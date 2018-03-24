Columbus surpasses Cleveland metro area in population

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DT0xVTUJVUzogVS5TLiBjZW5zdXMgZXN0aW1hdGVzIHNob3cgdGhlIENvbHVtYnVzIG1ldHJvIGFyZWEgbm93IGhhcyBtb3JlIHBlb3BsZSB0aGFuIG1ldHJvIENsZXZlbGFuZCBhbmQgaXMgb24gcGFjZSB0byBzdXJwYXNzIENpbmNpbm5hdGkgYXQgaXRzIGN1cnJlbnQgcmF0ZSBvZiBncm93dGguPC9wPgo8cD5UaGUgQ29sdW1idXMgRGlzcGF0Y2ggcmVwb3J0cyB0aGUgQ29sdW1idXMgbWV0cm8gYXJlYSAmIzgyMTI7IHdoaWNoIGluY2x1ZGVzIDEwIGNvdW50aWVzIHdpdGhpbiBjb21tdXRpbmcgZGlzdGFuY2Ugb2YgdGhlIGNpdHkgJiM4MjEyOyBleGNlZWRzIHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgbWV0cm8gYXJlYSBmb3IgcG9wdWxhdGlvbiBieSBhYm91dCAyMCwwMDAgcGVvcGxlLjwvcD4KPHA+Q2luY2lubmF0aSYjODIxNztzIG1ldHJvIGFyZWEsIHdoaWNoIHN0cmV0Y2hlcyBpbnRvIG5vcnRoZXJuIEtlbnR1Y2t5IGFuZCBzb3V0aGVhc3Rlcm4gSW5kaWFuYSwgc3RpbGwgaGFzIGFib3V0IDEwMCwwMDAgbW9yZSBwZW9wbGUuPC9wPgo8cD5Db2x1bWJ1cy1iYXNlZCBlY29ub21pc3QgQmlsbCBMYUZheWV0dGUgc2F5cyB0aGUgQ29sdW1idXMgbWV0cm8gYXJlYSBpcyBvbiB0cmFjayB0byBjYXRjaCB1cCB3aXRoIENpbmNpbm5hdGkgYnkgMjAyNC4gQ2VudHJhbCBPaGlvIGhhcyB0aGUgZml2ZSBmYXN0ZXN0LWdyb3dpbmcgY291bnRpZXMgaW4gdGhlIHN0YXRlLjwvcD4KPHA+VGhlIENlbnN1cyBCdXJlYXUgbGFzdCB5ZWFyIHNhaWQgRnJhbmtsaW4gQ291bnR5IGhhZCBzdXJwYXNzZWQgQ3V5YWhvZ2EgQ291bnR5LCB3aGljaCBpbmNsdWRlcyBDbGV2ZWxhbmQsIHRvIGJlY29tZSB0aGUgbW9zdC1wb3B1bGF0ZWQgY291bnR5IGluIE9oaW8uPC9wPgo=