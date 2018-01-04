Ohio.com / News / Breaking News News / AP Source: Trump had lawyer urge Sessions against Russia recusal
Published: January 4, 2018 - 11:47 PM
By Eric Tucker
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XQVNISU5HVE9OOiBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wIGRpcmVjdGVkIGhpcyBXaGl0ZSBIb3VzZSBjb3Vuc2VsIHRvIHRlbGwgQXR0b3JuZXkgR2VuZXJhbCBKZWZmIFNlc3Npb25zIHRvIG5vdCByZWN1c2UgaGltc2VsZiBmcm9tIHRoZSBKdXN0aWNlIERlcGFydG1lbnQmIzgyMTc7cyBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGludG8gcG90ZW50aWFsIHRpZXMgYmV0d2VlbiBSdXNzaWEgYW5kIHRoZSBUcnVtcCBjYW1wYWlnbiwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGEgcGVyc29uIGZhbWlsaWFyIHdpdGggdGhlIG1hdHRlci48L3A+CjxwPlRoZSBjb252ZXJzYXRpb24gYmV0d2VlbiBEb24gTWNHYWhuLCB0aGUgcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3MgV2hpdGUgSG91c2UgY291bnNlbCwgYW5kIFNlc3Npb25zIHRvb2sgcGxhY2Ugb24gdGhlIHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIG9yZGVycyBhbmQgb2NjdXJyZWQganVzdCBiZWZvcmUgdGhlIGF0dG9ybmV5IGdlbmVyYWwgYW5ub3VuY2VkIHRoYXQgaGUgd291bGQgc3RlcCBhc2lkZSBmcm9tIHRoZSBvbmdvaW5nIGlucXVpcnkgaW50byBSdXNzaWFuIG1lZGRsaW5nIGluIHRoZSAyMDE2IHByZXNpZGVudGlhbCBlbGVjdGlvbiwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGEgcGVyc29uIHdpdGgga25vd2xlZGdlIG9mIHRoZSBpbnRlcmFjdGlvbi4gVHdvIG90aGVyIHBlb3BsZSBjb25maXJtZWQgZGV0YWlscyBvZiB0aGUgY29udmVyc2F0aW9uIGJldHdlZW4gTWNHYWhuIGFuZCBTZXNzaW9ucy48L3A+CjxwPkFsbCB0aHJlZSBwZW9wbGUgc3Bva2Ugb24gY29uZGl0aW9uIG9mIGFub255bWl0eSB0byBUaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyB0byBhdm9pZCBwdWJsaWNseSBkaXNjdXNzaW5nIGFuIG9uZ29pbmcgaW52ZXN0aWdhdGlvbi48L3A+CjxwPlRoZSBlcGlzb2RlIGlzIGtub3duIHRvIHNwZWNpYWwgY291bnNlbCBSb2JlcnQgTXVlbGxlciBhbmQgaGlzIHRlYW0gb2YgcHJvc2VjdXRvcnMgYW5kIGlzIGxpa2VseSBvZiBpbnRlcmVzdCB0byB0aGVtIGFzIHRoZXkgbG9vayBpbnRvIHdoZXRoZXIgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBhY3Rpb25zIGFzIHByZXNpZGVudCwgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBNYXkgZmlyaW5nIG9mIEZCSSBEaXJlY3RvciBKYW1lcyBDb21leSwgYW1vdW50IHRvIGltcHJvcGVyIGVmZm9ydHMgdG8gb2JzdHJ1Y3QgdGhlIFJ1c3NpYSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLiBJbnZlc3RpZ2F0b3JzIHJlY2VudGx5IGNvbmNsdWRlZCBhIHJvdW5kIG9mIGludGVydmlld3Mgd2l0aCBjdXJyZW50IGFuZCBmb3JtZXIgV2hpdGUgSG91c2Ugb2ZmaWNpYWxzLCBpbmNsdWRpbmcgTWNHYWhuIGFuZCBmb3JtZXIgV2hpdGUgSG91c2UgY2hpZWYgb2Ygc3RhZmYgUmVpbmNlIFByaWVidXMuPC9wPgo8cD5UaGUgTmV3IFlvcmsgVGltZXMgZmlyc3QgcmVwb3J0ZWQgdGhhdCBUcnVtcCBoYWQgTWNHYWhuIGxvYmJ5IFNlc3Npb25zIGFnYWluc3QgYSByZWN1c2FsLjwvcD4KPHA+UmVhY2hlZCBUaHVyc2RheSBldmVuaW5nLCBUcnVtcCBwZXJzb25hbCBhdHRvcm5leSBKb2huIERvd2Qgc2FpZCwgJiM4MjIwO0kga25vdyBub3RoaW5nIGFib3V0IHRoYXQsJiM4MjIxOyBhbmQgaHVuZyB1cC4gSmF5IFNla3Vsb3csIGFub3RoZXIgb2YgdGhlIHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIHBlcnNvbmFsIGxhd3llcnMsIGRpZCBub3QgaW1tZWRpYXRlbHkgcmVzcG9uZCB0byBhIHBob25lIG1lc3NhZ2Ugc2Vla2luZyBjb21tZW50LjwvcD4KPHA+VGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGFsc28gZGlkIG5vdCBpbW1lZGlhdGVseSByZXNwb25kIHRvIGEgcmVxdWVzdCBmb3IgY29tbWVudC48L3A+CjxwPlNlc3Npb25zIGFubm91bmNlZCBvbiBNYXJjaCAyIHRoYXQgaGUgd291bGQgcmVjdXNlIGhpbXNlbGYgZnJvbSB0aGUgUnVzc2lhIHByb2JlLiBIZSBzYWlkIGF0IHRoZSB0aW1lIHRoYXQgaGUgc2hvdWxkIG5vdCBvdmVyc2VlIGFueSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGludG8gYSBjYW1wYWlnbiBmb3Igd2hpY2ggaGUgd2FzIGFuIGFjdGl2ZSBhbmQgdm9jYWwgc3VwcG9ydGVyLCB0aG91Z2ggdGhlIHJlY3VzYWwgYWxzbyBmb2xsb3dlZCB0aGUgcmV2ZWxhdGlvbiB0aGF0IGhlIGhhZCBoYWQgdHdvIHByZXZpb3VzbHkgdW5kaXNjbG9zZWQgaW50ZXJhY3Rpb25zIGR1cmluZyB0aGUgMjAxNiBjYW1wYWlnbiB3aXRoIHRoZSBSdXNzaWFuIGFtYmFzc2Fkb3IgdG8gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMuIEF0IGhpcyBKYW4uIDEwIGNvbmZpcm1hdGlvbiBoZWFyaW5nLCBoZSBoYWQgc2FpZCB0aGF0IGhlIGhhZCBubyBtZWV0aW5ncyB3aXRoIFJ1c3NpYW5zIGR1cmluZyB0aGUgY2FtcGFpZ24uPC9wPgo8cD5CdXQgc29vbiBiZWZvcmUgdGhlIGFubm91bmNlbWVudCwgd2l0aCBXaGl0ZSBIb3VzZSBvZmZpY2lhbHMgYW50aWNpcGF0aW5nIHRoYXQgU2Vzc2lvbnMgbWlnaHQgYmUgcG9pc2VkIHRvIHN0ZXAgYXNpZGUsIE1jR2FobiBzcG9rZSB0byBTZXNzaW9ucyBieSBwaG9uZSBhbmQgdXJnZWQgaGltIGFnYWluc3QgcmVjdXNpbmcgaGltc2VsZiBmcm9tIHRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLjwvcD4KPHA+RHVyaW5nIHRoZSBjb252ZXJzYXRpb24sIGFjY29yZGluZyB0byBwZW9wbGUgZmFtaWxpYXIgd2l0aCB0aGUgbWF0dGVyLCBNY0dhaG4gYXJndWVkIHRvIFNlc3Npb25zIHRoYXQgdGhlcmUgd2FzIG5vIHJlYXNvbiBvciBiYXNpcyBhdCB0aGF0IHRpbWUgZm9yIGhpbSB0byByZWN1c2UuIE9uZSBwZXJzb24gc2FpZCBNY0dhaG4gYWxzbyB0b2xkIGhpbSB0aGF0IHJlY3VzYWwgd291bGQgZG8gbm90aGluZyB0byByZXNvbHZlIGNvbmNlcm5zIG92ZXIgd2hldGhlciBTZXNzaW9ucyBoYWQgZ2l2ZW4gYSBtaXNsZWFkaW5nIGFuc3dlciBhdCBoaXMgY29uZmlybWF0aW9uIGhlYXJpbmcuPC9wPgo8cD5TZXNzaW9ucyB1bHRpbWF0ZWx5IGRlY2xpbmVkIHRoZSB1cmdpbmcsIGFuZCBNY0dhaG4gdWx0aW1hdGVseSBhY2NlcHRlZCB0aGUgY29uY2x1c2lvbiBvZiBjYXJlZXIgb2ZmaWNpYWxzIHdobyBiZWxpZXZlZCB0aGF0IGl0IHdhcyBwcm9wZXIgZm9yIFNlc3Npb25zIHRvIHJlY3VzZS48L3A+CjxwPlNlc3Npb25zJiM4MjE3OyByZWN1c2FsIGxlZnQgRGVwdXR5IEF0dG9ybmV5IEdlbmVyYWwgUm9kIFJvc2Vuc3RlaW4gaW4gY2hhcmdlIG9mIHRoZSBSdXNzaWEgaW52ZXN0aWdhdGlvbi4gQnV0IG9uY2UgVHJ1bXAgZmlyZWQgQ29tZXkgdHdvIG1vbnRocyBsYXRlciwgUm9zZW5zdGVpbiBhcHBvaW50ZWQgTXVlbGxlciwgdGhlIGZvcm1lciBGQkkgZGlyZWN0b3IsIHRvIHJ1biB0aGUgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBhbmQgdG8gcmVwb3J0IHRvIGhpbS48L3A+CjxwPkZvdXIgcGVvcGxlLCBpbmNsdWRpbmcgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBmb3JtZXIgY2FtcGFpZ24gY2hhaXJtYW4sIFBhdWwgTWFuYWZvcnQsIGFuZCBuYXRpb25hbCBzZWN1cml0eSBhZHZpc2VyLCBNaWNoYWVsIEZseW5uLCBoYXZlIGJlZW4gY2hhcmdlZCBzbyBmYXIgaW4gdGhlIGludmVzdGlnYXRpb24uPC9wPgo8cD5UaGUgU2Vzc2lvbnMgcmVjdXNhbCBoYXMgYmVlbiBhIHNvcmUgc3BvdCBmb3IgVHJ1bXAgZm9yIG1vbnRocywgd2l0aCB0aGUgcHJlc2lkZW50IHB1YmxpY2x5IGRlcmlkaW5nIHRoZSBkZWNpc2lvbiBhbmQgbGFtZW50aW5nIGhpcyBzZWxlY3Rpb24gb2YgdGhlIGZvcm1lciBBbGFiYW1hIHNlbmF0b3IgYXMgaGlzIGF0dG9ybmV5IGdlbmVyYWwuPC9wPgo8cD5JbiBhIEp1bHkgaW50ZXJ2aWV3IHdpdGggdGhlIFRpbWVzLCBUcnVtcCBzYWlkLCAmIzgyMjA7V2VsbCwgU2Vzc2lvbnMgc2hvdWxkIGhhdmUgbmV2ZXIgcmVjdXNlZCBoaW1zZWxmLCBhbmQgaWYgaGUgd2FzIGdvaW5nIHRvIHJlY3VzZSBoaW1zZWxmLCBoZSBzaG91bGQgaGF2ZSB0b2xkIG1lIGJlZm9yZSBoZSB0b29rIHRoZSBqb2IsIGFuZCBJIHdvdWxkIGhhdmUgcGlja2VkIHNvbWVib2R5IGVsc2UuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5Bc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIHdyaXRlcnMgQ2hhZCBEYXkgYW5kIEppbGwgQ29sdmluIGNvbnRyaWJ1dGVkIHRvIHRoaXMgcmVwb3J0LjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPkZvbGxvdyBFcmljIFR1Y2tlciBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vZXR1Y2tlckFQIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9ldHVja2VyQVA8L2E+PC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)