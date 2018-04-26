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Barberton High School cultural festival bridges old and new worlds with boost from virtual reality
Published: April 26, 2018 - 8:33 PM
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By Paula Schleis
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