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California wildfire created destructive tornado
Published: August 3, 2018 - 5:18 PM

By Paul Elias

Associated Press

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