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Former Cuyahoga Falls cop faces rape charge
Published: September 14, 2018 - 7:07 PM | Updated: September 14, 2018 - 7:55 PM
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By Jeff Saunders

Cuyahoga Falls News-Press
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