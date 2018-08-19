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Ex-CIA chief considers legal action to stop clearance revocations
Published: August 19, 2018 - 5:43 PM

By Jill Colvin and Lolita C. Baldor

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