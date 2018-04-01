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Data breach hits Saks Fifth Avenue, Lord & Taylor stores
Published: April 1, 2018 - 5:33 PM
By Matt O’Brien
Associated Press
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