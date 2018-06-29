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‘Dangerous’ heatwave expected in Akron on Saturday to kick off and extend through the Fourth of July week
Published: June 29, 2018 - 11:13 AM
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By Craig Webb

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