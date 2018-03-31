FirstEnergy Solutions, power-generating subsidiary of Akron-based FirstEnergy Corp., files for bankruptcy protection

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5GaXJzdEVuZXJneSBTb2x1dGlvbnMgZmlsZWQgZm9yIENoYXB0ZXIgMTEgYmFua3J1cHRjeSBTYXR1cmRheSBldmVuaW5nLjwvcD4KPHA+VGhlIHVucmVndWxhdGVkIHBvd2VyIGdlbmVyYXRpb24gYXJtIG9mIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgRmlyc3RFbmVyZ3kgQ29ycC4gc2FpZCBpbiBhIDIxLXBhZ2UgZG9jdW1lbnQgdGhhdCBpdCBoYWQgbW9yZSB0aGFuICQxIGJpbGxpb24gaW4gbGlhYmlsaXRpZXMgYW5kIHRoYXQgcmVvcmdhbml6aW5nIHVuZGVyIHRoZSBiYW5rcnV0cGN5IGNvZGUgd2FzIGluIHRoZSBiZXN0IGludGVyZXN0cyBvZiB0aGUgY29tcGFueSBhbmQgY3JlZGl0b3JzLjwvcD4KPHA+Rmlyc3RFbmVyZ3kgU29sdXRpb25zIHdhcyBkdWUgdG8gbWFrZSBhIHNpZ25pZmljYW50IGRlYnQgcGF5bWVudCBvbiBNb25kYXkgYnV0IGRpZCBub3QgaGF2ZSB0aGUgZnVuZHMgb24gaGFuZCB0byBtYWtlIHRoZSBwYXltZW50LjwvcD4KPHA+VGhlIGZpbGluZyBmb3IgYmFua3J1cHRjeSBwcm90ZWN0aW9uIGluY2x1ZGVzIEZpcnN0RW5lcmd5IFNvbHV0aW9ucywgYWxvbmcgd2l0aCBhbGwgRkVTIHN1YnNpZGlhcmllcyBhbmQgRmlyc3RFbmVyZ3kgTnVjbGVhciBPcGVyYXRpbmcgQ28uLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gYSBzdGF0ZW1lbnQgcmVsZWFzZWQgYnkgRmlyc3RFbmVyZ3kgbGF0ZSBTYXR1cmRheSBuaWdodC4gVGhlIGZpbGluZyBkb2VzbiYjODIxNzt0IGludm9sdmUgRmlyc3RFbmVyZ3kgb3IgaXRzIGRpc3RyaWJ1dGlvbiwgdHJhbnNtaXNzaW9uLCByZWd1bGF0ZWQgZ2VuZXJhdGlvbiBhbmQgQWxsZWdoZW55IEVuZXJneSBTdXBwbHkgc3Vic2lkaWFyaWVzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0ZpcnN0RW5lcmd5IGFuZCBpdHMgb3RoZXIgc3Vic2lkaWFyaWVzIGFyZSBub3QgcGFydCBvZiB0aGlzIENoYXB0ZXIgMTEgZmlsaW5nLCYjODIyMTsgRmlyc3RFbmVyZ3kgUHJlc2lkZW50IGFuZCBDRU8gQ2hhcmxlcyBFLiBKb25lcyBzYWlkIGluIGEgcHJlcGFyZWQgc3RhdGVtZW50LiAmIzgyMjA7VGhlIHNpeCBtaWxsaW9uIGN1c3RvbWVycyBvZiBvdXIgcmVndWxhdGVkIHV0aWxpdGllcyB3aWxsIGNvbnRpbnVlIHRvIHJlY2VpdmUgdGhlIHNhbWUgcmVsaWFibGUgc2VydmljZSwgd2hpbGUgb3VyIHJlZ3VsYXRlZCBnZW5lcmF0aW9uIGZhY2lsaXRpZXMgd2lsbCBjb250aW51ZSBub3JtYWwgb3BlcmF0aW9ucywgd2l0aCB0aGUgc2FtZSBsb25nc3RhbmRpbmcgY29tbWl0bWVudCB0byBzYWZldHkgYW5kIHRoZSBlbnZpcm9ubWVudC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5GaXJzdEVuZXJneSBoYWQgd2FybmVkIGFib3V0IHRoZSBwb3NzaWJpbGl0eSBzaW5jZSBOb3ZlbWJlciAyMDE2LCB3aXRoIEpvbmVzIHRlbGxpbmcgYW5hbHlzdHMgZHVyaW5nIGEgY29uZmVyZW5jZSBjYWxsIHRoYXQgJiM4MjIwO2NvbXBldGl0aXZlIGdlbmVyYXRpb24gaXMgd2VpZ2hpbmcgZG93biB0aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgY29tcGFueSYjODIyMTsgYW5kIG5vdGluZyB0aGF0IHRoZSBvZGRzIHdlcmUgYWxyZWFkeSBzdGFja2luZyB1cCBhZ2FpbnN0IEZFUyBiZWluZyBhYmxlIHRvIHNlcnZpY2UgaXRzIGRlYnQgb24gdGltZS48L3A+CjxwPkZpcnN0RW5lcmd5IGlzIGNvbnRpbnVpbmcgaXRzIHByZXZpb3VzbHkgYW5ub3VuY2VkIHN0cmF0ZWd5IHRvIGV4aXQgdGhlIGNvbXBldGl0aXZlIGdlbmVyYXRpb24gYnVzaW5lc3MgYW5kIGJlY29tZSBhIGZ1bGx5IHJlZ3VsYXRlZCB1dGlsaXR5IGNvbXBhbnkuPC9wPgo8cD5MYXN0IHdlZWssIHRoZSBjb21wYW55IGNvbmZpcm1lZCBpdCB3aWxsIG1vdmUgYWhlYWQgd2l0aCBwbGFucyB0byByZXRpcmUgZm91ciBudWNsZWFyIHBvd2VyIHBsYW50cyBmb3Igd2hpY2ggaXQgaGFzIGJlZW4gdW5hYmxlIHRvIGF0dHJhY3QgYSBidXllci48L3A+CjxwPiYjODIyMDtGaXJzdEVuZXJneSB3aWxsIHJlbWFpbiBmb2N1c2VkIG9uIGNyZWF0aW5nIGxvbmctdGVybSB2YWx1ZSBmb3IgaXRzIGN1c3RvbWVycywgZW1wbG95ZWVzIGFuZCBzaGFyZWhvbGRlcnMsJiM4MjIxOyBKb25lcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7QmVjb21pbmcgYSBmdWxseSByZWd1bGF0ZWQgdXRpbGl0eSBjb21wYW55IHNob3VsZCBnaXZlIEZpcnN0RW5lcmd5IGEgc3Ryb25nZXIgYmFsYW5jZSBzaGVldCwgc29saWQgY2FzaCBmbG93IGFuZCBtb3JlIHByZWRpY3RhYmxlIGVhcm5pbmdzLiBTaW1wbHkgcHV0LCB3ZSB3aWxsIGJlIGJldHRlciBwb3NpdGlvbmVkIHRvIGRlbGl2ZXIgb24gdGhlIHRyZW1lbmRvdXMgb3Bwb3J0dW5pdGllcyBmb3IgY3V0b21lci1mb2N1c2VkIGdyb3d0aC4mIzgyMjE7PC9wPgo=