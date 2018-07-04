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Defending champ Joey Chestnut sets record with 74 hot dogs
Published: July 4, 2018 - 5:55 PM

By Rebecca Gibian

Associated Press

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