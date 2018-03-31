Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
FirstEnergy Solutions, power-generating subsidiary of Akron-based FirstEnergy Corp., files for bankruptcy protection
Published: March 31, 2018 - 11:41 PM
By Jim Mackinnon
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

MLB roundup: Blue Jays beat Yankees 5-3; Nationals club Reds 13-7; Red Sox edge Rays 3-2 March 31st, 2018 10:59 PM
NBA: Steve Nash, Jason Kidd, Grant Hill named hall of famers; Wizards clinch playoffs; Celtics beat Raptors March 31st, 2018 10:51 PM
High school scores, summaries and schedules — March 31st, 2018 10:25 PM
Tech review: You really should check who has access to your Facebook data March 31st, 2018 10:08 PM

THE LATEST

Haven of Rest turns 75, remembering its founder and planning to grow March 31st, 2018 8:15 PM
Indians 6, Mariners 5: Yonder Alonso’s grand slam leads Indians to first win March 31st, 2018 7:43 PM
Cavaliers report: Jose Calderon masters mental demands of erratic role, proves his value for injury-plagued Cavs March 31st, 2018 7:14 PM
Long-maligned Mary Magdalene now seen as stalwart disciple March 31st, 2018 6:17 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal