF0IGxlZCB0byBhIHRlbXBvcmFyeSBkaXNhYmxpbmcgb2Ygc29tZSBudWNsZWFyIGZhY2lsaXRpZXMsIGJ1dCB0YWxrcyBmZWxsIGFwYXJ0IGJlY2F1c2Ugb2YgZGlmZmVyZW5jZXMgb3ZlciB2ZXJpZmljYXRpb24uPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPlRSVU1QOiAmIzgyMjA7SGUgYWN0dWFsbHkgbWVudGlvbmVkIHRoZSBmYWN0IHRoYXQgdGhleSBwcm9jZWVkZWQgZG93biBhIHBhdGggaW4gdGhlIHBhc3QgYW5kIHVsdGltYXRlbHkgYXMgeW91IGtub3cgbm90aGluZyBnb3QgZG9uZS4gSW4gb25lIGNhc2UsIHRoZXkgdG9vayBiaWxsaW9ucyBvZiBkb2xsYXJzIGR1cmluZyB0aGUgQ2xpbnRvbiByZWdpbWUuICYjODIzMDsgVG9vayBiaWxsaW9ucyBvZiBkb2xsYXJzIGFuZCBub3RoaW5nIGhhcHBlbmVkLiYjODIyMTsgSGUgc2FpZCBvZiBDbGludG9uOiAmIzgyMjA7SGUgc3BlbnQgJDMgYmlsbGlvbiBhbmQgZ290IG5vdGhpbmcuJiM4MjIxOyAmIzgyMTI7IHJlbWFya3MgVHVlc2RheS48L3A+CjxwPlRIRSBGQUNUUzogSGlzIG51bWJlcnMgYXJlIGluY29ycmVjdC4gVGhlIENsaW50b24gYWRtaW5pc3RyYXRpb24sIHdoaWNoIGhlIGNhbGxzIGEgJiM4MjIwO3JlZ2ltZSwmIzgyMjE7IGFuZCB0aGUgQnVzaCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBjb21iaW5lZCBwcm92aWRlZCBzb21lICQxLjMgYmlsbGlvbiBpbiBhc3Npc3RhbmNlIGZyb20gMTk5NSB0byAyMDA4LCBzYXlzIHRoZSBDb25ncmVzc2lvbmFsIFJlc2VhcmNoIFNlcnZpY2UsIGEgbm9ucGFydGlzYW4gYXJtIG9mIENvbmdyZXNzLiBTbGlnaHRseSBtb3JlIHRoYW4gaGFsZiB3YXMgZm9yIGZvb2QgYWlkIGFuZCA0MCBwZXJjZW50IGZvciBlbmVyZ3kgYXNzaXN0YW5jZS48L3A+CjxwPkhlJiM4MjE3O3MgYWxzbyB3cm9uZyBpbiBzYXlpbmcgJiM4MjIwO25vdGhpbmcgaGFwcGVuZWQmIzgyMjE7IGluIHJldHVybi4gTm9ydGggS29yZWEgc3RvcHBlZCBwcm9kdWNpbmcgcGx1dG9uaXVtIGZvciBlaWdodCB5ZWFycyB1bmRlciB0aGUgMTk5NCBhZ3JlZW1lbnQuIEp1c3QgaG93IG11Y2ggd2FzIGFjaGlldmVkLCB0aG91Z2gsIGlzIGluIHF1ZXN0aW9uLCBiZWNhdXNlIG9mIHRoZSBzdXNwaWNpb25zIHRoYXQgZW1lcmdlZCBsYXRlciB0aGF0IE5vcnRoIEtvcmVhIGhhZCBiZWVuIHNlY3JldGx5IHNlZWtpbmcgdG8gZW5yaWNoIHVyYW5pdW0uPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPlRSVU1QLCBvbiBLaW0mIzgyMTc7cyBhZ3JlZW1lbnQgdG8gd29yayB0byByZXBhdHJpYXRlIHRoZSByZW1haW5zIG9mIHByaXNvbmVycyBvZiB0aGUgS29yZWFuIFdhciBhbmQgdGhvc2UgbWlzc2luZyBpbiBhY3Rpb24gZnJvbSB0aGUgY29uZmxpY3Q6ICYjODIyMDtIZSBnYXZlIHVzIHRoZSByZW1haW5zIG9mIG91ciBncmVhdCBoZXJvZXMuJiM4MjIxOyAmIzgyMTI7IHJlbWFya3MgdG8gcmVwb3J0ZXJzIEZyaWRheS48L3A+CjxwPlRIRSBGQUNUUzogVGhhdCYjODIxNztzIGZhbHNlLiBObyByZW1haW5zIGhhdmUgYmVlbiByZXR1cm5lZCBzaW5jZSB0aGUgc3VtbWl0LCBhcyBvZiBGcmlkYXkuIFRoZSBsYXN0IHRpbWUgTm9ydGggS29yZWEgdHVybmVkIG92ZXIgcmVtYWlucyB3YXMgaW4gMjAwNywgd2hlbiBCaWxsIFJpY2hhcmRzb24sIGEgZm9ybWVyIFUuTi4gYW1iYXNzYWRvciBhbmQgTmV3IE1leGljbyBnb3Zlcm5vciwgc2VjdXJlZCB0aGUgcmV0dXJuIG9mIHNpeCBzZXRzLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5UUlVNUDogJiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgZ2l2aW5nIHVzIGJhY2sgdGhlIHJlbWFpbnMgb2YgcHJvYmFibHkgNyw1MDAgc29sZGllcnMuJiM4MjIxOyAmIzgyMTI7IHRvIEZveCBOZXdzIG9uIEZyaWRheS48L3A+CjxwPlRSVU1QOiAmIzgyMjA7SSBhc2tlZCBmb3IgaXQgdG9kYXkuIEFuZCB3ZSBnb3QgaXQuICYjODIzMDsgU28sIGZvciB0aGUgdGhvdXNhbmRzIGFuZCB0aG91c2FuZHMsIEkgZ3Vlc3Mgd2F5IG92ZXIgNiwwMDAgdGhhdCB3ZSBrbm93IG9mIGluIHRlcm1zIG9mIHRoZSByZW1haW5zLCB0aGV5JiM4MjE3O2xsIGJlIGJyb3VnaHQgYmFjay4mIzgyMjE7ICYjODIxMjsgcmVtYXJrcyBUdWVzZGF5LjwvcD4KPHA+VEhFIEZBQ1RTOiBBbHNvIHdyb25nLiBBYm91dCA1LDMwMCBVLlMuIHRyb29wcyBhcmUgc3RpbGwgdW5hY2NvdW50ZWQgZm9yIGZyb20gTm9ydGggS29yZWEuPC9wPgo8cD5UcnVtcCBpcyBhbHNvIGdsb3NzaW5nIG92ZXIgdGhlIHN1cmVseSBpbXBvc3NpYmxlIG9kZHMgb2YgbG9jYXRpbmcgdGhlIHJlbWFpbnMgb2YgYWxsIEFtZXJpY2FucyBtaXNzaW5nIGZyb20gdGhlIHdhciwgbW9yZSB0aGFuIHNpeCBkZWNhZGVzIGxhdGVyLiBTZXZlcmFsIHRob3VzYW5kIGFyZSBzdGlsbCBtaXNzaW5nIGluIFNvdXRoIEtvcmVhIGRlc3BpdGUgaXRzIGNsb3NlIGFsbGlhbmNlIGFuZCBoaXN0b3J5IG9mIGNvb3BlcmF0aW9uIHdpdGggdGhlIFUuUy48L3A+CjxwPk5vcnRoIEtvcmVhIGFuZCB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyByZW1haW4gdGVjaG5pY2FsbHkgYXQgd2FyIGJlY2F1c2UgdGhlIDE5NTAtNTMgZmlnaHRpbmcgZW5kZWQgd2l0aCBhbiBhcm1pc3RpY2UsIG5vdCBhIHBlYWNlIHRyZWF0eS4gQnV0IGJldHdlZW4gMTk5NiBhbmQgMjAwNSwgam9pbnQgVS5TLi1Ob3J0aCBLb3JlYSBtaWxpdGFyeSBzZWFyY2ggdGVhbXMgY29uZHVjdGVkIDMzIGpvaW50IHJlY292ZXJ5IG9wZXJhdGlvbnMgYW5kIHJlY292ZXJlZCAyMjkgc2V0cyBvZiBBbWVyaWNhbiByZW1haW5zLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5UUlVNUDogJiM4MjIwO0kgcmVtZW1iZXIgYSBudWNsZWFyIGV2ZW50IHRvb2sgcGxhY2UsIDguOCBvbiB0aGUgUmljaHRlciBzY2FsZSwgYW5kIHRoZXkgYW5ub3VuY2VkICYjODIxMjsgSSBoZWFyZCBpdCBvbiB0aGUgcmFkaW8sIHRoZXkgYW5ub3VuY2VkIHRoYXQgYSBtYXNzaXZlLCB5b3Uga25vdywgYW4gZWFydGhxdWFrZSB0b29rIHBsYWNlIHNvbWV3aGVyZSBpbiBBc2lhLiBBbmQgdGhlbiB0aGV5IHNhaWQgaXQgd2FzIGluIE5vcnRoIEtvcmVhLCBhbmQgdGhlbiB0aGV5IGZvdW5kIG91dCBpdCB3YXMgYSBudWNsZWFyIHRlc3QsIEkgc2FpZCwgSSBuZXZlciBoZWFyZCBvZiBhIFJpY2h0ZXIgc2NhbGUgaW4gdGhlIGhpZ2ggZWlnaHRzLiYjODIyMTsgJiM4MjEyOyByZW1hcmtzIFR1ZXNkYXkuPC9wPgo8cD5USEUgRkFDVFM6IE5vcnRoIEtvcmVhIGhhZCBubyBlYXJ0aHF1YWtlIGxhc3QgeWVhciBhcHByb2FjaGluZyB0aGF0IGxldmVsIG9mIHNldmVyaXR5LiBUaGlzIGlzbiYjODIxNzt0IHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIGhlIGhhcyBtaXNyZXByZXNlbnRlZCB0aGUgZXBpc29kZS48L3A+CjxwPk5vcnRoIEtvcmVhIHRlc3RlZCB3aGF0IGl0IGNhbGxlZCBhIGh5ZHJvZ2VuIGJvbWIgaW4gU2VwdGVtYmVyLCBjYXVzaW5nIGFuIHVuZGVyZ3JvdW5kIGJsYXN0IHNvIGJpZyBpdCByZWdpc3RlcmVkIGFzIGEgNi4zIG1hZ25pdHVkZSBlYXJ0aHF1YWtlLiBPdGhlciBudWNsZWFyIHRlc3RzIGxhc3QgeWVhciB3ZXJlIGFzc29jaWF0ZWQgd2l0aCBzbWFsbGVyIHNlaXNtaWMgZXZlbnRzLjwvcD4KPHA+QW4gOC44IHF1YWtlIHdvdWxkIGJlIDMxNiB0aW1lcyBiaWdnZXIgJiM4MjEyOyBhbmQgcmVsZWFzZSA1LDYyMyB0aW1lcyBtb3JlIGVuZXJneSAmIzgyMTI7IHRoYW4gYSA2LjMuPC9wPgo8cD5JbiB0aGUgcGFzdCAxNSB5ZWFycyB0aGVyZSBoYXZlIGJlZW4gdGhyZWUgZWFydGhxdWFrZXMgdGhhdCB3ZXJlIGFuIDguOCBvciBoaWdoZXI6IHRoZSA5LjEgRnVrdXNoaW1hIGVhcnRocXVha2UgYW5kIHRzdW5hbWkgaW4gSmFwYW4gaW4gMjAxMSB0aGF0IGtpbGxlZCBuZWFybHkgMTYsMDAwIHBlb3BsZSwgYSA5LjEgZWFydGhxdWFrZSBhbmQgdHN1bmFtaSBvZmYgbm9ydGhlcm4gU3VtYXRyYSBpbiAyMDA0IHRoYXQga2lsbGVkIGFib3V0IDI1MCwwMDAgcGVvcGxlIGFuZCBhbiA4LjggZWFydGhxdWFrZSBvZmYgQ2hpbGUgaW4gMjAxMCB0aGF0IGtpbGxlZCA1MjQuPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPkFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3Mgd3JpdGVycyBDaHJpc3RvcGhlciBSdWdhYmVyLCBDb2xsZWVuIExvbmcsIE1hdHRoZXcgUGVubmluZ3RvbiwgU2V0aCBCb3JlbnN0ZWluIGFuZCBQYXVsIFdpc2VtYW4gaW4gV2FzaGluZ3RvbiwgRGF2aWQgS29lbmlnIGluIERhbGxhcyBhbmQgRWxsaW90IFNwYWdhdCBpbiBTYW4gRnJhbmNpc2NvIGNvbnRyaWJ1dGVkIHRvIHRoaXMgcmVwb3J0LjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5GaW5kIEFQIEZhY3QgQ2hlY2tzIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9hcG5lLndzLzJrYng4YmQiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vYXBuZS53cy8ya2J4OGJkPC9hPjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Gb2xsb3cgKGF0KUFQRmFjdENoZWNrIG9uIFR3aXR0ZXI6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQVBGYWN0Q2hlY2siIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FQRmFjdENoZWNrPC9hPjwvcD4K