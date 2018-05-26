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Astronaut and moonwalker Alan Bean dies at 86
Published: May 26, 2018 - 5:16 PM

By Jocelyn Gecker

Associated Press

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