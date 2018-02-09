Trump signs budget deal, government reopens

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Published: February 9, 2018 - 7:34 AM | Updated: February 9, 2018 - 9:37 AM
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By Andrew Taylor
Associated Press
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