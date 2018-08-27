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Cuyahoga Falls school district apologizes for controversial assignment given at middle school
Published: August 27, 2018 - 2:29 PM

By Theresa Cottom

Beacon Journal/Ohio.com

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