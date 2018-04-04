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Civil rights, race and guns: Big issues loom in trial of white man accused of murder in shooting death of Akron black man
Published: April 4, 2018 - 5:42 PM
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By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer
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