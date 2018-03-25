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Catalan ex-leader’s capture sparks mass protests in Spain
Published: March 25, 2018 - 5:57 PM
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BC-EU--Catalonia-Spain, 8th Ld-Writethru By Joseph Wilson and Kirsten Grieshaber
Associated Press
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